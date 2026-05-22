Proteinele vegetale sunt asociate tot mai des cu sănătatea metabolică și controlul glicemiei, nu doar cu alimentația vegetariană sau vegană. Tot mai multe cercetări arată că anumite leguminoase și produse pe bază de soia pot încetini absorbția carbohidraților, susține senzația de sațietate și reduce variațiile bruște ale glicemiei după masă. Iată câteva dintre cele mai interesante surse vegetale de proteine, potrivit Verywell Health

Nutriționiștii spun că mesele care conțin atât proteine, cât și fibre tind să fie digerate mai lent, ceea ce poate reduce variațiile bruște ale glicemiei după masă și poate prelungi senzația de sațietate.

O analiză publicată în Critical Reviews in Food Science and Nutrition în 2020 a concluzionat că leguminoasele sunt asociate cu un control glicemic mai bun datorită conținutului ridicat de:

fibre,

amidon rezistent,

proteine vegetale,

carbohidrați cu absorbție lentă.

Autorii cercetării au explicat că aceste alimente încetinesc digestia amidonului și absorbția glucozei comparativ cu produsele rafinate. Studiul a analizat inclusiv efectele consumului regulat de fasole, năut și linte asupra răspunsului glicemic și metabolismului glucidic.

- articolul continuă mai jos -

Năutul, una dintre cele mai echilibrate surse vegetale

Năutul apare frecvent în cercetările despre sănătatea metabolică datorită combinației dintre:

proteine,

fibre,

amidon rezistent.

Potrivit USDA FoodData Central, o cană de năut gătit conține aproximativ:

12 grame de proteine,

peste 8 grame de fibre,

aproape 13 grame de amidon rezistent și carbohidrați complecși.

Specialiștii explică faptul că amidonul din năut este digerat mai lent decât carbohidrații rafinați, ceea ce poate reduce viteza cu care glucoza ajunge în sânge.

În plus, năutul are un indice glicemic relativ scăzut comparativ cu multe produse pe bază de făină albă sau cereale rafinate.

Cercetările arată că amidonul din năut este digerat mai lent decât carbohidrații rafinați, ceea ce poate reduce viteza cu care glucoza ajunge în sânge.

Și fasolea este intens studiată în relație cu diabetul de tip 2 și sănătatea metabolică.

O cană de fasole gătită poate furniza:

aproximativ 15–16 grame de proteine,

până la 18 grame de fibre,

cantități importante de magneziu și potasiu.

Fasolea este clasificată drept aliment cu indice glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că determină o creștere mai lentă a glicemiei comparativ cu carbohidrații rafinați.

Un studiu publicat în jurnalul Diabetes Care a asociat aportul crescut de magneziu și consumul de carbohidrați de calitate cu un risc mai mic de diabet de tip 2.

Cercetătorii au observat că persoanele care consumau mai multe alimente bogate în magneziu și fibre aveau:

sensibilitate mai bună la insulină,

valori metabolice mai stabile,

risc redus de tulburări metabolice.

Magneziul joacă un rol important în metabolismul glucozei și în funcționarea insulinei, iar leguminoasele sunt printre cele mai bune surse vegetale ale acestui mineral.

Lintea combină proteinele cu digestia lentă

Lintea este una dintre cele mai versatile și accesibile surse vegetale de proteine și are avantajul unui timp de preparare mai scurt comparativ cu multe alte leguminoase.

O cană de linte gătită oferă aproximativ:

18 grame de proteine,

15 grame de fibre.

Potrivit unei analize publicate în The American Journal of Clinical Nutrition, consumul de leguminoase precum lintea poate reduce răspunsul glicemic postprandial și poate îmbunătăți senzația de sațietate comparativ cu mesele bazate pe carbohidrați rafinați.

Autorii au explicat că structura amidonului și conținutul mare de fibre încetinesc digestia și absorbția glucozei.

Lintea este folosită frecvent:

în supe,

curry-uri,

salate,

tacos,

chiftele vegetale.

Edamamele și tofu-ul, printre cele mai analizate produse pe bază de soia

Edamamele — boabele tinere de soia — au devenit foarte populare în ultimii ani datorită profilului lor nutrițional.

O cană de edamame gătite conține aproximativ:

10 grame de proteine,

aproape 4 grame de fibre.

În plus, edamamele conțin:

izoflavone,

fier,

folat,

magneziu.

Mai multe studii analizate în Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare sugerează că proteinele din soia și consumul regulat de alimente pe bază de soia ar putea susține:

sensibilitatea la insulină,

metabolismul glucozei,

sănătatea cardiovasculară.

Tofu-ul, obținut tot din soia, este apreciat pentru conținutul mare de proteine și cantitatea redusă de carbohidrați.

O cană de tofu ferm poate furniza aproximativ:

20 de grame de proteine.

Specialiștii spun că tofu-ul are avantajul versatilității și poate înlocui ușor proteinele animale în multe preparate.

Rolul amidonului rezistent și al microbiomului

O parte dintre efectele benefice ale leguminoaselor sunt legate și de amidonul rezistent — un tip de carbohidrat care nu este complet digerat în intestinul subțire și ajunge aproape intact în colon.

Acolo devine hrană pentru bacteriile intestinale benefice.

Un review publicat în 2025 în Nutrients notează că amidonul rezistent și fibrele fermentabile pot influența:

microbiomul intestinal,

răspunsul glicemic,

senzația de sațietate,

metabolismul energetic.

Cercetătorii spun că aceste mecanisme ar putea explica de ce dietele bogate în leguminoase sunt asociate frecvent cu:

risc metabolic mai mic,

control glicemic mai bun,

inflamație redusă.

Specialiștii insistă pe mesele echilibrate

Nutriționiștii atrag însă atenția că niciun aliment nu „controlează” singur glicemia.

Efectele cele mai bune apar atunci când proteinele vegetale sunt integrate în mese echilibrate, alături de: