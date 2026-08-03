Ananasul conține mai mult zahăr natural decât alte fructe și poate determina creșterea glicemiei. Acest lucru nu înseamnă însă că trebuie eliminat automat din alimentația persoanelor cu diabet sau prediabet. Efectul depinde de cantitatea consumată, gradul de coacere, modul de procesare și alimentele cu care este asociat, arată o analiză Verywell Health.

O cană cu bucăți de ananas proaspăt conține aproximativ 22 de grame de carbohidrați, dintre care în jur de 16 grame sunt zaharuri naturale. Aceeași porție furnizează aproximativ două grame de fibre.

Ananasul proaspăt are un indice glicemic moderat, cu valori situate în general între 51 și 66. Indicele glicemic arată cât de repede poate un aliment cu carbohidrați să crească nivelul glucozei din sânge.

Impactul real depinde însă și de cantitatea mâncată. Încărcătura glicemică a unei porții moderate de ananas este redusă. Prin urmare, jumătate de cană cu fruct proaspăt va avea un efect mai mic asupra glicemiei decât un bol mare, chiar dacă indicele glicemic al alimentului rămâne același.

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Forma în care este consumat contează

Ananasul proaspăt sau congelat, fără zahăr adăugat, este varianta cea mai potrivită pentru persoanele care își urmăresc glicemia. Poate fi consumat și cel conservat în apă sau suc propriu, dacă lichidul este scurs. Conservele în sirop pot furniza o cantitate considerabil mai mare de zahăr. Unele produse ajung la aproximativ 25 de grame de zahăr pentru o jumătate de cană, față de aproape nouă grame în aceeași cantitate de ananas proaspăt.

Sucul de ananas poate crește glicemia mai repede decât fructul întreg. Fibrele au fost îndepărtate în mare parte, iar o cantitate mai mare de zahăr poate fi consumată într-un timp scurt. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA precizează că sucul de fructe ridică glicemia mai repede decât fructul întreg.

Și ananasul uscat trebuie consumat în cantități mici. Prin eliminarea apei, zaharurile devin mai concentrate, iar porțiile sunt ușor de subestimat. Unele variante au și zahăr adăugat.

Cum poate fi redusă creșterea glicemiei

O porție de aproximativ o jumătate de cană reprezintă un punct de plecare rezonabil pentru persoanele preocupate de glicemie. Răspunsul organismului diferă însă, iar cei care folosesc insulină trebuie să țină cont de cantitatea totală de carbohidrați.

Ananasul poate fi asociat cu o sursă de proteine sau grăsimi nesaturate. Câteva bucăți pot fi consumate alături de iaurt simplu, brânză proaspătă, nuci sau semințe. Aceste alimente încetinesc digestia și pot tempera creșterea glicemiei.

Contează și contextul întregii mese. Consumul ananasului după o masă care conține legume, proteine și fibre poate avea un efect diferit față de consumarea unui bol mare de fruct pe stomacul gol. Persoanele cu diabet își pot măsura glicemia înainte și după masă pentru a observa răspunsul individual. O asemenea verificare este utilă mai ales când un aliment este introdus pentru prima dată în meniul obișnuit.

Fructele nu trebuie eliminate automat

Ananasul nu are același profil nutritiv precum bomboanele sau alte produse cu zahăr adăugat. Pe lângă zaharuri, furnizează apă, fibre, vitamina C, mangan și alți compuși vegetali. O meta-analiză care a inclus 19 studii clinice a constatat că un consum moderat de fructe a fost asociat cu reducerea glicemiei pe nemâncate la participanții cu diabet. Nu a fost observată însă o îmbunătățire semnificativă a hemoglobinei glicozilate. Cercetarea a analizat fructele în general, nu ananasul separat, astfel că acesta nu trebuie prezentat drept un tratament pentru diabet.

Asociația Americană de Diabet recomandă alegerea fructelor proaspete, congelate fără zahăr sau conservate în apă ori suc propriu. Fructele conțin carbohidrați și trebuie incluse în calculul mesei, dar nu există o regulă potrivit căreia persoanele cu diabet trebuie să le evite.

Cine trebuie să fie precaut

Aciditatea ananasului poate agrava arsurile gastrice sau refluxul la unele persoane. Fructul poate provoca și reacții alergice, manifestate prin mâncărimi, urticarie, umflarea buzelor sau dificultăți de respirație. Persoanele alergice la latex pot avea uneori și reacții încrucișate la ananas.

În concluzie, ananasul crește glicemia, dar poate fi inclus într-o alimentație echilibrată. Alegerea fructului întreg, controlarea porției și evitarea variantelor în sirop reduc probabilitatea unei creșteri rapide a zahărului din sânge.