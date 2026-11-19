Celebrul bucătar britanic Gordon Ramsay, cunoscut în întreaga lume atât pentru performanțele sale gastronomice, cât și pentru stilul său direct și temperamentul vulcanic din emisiunile culinare, a fost recompensat miercuri cu o stea pe Hollywood Walk of Fame din Los Angeles, potrivit agenției Reuters, citată de Agerpres.

În timpul ceremoniei de dezvelire, cheful în vârstă de 60 de ani a păstrat nota umoristică ce l-a consacrat, declarând că intenționează să își îngrijească personal steaua în fiecare weekend și să le ofere trecătorilor un mic dejun preparat chiar pe bulevard: „O să vin s-o lustruiesc în fiecare sâmbătă la ora nouă dimineața, pentru tot restul vieții. O să amenajez o mică bucătărie mobilă și o să gătesc o omletă incredibil de pufoasă pentru toată lumea”. Vizibil emoționat, Ramsay a adăugat că se consideră „cel mai norocos bucătar de pe planetă” pentru că are șansa să facă ceea ce iubește.

Fondatorul unui imperiu global în gastronomie și televiziune

La eveniment au luat cuvântul și apropiați ai bucătarului, printre care personalitatea TV Lisa Vanderpump, care l-a descris drept „unic” și actorul Joel McHale, care a subliniat impactul său uriaș în industria media, numindu-l „o mină de aur pentru televiziune” și unul dintre cei mai cunoscuți oameni din lume.

Parcursul care l-a adus pe Gordon Ramsay pe celebrul bulevard din Los Angeles îmbină excelența culinară cu un succes rar în media. Ramsay și-a desăvârșit tehnica sub îndrumarea unor nume legendare ale gastronomiei mondiale, precum Albert Roux și Marco Pierre White la Londra, respectiv Guy Savoy și Joël Robuchon în Franța, construind ulterior un imperiu de restaurante premiate cu stele Michelin.

A intrat în atenția publicului larg în 1999, odată cu producția Boiling Point, iar în cei peste 25 de ani de carieră TV, încununată și cu un premiu BAFTA, a devenit figura centrală a unor formate internaționale de succes precum Hell’s Kitchen, Kitchen Nightmares și MasterChef.