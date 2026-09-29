Agricultura ecologică prinde teren în Brăila: peste 12.300 de hectare sunt exploatate în sistem bio

Peste 12.300 de hectare de teren agricol din judeţul Brăila sunt exploatate în sistem ecologic, reprezentând aproximativ 3,2% din totalul suprafeţei agricole utilizate la nivelul judeţului. În acest sector sunt înscrişi peste 400 de operatori, potrivit unei informări a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană (DAJ) Brăila, transmite Agerpres.

Potrivit datelor prezentate de DAJ Brăila, în ultima şedinţă a Comisiei de Dialog Social, în primele două trimestre ale anului 2026 s-au înscris în agricultura ecologică 402 operatori, dintre care 389 sunt producători agricoli, care exploatează o suprafaţă totală de 12.345,09 hectare.

Din cele 12.345,09 hectare exploatate în sistem ecologic, 9.673,19 hectare sunt deja certificate ecologic, iar restul suprafeţelor se află în diferite etape de conversie.

„La nivelul Judeţului Brăila în primele două trimestre din anul 2026, în baza Ordinului 45/02.03.2022, s-au înscris în agricultura ecologică 402 operatori, din care: 389 producători agricoli cu o suprafaţă totală de 12.345,09 ha, din care: conversie I: 908,25 ha; conversie II: 1.763,65 ha; certificată ecologic 9.673,19 ha”, se arată în informarea DAJ Brăila.

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Pe lângă producătorii agricoli, în sistem sunt înregistraţi doi operatori care desfăşoară activităţi de pregătire/prelucrare, trei operatori care desfăşoară activităţi de distribuţie/introducere pe piaţă şi un operator cu activitate de depozitare.

În agricultura ecologică din judeţul Brăila sunt înscrişi şi 11 crescători de albine, care deţin 25 de familii aflate în conversie şi 1.191 de familii certificate.

DAJ Brăila atrage atenţia şi asupra faptului că o mare parte din producţia ecologică internă, în special cereale şi oleaginoase, este exportată ca materie primă, în timp ce pentru produsele procesate piaţa românească este dependentă de importuri.

„Piaţa globală a produselor bio a atins recordul de 145 de miliarde de euro, în timp ce în România se observă un paradox: o creştere masivă a suprafeţei cultivate ecologic concomitent cu o dependenţă critică de importuri pentru produsele procesate. Cea mai mare parte a producţiei interne (cereale, oleaginoase) pleacă la export neprocesată”, se precizează în document.

La nivel naţional, suprafaţa cultivată în sistem ecologic este de 781.397 de hectare, reprezentând circa 6% din terenul agricol, iar suprafaţa destinată acestui tip de agricultură a crescut cu 160% în ultimii 12 ani, conform datelor prezentate de DAJ Brăila.

La nivelul judeţului Brăila, suprafaţa exploatată în sistem ecologic, respectiv 12.345 de hectare, reprezintă aproximativ 3,2% din totalul suprafeţei agricole utilizate la nivelul judeţului, care este de 387.344 de hectare.

În document se arată că România rămâne, în pofida acestei creşteri, sub media Uniunii Europene, indicată la peste 10,5% din suprafaţa agricolă.

„Promovarea agriculturii ecologice se realizează prin informarea consumatorilor asupra beneficiilor şi disponibilităţii produselor ecologice, în vederea creşterii cererii; stimularea interesului consumatorilor pentru marketingul direct pe plan local, inclusiv prin utilizarea platformelor on-line de comercializare a produselor agro-alimentare. Promovarea produselor obţinute prin metode ecologice, creşterea consumului şi sporirea încrederii consumatorilor pentru produsele certificate ecologic”, se mai menţionează în informarea transmisă de DAJ Brăila.