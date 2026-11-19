Prețurile cărnii de vită sunt în creștere, însă cererea pentru acest tip de carne rămâne ridicată. Tocmai de aceea, atunci când plătești mai mult pentru un produs, este important să știi cum să alegi o bucată de calitate. Data ambalării, cantitatea de lichid din caserolă și informațiile despre proveniență sunt câteva dintre detaliile care pot face diferența.

Aaron Sortman, măcelar-șef la Red Hog, în Louisville, Kentucky, și-a dedicat cariera studiului cărnii. Și-a început activitatea ca tranșator într-un magazin alimentar, înainte de a trece la măcelăria specializată în tranșarea animalelor întregi. Deși, de obicei, tranșează singur carnea de vită, Sortman spune că poate identifica fără dificultate o friptură de calitate și de pe rafturile supermarketurilor.

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Pentru a lămuri confuziile cu care se confruntă mulți cumpărători, specialistul a explicat, pe Instagram, ce ar trebui să verificăm atunci când alegem carne de vită și care sunt semnalele de alarmă pe care nu ar trebui să le ignorăm, potrivit FoodandWine.

1. Verifică data ambalării, nu doar termenul de vânzare

Cei mai mulți cumpărători se uită mai întâi după data-limită pentru vânzare, însă Sortman spune că acest indicator poate fi înșelător.

„O dată-limită pentru vânzare îți oferă o dată până la care ei consideră că ar trebui să gătești produsul, dar nu îți spune când a fost sacrificat animalul”, explică el.

În schimb, măcelarul recomandă verificarea datei ambalării de pe etichetă.

„Data ambalării nu minte”, subliniază Sortman.

Acesta atrage atenția că pe unele produse pot apărea date de ambalare vechi de o lună sau chiar două. Pentru carnea roșie proaspătă, comercializată în ambalajele obișnuite de supermarket, sigilate termic, el recomandă să alegem produse ambalate în ultimele patru-cinci zile.

2. Uită-te dacă există prea mult lichid în caserolă

Dacă vita este ambalată într-o caserolă din polistiren sau plastic, Sortman recomandă să verifici dacă în interior există o cantitate prea mare de lichid, cunoscută în industria cărnii sub denumirea de „purge”.

Potrivit măcelarului, „orice produs care are mult lichid în ambalaj înseamnă că a stat acolo suficient de mult timp încât mușchiul să se relaxeze și să elibereze hemoglobina”.

Prin urmare, o cantitate mare de lichid poate indica faptul că bucata respectivă de carne se află de ceva vreme în ambalaj. Dacă vrei să cumperi cea mai proaspătă carne de vită posibilă, poți compara produsele și îl poți alege pe cel care are mai puțin lichid.

Pe lângă verificarea acestui aspect, Sortman spune că trebuie să te asiguri întotdeauna că ambalajul din jurul cărnii este închis ermetic.

3. Nu te lăsa convins de mențiuni vagi despre proveniență

Expresii precum „natural” sau chiar „produs în SUA” sunt mult mai vagi decât par. Sortman îi sfătuiește pe consumatori să caute informații concrete despre proveniența cărnii, în loc să se bazeze pe afirmații generale de pe ambalaj.

„«Produs în Statele Unite» este o formulare destul de vagă și, într-un fel, nu știi – mai ales în cazul cărnii tocate și al produselor de acest fel – din câte locuri din Statele Unite provine”, explică măcelarul.

În schimb, un producător de calitate, care comercializează carne provenită dintr-o singură sursă, va evidenția originea produsului pe ambalaj.

„Dacă un produs este cu adevărat bun și producătorul face ceva special, va avea grijă să menționeze acest lucru pe ambalaj, oferind cât mai multe detalii”, spune Sortman.

„Cu cât ambalajul este mai vag, cu atât ar trebui să investighezi mai mult.”

4. Alege și bucăți de carne mai puțin cunoscute, dar cu un raport bun între calitate și preț

În loc să cheltuiască mai mult pe bucăți foarte căutate, precum antricotul (ribeye), Sortman spune că oamenii ar trebui să caute și alte tranșe care oferă o aromă excelentă la o fracțiune din preț.

Dacă îți place steak-ul din zona diafragmei (skirt steak), Sortman sugerează să încerci bavette steak, o altă bucată de carne care poate fi gătită într-un mod asemănător și care este potrivită pentru a fi servită în porții mari, atunci când ai mai mulți invitați la masă.

Măcelarul recomandă și bucata Denver, cunoscută și sub denumirea de short rib dezosat, ca variantă versatilă pentru felul principal. Această tranșă, cu o marmorare bogată, poate fi gătită lent, afumată întreagă sau preparată pe grătar până la un nivel mediu de gătire, astfel încât grăsimea din interior să se topească.

În cele din urmă, Sortman spune că nici chuck eye nu ar trebui subestimată. Această bucată de carne apare adesea pe rafturile magazinelor alimentare în lunile mai reci.

„Arată ca o combinație între o bucată de carne pentru friptură la cuptor și un antricot. Sunt niște steak-uri fantastice. Gustul, frăgezimea, absolut uimitoare, iar de obicei le poți cumpăra la un preț foarte accesibil”, explică măcelarul.