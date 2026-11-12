Colagenul este una dintre cele mai importante proteine din organism și contribuie la structura pielii, oaselor, mușchilor, tendoanelor și cartilajelor. Producția sa scade treptat odată cu vârsta, iar expunerea excesivă la soare, fumatul, consumul ridicat de alcool și lipsa somnului pot accelera degradarea sa. Unele alimente pot furniza însă nutrienții necesari pentru sinteza și protejarea colagenului, potrivit SheFinds.

Materialul indică patru alimente sau categorii alimentare: peștele gras, fructele de pădure, turmericul și nucile.

Peștele gras furnizează proteine și omega-3

Somonul, macroul și sardinele sunt printre alimentele recomandate. Peștele furnizează proteine și aminoacizi pe care organismul îi poate utiliza pentru producerea propriului colagen. În plus, peștele gras este bogat în acizi grași omega-3, cunoscuți pentru efectele lor antiinflamatorii.

Dermatologul Shereene Idriss, citat de SheFinds, subliniază că EPA și DHA contribuie la reducerea inflamației și susțin sănătatea cardiovasculară, cerebrală și a pielii.

Harvard T.H. Chan School of Public Health arată că alimentele bogate în proteine, inclusiv peștele, furnizează aminoacizi precum glicina și prolina, implicați în formarea colagenului.

Fructele de pădure aduc vitamina C

Căpșunile, afinele și murele sunt bogate în antioxidanți și vitamina C. Vitamina C are un rol direct în procesul de sinteză a colagenului. Organismul nu o poate produce singur, astfel încât aceasta trebuie obținută din alimentație.

Dintre fructele de pădure sunt evidențiaate căpșunile pentru conținutul lor ridicat de vitamina C.

Antioxidanții din fructe pot contribui și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, unul dintre factorii care favorizează degradarea țesuturilor.

Turmericul, asociat cu efecte antiinflamatorii

Un alt aliment menționat este turmericul. Curcumina, principalul compus activ al turmericului, este studiată pentru proprietățile sale antiinflamatorii și antioxidante. Specialiștii recomandă asocierea turmericului cu piper negru, deoarece piperina poate crește absorbția curcuminei în organism.

Unele cercetări au analizat posibilitatea ca această combinație să contribuie la protejarea pielii și a colagenului împotriva degradării provocate de inflamație și expunerea la radiații ultraviolete. Aceste date nu înseamnă însă că turmericul poate „reconstrui” singur colagenul sau poate elimina ridurile.

Nucile furnizează zinc, vitamina E și grăsimi sănătoase

Nucile sunt o altă recomandare. Ele furnizează grăsimi nesaturate, vitamina E, zinc și proteine, nutrienți importanți pentru sănătatea pielii și pentru procesele normale de reparare celulară. Zincul este unul dintre mineralele implicate în producția de colagen. Sursele alimentare includ, pe lângă nuci, semințe, leguminoase, cereale integrale, carne și fructe de mare.

Și cuprul joacă un rol în formarea colagenului și a țesutului conjunctiv, iar nucile și semințele se numără printre sursele alimentare ale acestui mineral.

Niciun aliment nu poate „produce” singur colagen

Specialiștii atrag însă atenția că nu există un singur aliment care să refacă direct colagenul din piele. Chiar și atunci când consumăm alimente care conțin colagen, proteina este descompusă în timpul digestiei în aminoacizi. Organismul îi utilizează ulterior acolo unde are nevoie, fără garanția că aceștia vor ajunge direct în piele.

Harvard recomandă, în schimb, o alimentație echilibrată, cu suficiente proteine, fructe, legume, cereale integrale și surse de zinc și vitamina C. La fel de importante sunt protecția împotriva expunerii excesive la soare, evitarea fumatului, somnul suficient și activitatea fizică. Cu alte cuvinte, peștele gras, fructele de pădure, turmericul și nucile pot susține procesele prin care organismul își produce și își protejează colagenul, dar nu reprezintă o soluție rapidă împotriva îmbătrânirii pielii.