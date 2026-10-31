Dietele foarte restrictive și perioadele în care oamenii renunță aproape complet la mâncare pot avea consecințe asupra organismului, mai ales atunci când slăbirea rapidă este însoțită de pierderea masei musculare și de deficite nutriționale. As. univ. dr. Sorina Ispas, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, atrage atenția, în podcastul „Fântâna de sănătate” de la G4Food, asupra riscurilor înfometării și explică de ce scăderea în greutate ar trebui abordată cu grijă.

Slăbirea rapidă poate veni cu pierdere de masă musculară și deficite

Medicul atrage atenția că obezitatea este asociată cu inflamație cronică, iar grăsimea viscerală trebuie luată în calcul atunci când este evaluată starea de sănătate a unei persoane. În același timp, scăderea în greutate nu ar trebui urmărită cu orice preț, prin metode care pot afecta masa musculară și echilibrul nutrițional.

„Și mă mai întreb, bineînțeles, și dacă este inflamată grăsimea viscerală. Un pacient cu obezitate are o inflamație cronică. Low grade inflammation. Această inflamație face rău și duce la o îmbătrânire a corpului, la scăderea… să stea tot timpul corpul nostru în stres continuu din cauza inflamației. De aceea noi trebuie să facem ceva. A slăbi sănătos. A nu slăbi brusc și a avea sarcopenie și diferite deficite, că e vorba de minerale și nu numai, ceva ce poate să afecteze și creierul nostru”, a explicat dr. Sorina Ispas.

„Dietele înalt restrictive sunt foarte rele pentru noi”

Medicul avertizează în special asupra dietelor care presupun înfometare prelungită. Unele persoane ajung să nu mănânce zile întregi, mizând pe ideea că astfel vor slăbi mai repede. Dr. Sorina Ispas spune că organismul are nevoie de nutrienți și că eliminarea aproape completă a alimentelor nu este o soluție pe care o recomandă.

„Dietele înalt restrictive sunt foarte rele pentru noi. Eu nu recomand mai mult de trei zile acea înfometare, dar nici pe aia nu o recomand. […] Sunt persoane care nu mănâncă nimic cu zilele. Este o nouă modă de a te înfometa zile la rând. Dieta cu apă. Da, da. Dar totuși avem nevoie de mâncare și avem nevoie și de acele glucide, și nu numai, și de lipide, și de proteine, din toate câte puțin”, a spus medicul.

Ce presupune un stil de viață sănătos

În locul restricțiilor extreme, dr. Sorina Ispas vorbește despre respectarea mai multor componente ale unui stil de viață sănătos. Alimentația, somnul, activitatea fizică, gestionarea stresului, evitarea substanțelor nocive și relațiile sociale sunt, în opinia medicului, elemente care trebuie privite împreună.

„Și să dormim, să bem apă, să gândim pozitiv. […] Somnul joacă un rol foarte important, stresul, gestionarea stresului, atenție la substanțe, așa, inclusiv nicotina. Pe urmă ne gândim și la consumul de alcool, da? Nu mai zicem de substanțe interzise, că alea nu trebuie. Clar nu. Deci duc la distrucție neuronală, din om te face neom, cum s-ar zice. […] Conexiunea asta socială este foarte importantă, calitatea relațiilor”, a explicat dr. Sorina Ispas.

Medicul a reluat importanța celor șase piloni ai unui stil de viață sănătos și a subliniat că schimbările nu trebuie să fie perfecte pentru a conta. Mișcarea, inclusiv prin pauze scurte în timpul programului de lucru, poate fi integrată în rutina zilnică.

„Respectarea celor șase piloni e foarte importantă. Efortul fizic. Vreau să vă spun ceva despre efortul fizic. […] În momentul în care noi nu ne ridicăm de pe scaun chiar cu orele, e mai rău decât dacă am fuma. […] Oriunde am fi, putem să găsim astfel de mici soluții, mici rezolvări, astfel încât, chiar dacă nu facem totul perfect, totuși din 70% din toți acești șase piloni făcuți, tot o să însemne mai mult decât trei făcuți perfect și restul deloc”, a spus medicul.