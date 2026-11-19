Fermentarea, murăturile, afumarea și conservarea alimentelor fac parte dintr-o moștenire gastronomică pe care bucătarii contemporani o redescoperă. Într-un interviu acordat G4Food, chef Vlad Pădurescu, Head Chef la Kané – New Romanian Cuisine, explică de ce tehnicile vechi de conservare au rămas atât de valoroase și vorbește despre diferența dintre procesele tradiționale și graba industriei de a scurta timpii de producție.

„Dacă ne uităm un pic la bunici, străbunici, stră-strămoșii noștri, vedem o cultură vastă a tehnicilor de gătire. Vedem tot ce înseamnă zona de fermentare. Sunt niște tehnici pe care putem să le comparăm, iată, și cu japonezii, care și ei au tot felul de preparate. Cred că în toate culturile găsim, într-o formă sau alta, murăturile, celebrele murături.

Am găsit chiar și în bucătăria indiană, unde murează mango, cu tot felul de condimente. Dar la noi chestia asta este foarte înrădăcinată. Înainte să existe frigiderele sau să existe frigidere în toate gospodăriile, românii au fost foarte inventivi și au reușit să-și păstreze mâncarea pe termen lung, că era multă, puțină, că era bună, că era proastă.

Reușeau să păstreze de la carne până la legume, într-o formă sau alta: carnea s-o afume, legumele să le mureze. Chiar și fructele, avem și fructe murate, dulcețuri și așa mai departe.”, a deschis discuția Georgiana Ioniță Toader, gazda emisiunii.

Ce au înțeles strămoșii empiric, explică astăzi știința

Întrebat dacă tehnicile tradiționale de conservare mai au nevoie de îmbunătățiri, Vlad Pădurescu spune că fermentarea și procesarea alimentelor sunt practici atât de vechi și de bine stăpânite, încât bucătarii contemporani au ajuns mai degrabă să înțeleagă științific procesele din spatele lor.

„Noi am pornit ca civilizație în acest ritm din dorința de a conserva. Ulterior ne-am dat seama că, de fapt și de drept, odată cu acest proces de conservare apar și noi molecule care dau un gust foarte bun alimentelor.

Evident că informația este recentă. Noi doar acum descoperim și știm să explicăm științific ceea ce strămoșii noștri au descoperit empiric. Dar nu prea am ajuns în punctul în care să modificăm foarte mult, pentru că partea de fermentație și partea de procesare și de conservare sunt atât de bine făcute, pentru că sunt făcute de atât de mult timp, încât noi acum doar explicăm ce se întâmplă, dar nu modificăm foarte mult.”

Produse mai rapide, nu neapărat mai bune

Discuția ajunge și la produsele industriale și la tendința fabricilor de a scurta procesele de producție. Chef-ul face o distincție între conservarea tradițională și produsele realizate pentru a ajunge cât mai repede pe piață.

„Majoritatea fabricilor caută să scurteze timpii de producție și atunci, de multe ori, nu se traduce neapărat într-un produs mai bun, ci doar într-un produs mai rapid. Și, cu siguranță, calitatea, chiar și ea fiind mai slabă, este consecventă și cu un termen de valabilitate ireal.”

El atrage însă atenția că siguranța alimentară rămâne o responsabilitate importantă pentru producători:

„Termenul de valabilitate este mai mult decât evident. Acelea sunt produse făcute nu neapărat pentru termen de valabilitate, sunt făcute pentru viteză. Termenul de valabilitate este același și la un produs artizanal, doar că ce încearcă o fabrică să facă este să-l facă și 100% sigur.”