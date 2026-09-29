După muzică și artă, bucătăria Nigeriei ar putea fi următorul produs cultural al țării care câștigă publicul internațional. Autoarea și cercetătoarea Ozoz Sokoh încearcă să arate, prin mâncare, cât de strâns sunt legate culturile culinare ale lumii, relatează CNN. Cartea sa, „Chop Chop: Cooking the Food of Nigeria”, reunește aproximativ 100 de rețete din cele șase regiuni ale țării. Volumul a câștigat premiul James Beard „Emerging Voice in Books”, un Nautilus Gold Award și a fost inclus între cele mai bune cărți de bucate ale anului 2025 de The New York Times.

În Nigeria, cuvântul „chop” este strâns legat de mâncare și de plăcerea de a mânca. „Chop chop” poate desemna chiar o persoană căreia îi place în mod deosebit să mănânce.

Pentru Sokoh, însă, cartea nu este doar o colecție de rețete. Autoarea, fost geolog devenit cercetător al culturii alimentare, urmărește istoria ingredientelor și legăturile dintre bucătăria nigeriană, Africa de Vest și diaspora africană. Scopul său a fost să ofere o bază pentru înțelegerea gastronomiei nigeriene și să arate că preparate care par foarte diferite pot avea origini, tehnici sau ingrediente comune.

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Imoyo, o tocăniță de pește cu legături peste Atlantic

Printre preparatele prezentate de Sokoh se află imoyo, o tocăniță ușoară de pește cu roșii, ceapă, ardei și condimente. Preparatul are legături cu „molho” din Brazilia, termen portughez care desemnează un sos sau dressing. Diferite variante ale preparatului se regăsesc de ambele părți ale Atlanticului, exemplu al circulației ingredientelor și tehnicilor culinare.

Ewedu, supa făcută din frunze de iută

Ewedu este preparată din frunze de iută, o plantă utilizată în bucătării aflate mult dincolo de Nigeria. Frunzele sunt consumate și în nordul Africii sau în anumite zone din Asia de Sud-Est. În gastronomia yoruba, ewedu intră în componența preparatului abula. Acesta mai cuprinde obe ata, o tocăniță roșie picantă, și gbegiri, o supă-cremă de fasole, servite împreună cu amala, făcută din făină de yam.

„Small chops”, gustările pentru petreceri

„Small chops” nu desemnează un singur preparat, ci o selecție de gustări servite la petreceri și evenimente. Platoul poate cuprinde puff puff, mici bile de aluat prăjit, bucăți de pui și banane plantain coapte, zdrobite și prăjite. Conceptul are echivalente în numeroase alte culturi, de la platourile de aperitive până la gustările servite înaintea mesei.

Curry nigerian

În carte apare și chicken curry, iar alegerea sa arată cât de complicat poate fi traseul unui preparat. Amestecul numit astăzi „curry powder” își are rădăcinile în Asia de Sud, dar a circulat în perioada colonială și a dat naștere unor versiuni locale foarte diferite. Astăzi, preparate bazate pe astfel de amestecuri există din Nigeria până în Japonia, Coreea sau sudul Statelor Unite.

Jollof rice și „războaiele” culinare din Africa de Vest

Probabil cel mai cunoscut preparat din selecție este jollof rice, orezul roșu condimentat întâlnit în mai multe țări din Africa de Vest. Fiecare țară are propria versiune, influențată de comerț, istorie colonială, ingrediente și preferințe locale. Rivalitatea privind cea mai bună variantă a devenit atât de cunoscută încât este numită, în glumă, „Jollof Wars”. Nigeria este unul dintre principalii concurenți. Pentru Sokoh, însă, rivalitatea este doar partea spectaculoasă a unei povești mult mai ample despre circulația oamenilor, ingredientelor și tehnicilor culinare în Africa de Vest.

Suya, unul dintre simbolurile street-food-ului nigerian

Suya este carne pusă pe frigărui și friptă direct la foc, una dintre cele mai cunoscute mâncăruri stradale ale Nigeriei. Secretul său este yaji, un amestec condimentat care conține arahide măcinate, ardei iute uscat și diferite mirodenii. Suya poate fi preparată din carne de vită, pui sau berbec. Și aici există o legătură universală. Aproape fiecare regiune a lumii are propria versiune de carne condimentată și friptă pe frigărui, de la kebab până la satay.

Chapman, cocktailul fără alcool al Nigeriei

Nigeria are și o băutură devenită emblematică. Chapman este un cocktail fără alcool despre care se spune că ar fi fost creat de un hotelier nigerian. Rețeta combină bitter Angostura, băutură carbogazoasă de portocale, limonadă de tip lemon-lime și sirop de grenadine. Se servește adesea cu felii de castravete, portocală sau lămâie.

Ingredientele îl apropie de alte cocktailuri fără alcool cunoscute internațional, precum Shirley Temple sau de combinația australiană lemon, lime and bitters.

Zobo, băutura de hibiscus

Zobo este preparată din florile plantei Hibiscus sabdariffa și are origini vest-africane. Aceeași plantă stă însă la baza unor băuturi întâlnite la mii de kilometri distanță. În Caraibe există sorrel, în Mexic agua de Jamaica, iar în numeroase alte țări este consumată sub forma ceaiului de hibiscus.

Pentru Sokoh, tocmai asemenea conexiuni arată că bucătăria nigeriană nu trebuie privită izolat. Migrația, comerțul și istoria au creat legături gastronomice între Africa, America, Europa și Asia.

După Afrobeats, ar putea urma mâncarea nigeriană

Muzica nigeriană, arta și cultura pop au devenit tot mai vizibile internațional în ultimii ani. Ozoz Sokoh consideră că gastronomia țării are potențialul să urmeze aceeași direcție. Următoarea etapă ar însemna ca ingredientele și produsele nigeriene să ajungă mai des pe rafturile magazinelor și în bucătăriile din alte țări, dar fără ca originea și povestea lor să fie pierdute în proces.

„Chop Chop” încearcă exact acest lucru: să transforme rețetele într-o poartă către istoria unei țări cu peste 250 de grupuri etnice și o diversitate culinară pe măsură. Rezultatul este o bucătărie în care orezul jollof, frigăruile suya sau băutura zobo spun și povestea modului în care mâncarea călătorește prin lume.