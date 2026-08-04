Primele decese asociate focarului de ciclosporiază din SUA. Peste 18.000 de cazuri sunt investigate, iar o salată iceberg a fost retrasă de pe piață

Două persoane din Michigan au murit în legătură cu focarul de ciclosporiază care afectează mai multe state americane, au anunțat oficialii din domeniul sănătății. Sunt primele decese cunoscute asociate actualului focar, în contextul în care peste 18.000 de cazuri sunt investigate în SUA în acest sezon, transmite MEDIAFAX, care citează CNN.

„Două decese au fost identificate ca parte a focarului de ciclosporoză care afectează Michiganul. Conform dosarelor medicale, ambele persoane aveau afecțiuni preexistente semnificative care ar fi putut fi afectate de ciclosporoză și deshidratare. Nu vor fi furnizate informații suplimentare cu privire la aceste două cazuri”, a transmis Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din Michigan.

Peste 11.000 de cazuri raportate în Michigan

Decesele asociate ciclosporiazei sunt rare, infecția „în general nu este o boală care pune viața în pericol”, potrivit departamentului.

În Michigan au fost raportate în total 11.234 de cazuri, iar 193 de persoane au fost spitalizate.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) au confirmat, la rândul lor, că „au cunoștință de două decese legate de ciclosporoză la persoane cu afecțiuni preexistente din Michigan, ca parte a acestui focar”.

Ce este ciclosporiaza

Ciclosporiaza este provocată de un parazit microscopic care poate contamina alimentele proaspete sau apa și poate provoca diaree severă în cazul persoanelor infectate.

- articolul continuă mai jos -

Unele infecții se pot ameliora de la sine. Fără tratament, însă, simptomele pot persista timp de o lună sau chiar mai mult.

Diareea persistentă poate face dificilă menținerea unei hidratări corespunzătoare, iar deshidratarea provocată de episoadele frecvente poate duce la complicații grave.

Peste 18.000 de cazuri identificate în acest sezon

Numărul cazurilor de ciclosporiază crește în mod obișnuit în SUA în lunile de primăvară și vară. Potrivit CDC, sezonul tipic începe la începutul lunii mai și se încheie spre sfârșitul lunii august.

Anul acesta, însă, numărul cazurilor este deosebit de ridicat.

CDC a identificat peste 18.000 de cazuri de ciclosporiază domestică în actualul sezon. Dintre acestea, 6.707 sunt confirmate, iar aproximativ 11.500 de cazuri sunt supuse unor teste și analize de laborator suplimentare pentru a se stabili dacă infecțiile au fost contractate în SUA.

Legătura investigată cu salata iceberg

Mai multe cazuri de ciclosporiază sunt investigate în acest an de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), împreună cu CDC și autoritățile statale.

Printre acestea se află și focarul deosebit de mare care afectează mai multe state și este concentrat în regiunea Midwest.

Salata iceberg furnizată de Taylor Farms a fost retrasă de pe piață în legătură cu investigația.

Potrivit informațiilor disponibile, este probabil ca produsele contaminate să fi fost deja consumate sau scoase de pe rafturile magazinelor.