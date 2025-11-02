Mindful eating & lifestyle – Cum te ajută obiceiurile mediteraneene să încetinești ritmul și să reduci stresul

Ți se întâmplă des să mănânci repede ceva cu ochii în computer și în final aproape să nu mai știi ce ai mâncat? Ni se întâmplă tuturor, și este un obicei cât se poate de nociv și contraproductiv. Pare, doar pare, că economisim timp, pentru că mai devreme sau mai târziu acest mâncat în viteză și cu gândul la ce avem de făcut se întoarce ca un bumerang împotriva noastră.

Sau, mai rău, atunci când la sfârșitul zilei luăm masa de seară cu ochii și urechile în televizor și dedicând minimă atenție atât preparării cinei, cât și momentului de stat la masă. Iar în acel moment nu se mai poate pune problema că nu avem timp. E vorba doar de un mecanism mental în care focusul nu e pe mâncare ci pe orice altceva din jur, or, chiar aici e problema.

Mindful eating și minful lifestyle – două concepte care au la bază aceleași mecanisme mentale

Mâncatul conștient vine o dată cu un setting mental general în care focusul este pe prezent, pe ceea ce facem în acel moment, nu pe ce a fost ieri și nici pe ce urmează mâine. Este ceea ce în general numin mindful lifestyle. Traducând conceptul, avem cam așa: dacă mă ocup de contabilitate, mă concentrez pe cifre, dacă citesc o carte, mă concentrez la ce citesc, dacă ascult muzică, mă las cuprins de senzația pe care o crează.

Iar dacă pregătesc cina pentru a ne așeza apoi cu toții la masă, sau chiar de unul singur, mă gândesc exclusiv la ce fac atunci când gătesc, iar atunci când mâncăm încercăm să savurăm mâncare și nimic altceva. E ceea ce se numește mâncatul conștient, sau, în limbaj internațional, mindful eating.

I s-au dedicat, în ultimii ani, numeroase cărți și studii, pentru că nu e ceva ce apeși pe buton ca să se întâmple, ci se ajunge la acest rezultat pas cu pas, depășind câteva etape. Mâncatul conștient este un antidot natural la ritmul accelerat al vieții de azi și la stresul cotidian: nu este o dietă, ci o filozofie de viață echilibrată, bazată pe prezență și conexiune.

Mindful eating sau mâncatul conștient este practica de a mânca lent, cu atenție deplină asupra gustului, texturii, mirosului și senzațiilor pe care le crează mâncarea, inclusiv aceea de sațietate. Adică de a te așeza la masă creând o ambianță plăcută, ordonată, savurând fiecare înghițitură.

Extindând ideea, conceptul de mindful lifestyle înseamnă un tip similar de abordare aplicat la toate aspectele existențiale. Mai puțin pilot automat, mai multă prezență de spirit în fiecare acțiune – de la felul în care respirăm și ne mișcăm, la felul în care ne concentrăm pe lucrurile importante pe care le avem de făcut, până la felul în care relaționăm.

Dieta și stilul de viață mediteranean sunt definiția informală a mâncatului și stilului de viață conștient

Stilul de viață mediteranean, din care dieta mediteraneană este doar una dintre componente, este recunoscut de UNESCO ca patrimoniu cultural imaterial, este prin natura sa un model de mindful living. Iar principiile sale se aliniază perfect cu filosofia mindful eating:

Mâncatul lent și împreună – mesele se iau în familie sau cu prietenii, fără grabă, ceea ce reduce nivelul de cortizol (hormonul stresului) și favorizează digestia. Alimente simple, locale și de sezon – aceste alegeri sunt un mod de a onora ingredientele, de a le simți gustul autentic și de a rămâne conectați la ciclurile naturii. Echilibrul și moderația – nu există interdicții stricte, ci o atenție naturală la combinații, la porții, la calitatea mâncării și la senzațiile corpului. Mișcare integrată în viața zilnică – mers pe jos, grădinărit, activități în aer liber: exercițiul fizic ca parte firească a rutinei, nu ca obligație. Odihnă și ritualuri lente – mica pauză de după-amiază atunci când e posibil, cafeaua savurată îndelung și în contextul unei pauze de relaxare – toate acestea contribuie la reglarea ritmului biologic și la reducerea stresului cronic.

Beneficii demonstrate științific ale mâncatului conștient

Există în literatura de specialitate numeroase studii care arată că adoptarea unor obiceiuri inspirate de mindful eating și de dieta mediteraneană aduc numeroase beneficii atât corpului, cât și stării de spirit. Mai exact, mâncatul conștiet: