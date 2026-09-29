Parcul Central din Municipiul Beiuș devine, în weekendul 3-4 octombrie, capitala bucatelor tradiționale bihorene. Cea de-a doua ediție a festivalului „Gusturi și tradiții DE BIHOR” își așteaptă vizitatorii cu meșteri populari, producători locali, preparate autentice gătite după rețete vechi și un program artistic diversificat, cu intrare liberă, anunță Agerpres.
Bucătarii prezenți la festival vor pregăti mâncăruri specifice zonei, multe dintre ele fiind inspirate din volumul colectiv „Rețete tradiționale de Bihor”. Iată ce putem găsi în weekend la Beiuș:
Pe parcursul ambelor zile, pe scena din Parcul Central vor urca numeroși artiști de muzică populară și folk:
Sâmbătă, 3 octombrie: Carmen Ifrim Săsărman, Andrei Arad, Sorin Minghiat, Ion Mirică, Dan Vană, Raul Silaghi și Magda Pușcaș.
Duminică, 4 octombrie: Călin Vlăduț, Mihaela Hălmăgean, Miana Lobonț, Claudia Clonda, Sarah Oaie, Dana Boldi, Janos Kiss, Radu Dic-Chinde și Claudiu Borza.
Recital special: Ediția de la Beiuș se va încheia duminică seară cu un concert susținut de Călin Pop.
Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Bihor (prin Agenția de Management al Destinației Bihor) și Primăria Municipiului Beiuș, alături de parteneri locali.
După etapele desfășurate la Oradea, Marghita și Beiuș, caravana „Gusturi și tradiții DE BIHOR” își va încheia turneul din acest an la Salonta, în perioada 17-18 octombrie, marchează prima ediție găzduită de acest municipiu.
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