Valurile succesive de caniculă, seceta și incendiile de vegetație afectează agricultura în mai multe state europene și alimentează temerile privind noi scumpiri ale alimentelor. Culturile de măsline, cereale, legume și struguri sunt printre cele lovite de vremea extremă, în timp ce România se numără printre puținele țări europene care ar putea obține rezultate mai bune decât în anii precedenți, transmite MEDIAFAX, care citează The Guardian.

Mii de tone de legume, compromise în Franța

Fermierii din mai multe state europene avertizează că temperaturile record, lipsa precipitațiilor și incendiile de vegetație provoacă pierderi importante, iar efectele ar putea ajunge în cele din urmă și la consumatori, prin prețuri mai mari.

Printre produsele cele mai expuse se numără uleiul de măsline, legumele, cerealele și strugurii destinați producției de vin.

În Franța, organizația producătorilor de legume Légumes de France estimează că mii de tone de produse au fost compromise, printre acestea numărându-se salata, morcovii, prazul, usturoiul și ceapa.

Pentru anumite culturi, deficitul de apă ar putea duce chiar la înjumătățirea producției.

Probleme sunt și în podgorii. În regiuni viticole importante, precum Champagne, Bordeaux și Burgundia, temperaturile ridicate au accelerat maturarea viței-de-vie.

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Recoltarea strugurilor ar putea începe în jurul datei de 15 august, cu aproape o lună mai devreme decât era obișnuit în urmă cu câteva decenii. Producția este estimată, în același timp, la un nivel cu aproximativ 10% mai mic decât anul trecut.

Uleiul de măsline ar putea reveni pe creștere

Perspectivele sunt dificile și pentru producătorii europeni de ulei de măsline.

Livezi din Grecia, Italia și Portugalia au fost afectate de incendii, iar plantațiile care au scăpat de flăcări au avut, la rândul lor, de suferit din cauza fumului, secetei și temperaturilor extreme.

Căldura poate favoriza și apariția dăunătorilor și bolilor, în timp ce fructele rămân mai mici.

Specialiștii din industrie avertizează că, dacă vremea extremă va continua, prețurile uleiului de măsline ar putea începe din nou să crească în această toamnă, după scumpirile semnificative înregistrate în ultimii doi ani.

În Spania, principalul producător european de ulei de măsline, seceta continuă să afecteze pomii, chiar dacă temperaturile au fost mai moderate decât în alte regiuni ale continentului.

Lipsa apei poate determina măslinii să piardă o parte dintre fructe înainte de recoltare și, implicit, poate reduce producția disponibilă pentru sezonul următor.

UE și-a redus estimările pentru mai multe culturi

Comisia Europeană și-a revizuit în scădere prognozele privind producția agricolă pentru mai multe culturi importante.

Noile estimări indică o reducere de 7% pentru floarea-soarelui, de 6% pentru porumbul boabe și de aproximativ 3% pentru cartofi și soia, comparativ cu prognozele anterioare.

În Spania, autoritățile estimează că recolta de cereale din sezonul 2026-2027 va scădea de la aproximativ 24 de milioane de tone la puțin peste 18,5 milioane de tone.

Estimarea a fost făcută înainte de contabilizarea tuturor efectelor incendiilor de vegetație.

România, una dintre puținele excepții

În timp ce o parte importantă a agriculturii europene se confruntă cu pierderi, România este menționată printre țările care au beneficiat de condiții meteorologice mai favorabile.

După mai mulți ani marcați de secetă, precipitațiile au susținut dezvoltarea culturilor, iar perspectivele pentru producția agricolă sunt mai optimiste.

Consultantul pieței cerealelor Cezar Gheorghe estimează că recolta de porumb a României ar putea ajunge anul acesta la aproximativ 8,2 milioane de tone, peste nivelul oficial estimat pentru 2025.

O recoltă mai bună ar putea consolida poziția României pe piața regională a cerealelor, într-un moment în care o parte dintre competitorii europeni se confruntă cu scăderi importante ale producției.

O recoltă mai bună nu înseamnă automat prețuri mai mici în România

Situația favorabilă a culturilor românești nu înseamnă însă că piața locală va fi complet ferită de efectele problemelor din restul Europei.

România face parte dintr-o piață europeană interconectată, iar reducerea ofertei în alte state poate continua să influențeze evoluția prețurilor.

În plus, costurile mai mari de producție pot pune presiune asupra prețurilor alimentelor.

Astfel, chiar dacă România ar putea obține recolte mai bune decât în ultimii ani, eventualele scăderi ale producției agricole din alte state europene și evoluția costurilor vor continua să conteze pentru prețurile plătite de consumatorii români.