Proteinele vegetale sunt asociate tot mai des cu sănătatea metabolică și controlul glicemiei, nu doar cu alimentația vegetariană sau vegană. Tot mai multe cercetări arată că anumite leguminoase și produse pe bază de soia pot încetini absorbția carbohidraților, susține senzația de sațietate și reduce variațiile bruște ale glicemiei după masă. Iată câteva dintre cele mai interesante surse vegetale de proteine, potrivit Verywell Health
Nutriționiștii spun că mesele care conțin atât proteine, cât și fibre tind să fie digerate mai lent, ceea ce poate reduce variațiile bruște ale glicemiei după masă și poate prelungi senzația de sațietate.
O analiză publicată în Critical Reviews in Food Science and Nutrition în 2020 a concluzionat că leguminoasele sunt asociate cu un control glicemic mai bun datorită conținutului ridicat de:
Autorii cercetării au explicat că aceste alimente încetinesc digestia amidonului și absorbția glucozei comparativ cu produsele rafinate. Studiul a analizat inclusiv efectele consumului regulat de fasole, năut și linte asupra răspunsului glicemic și metabolismului glucidic.
Năutul apare frecvent în cercetările despre sănătatea metabolică datorită combinației dintre:
Potrivit USDA FoodData Central, o cană de năut gătit conține aproximativ:
Specialiștii explică faptul că amidonul din năut este digerat mai lent decât carbohidrații rafinați, ceea ce poate reduce viteza cu care glucoza ajunge în sânge.
În plus, năutul are un indice glicemic relativ scăzut comparativ cu multe produse pe bază de făină albă sau cereale rafinate.
Și fasolea este intens studiată în relație cu diabetul de tip 2 și sănătatea metabolică.
O cană de fasole gătită poate furniza:
Fasolea este clasificată drept aliment cu indice glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că determină o creștere mai lentă a glicemiei comparativ cu carbohidrații rafinați.
Un studiu publicat în jurnalul Diabetes Care a asociat aportul crescut de magneziu și consumul de carbohidrați de calitate cu un risc mai mic de diabet de tip 2.
Cercetătorii au observat că persoanele care consumau mai multe alimente bogate în magneziu și fibre aveau:
Magneziul joacă un rol important în metabolismul glucozei și în funcționarea insulinei, iar leguminoasele sunt printre cele mai bune surse vegetale ale acestui mineral.
Lintea este una dintre cele mai versatile și accesibile surse vegetale de proteine și are avantajul unui timp de preparare mai scurt comparativ cu multe alte leguminoase.
O cană de linte gătită oferă aproximativ:
Potrivit unei analize publicate în The American Journal of Clinical Nutrition, consumul de leguminoase precum lintea poate reduce răspunsul glicemic postprandial și poate îmbunătăți senzația de sațietate comparativ cu mesele bazate pe carbohidrați rafinați.
Autorii au explicat că structura amidonului și conținutul mare de fibre încetinesc digestia și absorbția glucozei.
Lintea este folosită frecvent:
Edamamele — boabele tinere de soia — au devenit foarte populare în ultimii ani datorită profilului lor nutrițional.
O cană de edamame gătite conține aproximativ:
În plus, edamamele conțin:
Mai multe studii analizate în Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare sugerează că proteinele din soia și consumul regulat de alimente pe bază de soia ar putea susține:
Tofu-ul, obținut tot din soia, este apreciat pentru conținutul mare de proteine și cantitatea redusă de carbohidrați.
O cană de tofu ferm poate furniza aproximativ:
Specialiștii spun că tofu-ul are avantajul versatilității și poate înlocui ușor proteinele animale în multe preparate.
O parte dintre efectele benefice ale leguminoaselor sunt legate și de amidonul rezistent — un tip de carbohidrat care nu este complet digerat în intestinul subțire și ajunge aproape intact în colon.
Acolo devine hrană pentru bacteriile intestinale benefice.
Un review publicat în 2025 în Nutrients notează că amidonul rezistent și fibrele fermentabile pot influența:
Cercetătorii spun că aceste mecanisme ar putea explica de ce dietele bogate în leguminoase sunt asociate frecvent cu:
Nutriționiștii atrag însă atenția că niciun aliment nu „controlează” singur glicemia.
Efectele cele mai bune apar atunci când proteinele vegetale sunt integrate în mese echilibrate, alături de:
