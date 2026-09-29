Fermierii români au depus 35.711 cereri de sprijin financiar în cadrul schemelor speciale instituite în 2026 pentru atenuarea efectelor crizei din Orientul Mijlociu, a anunțat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Bugetul total alocat celor două pachete de sprijin depășește 65 de milioane de euro, anunță Agerpres.

Plățile sunt plafonate la maximum 50.000 de euro per beneficiar (la un curs calculat la 5,0953 lei/euro) și trebuie finalizate obligatoriu până la data de 31 decembrie 2026.

Bilanțul cererilor pe sectoare și cuantumul sprijinului

Sectorul bovin (buget de 54,4 mil. euro): Au fost înregistrate 35.477 de cereri pentru un efectiv total de 742.969 de animale. Sprijinul acordat este de 68 de euro pe cap de bovină sau bubalină.

Sectorul suin (buget de 11,54 mil. euro): Au fost depuse 234 de cereri pentru peste 1,2 milioane de porci grași și 126.679 de animale de reproducție. Cuantumul este de 11,9 euro/loc de cazare la porcul gras și 13,7 euro/loc de cazare pentru animalele de reproducție.

În cazul în care valoarea totală a cererilor eligibile depășește bugetul alocat, suma acordată per animal sau loc de cazare se va reduce proporțional pentru toți fermierii, anunță APIA.

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Verificări, contestații și reguli stricte

În perioada următoare, APIA va efectua controalele administrative și verificările de teren obligatorii înainte de autorizarea la plată.

Beneficiarii au la dispoziție 5 zile lucrătoare de la apariția oricărei modificări a datelor din cerere (schimbare de cont bancar, formă juridică etc.) pentru a notifica agenția.

Fermierii nemulțumiți de deciziile de plată sau de notificările de respingere pot depune contestație în termen de 30 de zile de la comunicarea actului la centrul APIA unde au înregistrat cererea.

Lista tuturor beneficiarilor care vor primi ajutoare de stat mai mari de 10.000 de euro va fi publicată transparent pe site-ul oficial al agenției.