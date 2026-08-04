Aproape 491 de kilograme de alimente, retrase după controalele ANSVSA de pe Litoral. Amenzi de 559.000 de lei și mai multe unități închise

Inspectorii sanitar-veterinari au verificat, într-o singură săptămână, 277 de unități de alimentație publică și de comercializare a produselor alimentare de pe Litoral. Controalele s-au încheiat cu 52 de amenzi, în valoare totală de 558.700 de lei, suspendarea sau interzicerea activității în mai multe unități și aproape 491 de kilograme de produse alimentare trimise la neutralizare, informează ANSVSA, potrivit AGERPRES.

277 de unități verificate într-o săptămână

Controalele au fost desfășurate în perioada 27 iulie – 2 august, în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026.

Potrivit ANSVSA, inspectorii au verificat în total 277 de unități de pe Litoral:

170 de unități de alimentație publică;

patru pizzerii;

o unitate de tip catering;

șase cofetării și patiserii;

16 laboratoare de cofetărie și patiserie;

un supermarket;

18 magazine alimentare;

61 de unități de comercializare a produselor alimentare.

În urma verificărilor, au fost aplicate 52 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 558.700 de lei.

Inspectorii au emis și șapte Ordonanțe de Suspendare a Activității (OSA) și cinci Ordonanțe de Interzicere a Activității (OIA).

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Aproape 491 de kilograme de alimente au fost trimise la neutralizare

În timpul controalelor a fost reținută oficial o cantitate de 490,8 kilograme de produse alimentare.

Produsele au fost dirijate către neutralizare deoarece nu îndeplineau cerințele privind siguranța alimentelor.

Ce nereguli au găsit inspectorii

Printre principalele neconformități constatate de inspectorii sanitar-veterinari s-au numărat nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor în care sunt prelucrate, depozitate și comercializate alimentele, dar și probleme privind instalațiile, utilajele și ustensilele utilizate.

Au fost identificate și situații în care produsele alimentare erau manipulate cu încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Alte nereguli au vizat ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor destinate depozitării, transportului și comercializării, precum și comercializarea unor produse fără etichetarea prevăzută de legislația în vigoare.

Inspectorii au constatat și comercializarea directă către consumatorul final a unor produse alimentare în spații necorespunzătoare sau neaprobate sanitar-veterinar și fără respectarea condițiilor de igienă.

Pe lista problemelor identificate se află și nerespectarea condițiilor privind depozitarea produselor alimentare.

Controalele continuă pe tot parcursul verii

ANSVSA precizează că verificările realizate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026 vor continua pe întreaga durată a sezonului estival.

Scopul controalelor este protejarea sănătății publice și verificarea respectării normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.