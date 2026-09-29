Acord comercial între Washington și Beijing. Reduceri de tarife pentru mărfuri în valoare de 60 de miliarde de dolari. Agricultura, printre cele mai importante capitole

29 sept. 2026, Agribusiness
Acord comercial între Washington și Beijing. Reduceri de tarife pentru mărfuri în valoare de 60 de miliarde de dolari. Agricultura, printre cele mai importante capitole
FOTO: Freepik
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Statele Unite și China au ajuns la un nou acord comercial în urma summitului recent dintre președinții Donald Trump și Xi Jinping. Cele două superputeri economice intenționează să reducă reciproc taxele vamale pentru mărfuri în valoare totală de 60 de miliarde de dolari (câte 30 de miliarde de dolari fiecare), vizând în special bunurile de consum și produsele agricole.

Măsura este însoțită de o prelungire a armistițiului comercial cu două luni, până la 10 ianuarie, oferind mediului de afaceri un plus de predictibilitate.

Punctele cheie ale acordului bilateral

  • Ce ieftinește China (produse din SUA): Beijingul va reduce tarifele pentru porumb, grâu, carne, lactate, cosmetice, echipamente medicale, lemn și fructe de mare.

  • Marea absență este soia: Cel mai important export agricol al SUA către China (16,2 miliarde de dolari în 2025) a fost exclus de la reduceri, provocând o scădere bruscă a cotațiilor la Bursa din Chicago și nemulțumirea fermierilor americani.

  • Ce ieftinește SUA (produse din China): Washingtonul propune taxe mai mici pentru electrocasnice mici (aparate de cafea, prăjitoare de pâine), jucării, biciclete pentru copii, lenjerii de pat, articole festive și scaune auto pentru copii.

  • Energie și cărbune: China s-a angajat să importe 10 milioane de tone de cărbune din SUA anual în 2027 și 2028 (aproximativ 2% din importurile sale totale), însă petrolul și gazele naturale lichefiate (LNG) nu au fost incluse pe listă.

  • Deschidere financiară și tehnologie: Beijingul va accelera autorizarea băncilor și fondurilor americane de a deschide filiale în China. În plus, cele două țări au stabilit un canal permanent de comunicare pentru riscurile legate de IA și au convenit suplimentarea zborurilor directe.

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În ciuda avansului diplomatic, bursele internaționale au reacționat cu precauție din cauza lipsei unui calendar clar de punere în aplicare a tarifelor reduse și pe fondul noilor tensiuni geopolitice globale, relatează Reuters.

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