Ce legume să mănânci mai des pentru creier, inimă și intestine. Două alegeri se detașează, potrivit nutriționiștilor

Legumele cu frunze verzi și cele crucifere se numără printre cele mai bune alegeri pentru sănătatea creierului, inimii și intestinelor. Doi nutriționiști explică de ce nutrienții din aceste alimente pot acționa simultan asupra celor trei sisteme și ce alte legume merită incluse mai des în alimentație, transmite MEDIAFAX, care citează Real Simple.

Legumele reprezintă una dintre bazele unei alimentații sănătoase și echilibrate, însă fiecare oferă o combinație diferită de nutrienți.

Dieteticiana Avery Zenker explică faptul că este importantă întreaga matrice alimentară și nu doar prezența unui anumit compus. Vitaminele, mineralele, fibrele, polifenolii și antioxidanții din legume acționează împreună.

Antioxidanții contribuie la reducerea stresului oxidativ la nivel cerebral, iar dietele bogate în legume au fost asociate cu o memorie mai bună. Efectele antiinflamatorii sunt importante și pentru sănătatea cardiovasculară pe termen lung.

În cazul intestinelor, unul dintre principalele avantaje este aportul de fibre. Acestea hrănesc bacteriile benefice și susțin diversitatea microbiomului intestinal. Compușii rezultați în urma acestui proces pot contribui la reducerea inflamației și pot influența indirect inclusiv sănătatea creierului.

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Legumele cu frunze verzi, alegerea lui Avery Zenker

Pentru Avery Zenker, legumele cu frunze verzi se detașează de celelalte opțiuni.

Dieteticiana recomandă în special varza kale, spanacul, rucola și mangoldul, dar pe listă se află și varza de Bruxelles, frunzele de sfeclă și bok choy.

Aceste legume furnizează fibre, magneziu, acid folic, fier, calciu și mai multe vitamine.

Magneziul contribuie la reglarea tensiunii arteriale și susține energia creierului, în timp ce fierul este esențial pentru transportul oxigenului către inimă și creier.

Lăstarii de broccoli, alegerea Johannei Katz

Dieteticiana Johannah Katz preferă legumele crucifere și, în special, lăstarii de broccoli.

Aceștia conțin o cantitate mai mare de sulforafan decât broccoli matur și preparat termic, potrivit sursei citate.

„Lăstarii de broccoli sunt cea mai puternică sursă naturală de sulforafan”, spune Katz.

Sulforafanul este un compus asociat cu reglarea mecanismelor antioxidante, susținerea microbiomului intestinal și a proceselor naturale de detoxifiere ale organismului.

Legumele crucifere furnizează, de asemenea, fibre și glucozinolați, compuși cu potențiale beneficii pentru sănătatea intestinală.

Sfecla, usturoiul și ceapa completează lista

Cei doi specialiști menționează și alte legume care merită incluse într-o alimentație variată: sfecla, usturoiul și ceapa.

Sfecla conține nitrați, pe care organismul îi poate transforma în oxid nitric. Acesta contribuie la dilatarea vaselor de sânge, fiind asociat cu scăderea tensiunii arteriale și îmbunătățirea fluxului sanguin.

Usturoiul și ceapa furnizează, la rândul lor, compuși cu sulf, considerați benefici pentru sănătatea cardiovasculară și intestinală.

Dincolo de alegerea unei singure legume, ambii nutriționiști subliniază însă importanța diversității. Alternarea tipurilor de legume consumate permite organismului să primească o gamă cât mai largă de fibre, vitamine, minerale și alți compuși benefici.