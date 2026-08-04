Scăderea cotelor Dunării n-a afectat agricultura din nordul Dobrogei/ Costică Sadîca (fermier, Tulcea): „La noi, colegii din zonă irigă din Lacul Razelm, nu au nicio restricție la apă/ Oricum, agricultura este pentru oamenii cu nervii tari, puternici”

04 aug. 2026, Agribusiness
Scăderea cotelor Dunării n-a afectat agricultura din nordul Dobrogei/ Costică Sadîca (fermier, Tulcea): „La noi, colegii din zonă irigă din Lacul Razelm, nu au nicio restricție la apă/ Oricum, agricultura este pentru oamenii cu nervii tari, puternici”
Sursa foto: Costică Sadîca
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Cuprins
  1. „Ferma noastră nu este afectată de secetă, ci de inputuri și de prețul crescut al motorinei”
  2. „La noi, terenurile nu sunt irigate”
  3. „Estimăm o producție la floarea soarelui de peste 2,5 tone la hectar”

Scăderea cotelor apelor Dunării nu produce deocamdată, probleme fermierilor din nordul județului Tulcea. Agricultorii spun că accesul la apă pentru irigații nu este restricționat, iar culturile se prezintă bine, după doi ani cu precipitații peste media obișnuită.

Costică Sadîca, fermier din comuna Mihail Kogălniceanu și reprezentant al ASM Cooperativa Agricolă, exploatează o fermă de familie de aproximativ 1.400 de hectare. Acesta spune că principala provocare pentru agricultură nu este lipsa apei, ci creșterea costurilor de producție și prețurile mici la cereale.

„Ferma noastră nu este afectată de secetă, ci de inputuri și de prețul crescut al motorinei”

„Agricultura este pentru oamenii cu nervii tari, puternici!, a declarat fermierul, în exclusivitate pentru G4Food.

Am o fermă în Kogălniceanu, județul Tulcea, de 1.400 de hectare. Ferma noastră de familie nu a fost afectată de secetă, ci de inputuri și de prețul crescut al motorinei. Prețurile sunt o problemă. Grâul a rămas la 90 de bani, ca în 2014. Anul acesta, de când cu bombardamentele, a ajuns la 1,20 lei, dar ne-au depunctat cu 120 de lei pe tonă, pentru că nu avea proteină peste 12%, cum a impus Comisia Europeană”, a declarat fermierul.

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În ceea ce privește efectele scăderii cotelor Dunării, situația este, deocamdată, stabilă. „La noi, colegii din zonă irigă, nu au nicio restricție la apă. Asta este situația astăzi, vom vedea ce va fi în continuare”, spune aromânul Costică Sadîca.

„La noi, terenurile nu sunt irigate”

În ferma pe care o administrează sunt cultivate grâu, orz și floarea-soarelui, însă terenurile nu sunt irigate. În schimb, exploatațiile care folosesc sisteme de irigații își asigură necesarul de apă din lacul Razelm.

„Noi nu irigăm. Cei care irigă iau apă din lacul Razelm. Sperăm ca într-un an sau doi, să avem și noi irigații”, a adăugat fermierul.

Perspectivele pentru cultura de floarea-soarelui sunt însă  încurajatoare. Agricultorul estimează o producție de peste 2,5 tone la hectar, culturile nefiind afectate până acum de condițiile meteorologice.

„Estimăm o producție la floarea soarelui de peste 2,5 tone la hectar”

„Estimăm o producție de peste 2.500 de kilograme de floarea-soarelui la hectar. Cultura arată foarte bine și nu a suferit deloc până acum.”

Potrivit acestuia, anul agricol 2025–2026 a fost favorabil din punctul de vedere al precipitațiilor. În fermă s-au înregistrat peste 500 de litri de apă pe metrul pătrat, în condițiile în care media multianuală pentru Dobrogea este de aproximativ 380 de litri pe metrul pătrat.

„Ultimii doi ani au fost ploioși. Problema noastră rămâne motorina. Astăzi am cumpărat-o cu 10,50 lei litrul”, a mai spus Costică Sadîca.

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