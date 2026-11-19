România se află printre țările europene în care copiii și adolescenții consumă cel mai rar micul dejun. La 15 ani, doar 26% dintre fete și 35% dintre băieți mai mănâncă zilnic dimineața, potrivit datelor prezentate de Societatea de Științe în Nutriție, care a lansat primul ghid național dedicat acestei mese.

La vârste mai mici, situația este mai bună. Aproximativ 69% dintre copiii români de 8 ani mănâncă zilnic micul dejun, însă procentul scade la 44% în rândul celor de 11 ani. La 15 ani, valorile ajung sub media europeană de 44%.

Diferența dintre fete și băieți devine mai evidentă după vârsta de 13 ani. Potrivit datelor citate în ghid, această perioadă coincide și cu creșterea preocupărilor legate de greutate.

La 15 ani, mai puțin de o treime dintre fete consumă zilnic micul dejun. „Nu mai este suficient să transmitem un mesaj general că această masă contează. Avem nevoie de repere clare pe care părinții să le poată aplica acasă, de instrumente pe care medicii și nutriționiștii să le folosească în cabinet și de soluții adaptate pe care școlile să le integreze în rutina zilnică”, a declarat Dr. Mihai Niculescu, președintele Societății de Științe în Nutriție, conform Mediafax.

România are atât copii cu exces ponderal, cât și cu deficit ponderal

Ghidul atrage atenția și asupra unei duble probleme nutriționale. Datele din cea mai recentă rundă a Inițiativei Europene a Organizației Mondiale a Sănătății de Supraveghere a Obezității la Copii, pentru perioada 2022-2024, indică un procent de 31% al excesului ponderal în rândul copiilor români de 6-9 ani. Media europeană este de 25%. În același timp, 7% dintre copiii români din această categorie de vârstă au deficit ponderal, față de media de 3%.

Și calitatea alimentației rămâne o problemă. Doar 46% dintre copiii cu vârste între 6 și 9 ani consumă fructe zilnic, iar 32% mănâncă legume în fiecare zi.

Ce ar trebui să conțină un mic dejun echilibrat

Potrivit ghidului, micul dejun ar trebui să furnizeze aproximativ 20-25% din necesarul energetic zilnic al unui copil de vârstă școlară. În termeni practici, aceasta înseamnă aproximativ 400-500 de kilocalorii. Recomandările pun accent pe combinarea mai multor grupe alimentare. Un mic dejun echilibrat ar trebui să includă cereale integrale, produse lactate sau alte surse adecvate de proteine, fructe și/sau legume, grăsimi sănătoase și o hidratare corespunzătoare. Documentul recomandă și limitarea zaharurilor libere, a sodiului și a băuturilor îndulcite. O atenție specială este acordată aportului de calciu și fier, doi micronutrienți importanți în perioada de creștere și pubertate.

Nu contează doar dacă mănâncă, ci și ce mănâncă. Specialiștii subliniază că simplul fapt că un copil mănâncă dimineața nu este suficient. Calitatea alimentelor contează la fel de mult. Un mic dejun bazat predominant pe produse cu mult zahăr, sare sau băuturi îndulcite nu are același profil nutrițional ca unul care combină cereale integrale, proteine și fructe sau legume.

Ghidul încearcă tocmai să ofere părinților și școlilor repere mai clare pentru construirea primei mese a zilei.

Omiterea micului dejun creează probleme metabolice

Potrivit analizei incluse în document, 49 dintre cele 50 de studii observaționale evaluate au asociat consumul regulat al micului dejun cu o probabilitate mai mică de suprapondere și obezitate. Omiterea acestei mese a fost asociată și cu un profil lipidic mai nefavorabil, valori mai ridicate ale tensiunii arteriale și o rezistență crescută la insulină.

Unele cercetări au observat și legături între lipsa micului dejun, stres, depresie și o implicare emoțională mai redusă la școală, în special în rândul preadolescenților. Fiind vorba în mare parte despre studii observaționale, aceste asocieri nu demonstrează automat o relație directă de cauzalitate.

România nu are un program național dedicat exclusiv micului dejun pentru elevi. Spre deosebire de țări precum Finlanda, Suedia și Estonia, unde micul dejun gratuit este oferit în școli de mai multe decenii, în România mesele gratuite sunt concentrate în principal în unitățile din comunități cu venituri reduse.