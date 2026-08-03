Dacă încerci să îți menții glicemia sub control, alegerea gustării dintre mese poate face o diferență importantă. Deși atât popcornul, cât și mixul de nuci și fructe uscate (trail mix) sunt considerate variante practice și relativ sănătoase, nutriționiștii spun că una dintre ele este net mai avantajoasă pentru stabilitatea nivelului de zahăr din sânge, conform Eating Well.

Specialiștii consultați de publicația EatingWell recomandă popcornul, în special varianta preparată cu aer cald (air-popped), deoarece oferă carbohidrați de calitate, fibre și foarte puțin zahăr.

De ce popcornul este o alegere mai bună

Popcornul este un aliment integral, încadrat în categoria cerealelor integrale, și conține aproximativ 19 grame de carbohidrați și aproape 4 grame de fibre la o porție de trei căni. Fibrele încetinesc digestia și contribuie la o creștere mai lentă a glicemiei.

În plus, popcornul simplu nu conține aproape deloc zahăr. Dacă este preparat cu o cantitate mică de ulei de măsline, rapiță sau avocado, poate deveni o gustare sățioasă și prietenoasă cu metabolismul glucidelor.

Potrivit dieteticienilor, volumul mare al popcornului îl face să fie consumat mai lent, ceea ce favorizează senzația de sațietate și poate reduce riscul de supraalimentare.

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Ce probleme poate avea mixul de nuci și fructe uscate

Mix-ul este alcătuit, în mod obișnuit, din nuci și fructe uscate, însă multe variante comerciale conțin și bucăți de ciocolată, bomboane, covrigei sau cereale îndulcite.

O porție de aproximativ un sfert de cană furnizează în jur de 18 grame de carbohidrați, dintre care aproximativ 13 grame sunt zaharuri. Acestea pot determina o creștere rapidă a glicemiei.

Este adevărat că nucile aduc proteine și grăsimi sănătoase, care încetinesc absorbția carbohidraților, însă acestea nu reușesc întotdeauna să compenseze cantitatea mare de zaharuri simple din fructele uscate și ingredientele adăugate.

Patru motive pentru care popcornul câștigă

Nutriționiștii evidențiază mai multe avantaje ale popcornului:

conține mai puțin zahăr și mai multe fibre decât majoritatea mixurilor de nuci și fructe uscate;

se consumă mai lent, ceea ce favorizează un răspuns glicemic mai echilibrat;

permite o porție mult mai mare pentru un aport similar de carbohidrați;

produce, în general, variații mai mici ale glicemiei decât gustările bogate în fructe uscate și zahăr.

Cum alegi o gustare care să nu crească brusc glicemia

Specialiștii recomandă ca gustările să combine carbohidrații cu proteine sau grăsimi sănătoase. De exemplu, un măr cu unt de arahide, legume cu hummus sau brânză alături de fructe pot încetini absorbția glucozei.

De asemenea, este indicat să alegi alimente bogate în fibre, precum năutul copt, edamame sau legumele proaspete, și să verifici eticheta nutrițională pentru conținutul de carbohidrați, zahăr, fibre și zahăr adăugat.

Pentru persoanele cu diabet, prediabet sau rezistență la insulină, popcornul simplu, fără adaos de zahăr și cu puține grăsimi saturate, poate reprezenta o alternativă mai potrivită decât majoritatea mixurilor comerciale de nuci și fructe uscate.