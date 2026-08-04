Blocarea Strâmtorii Ormuz ar putea provoca un nou șoc pe piața materiilor prime. De această dată, avertismentul nu privește numai petrolul și gazele naturale, ci și sulful, un element esențial pentru producerea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor.

O analiză realizată de Supply Chain Intelligence Institute Austria și Complexity Science Hub avertizează că prelungirea blocadei ar putea genera un „șoc sistemic al sulfului”. Efectele s-ar transmite agriculturii, industriei chimice și altor sectoare prin intermediul lanțurilor internaționale de aprovizionare, potrivit Agrarheute.

Sulful, o materie primă indispensabilă agriculturii

Sulful este obținut în mare parte ca produs secundar al rafinării petrolului și procesării gazelor naturale. Cea mai mare parte este transformată în acid sulfuric, una dintre substanțele chimice de bază ale economiei mondiale. Acidul sulfuric este utilizat la fabricarea îngrășămintelor fosfatice, dar și în producția pesticidelor și erbicidelor. De asemenea, intră în procesele de fabricare a bateriilor, coloranților și produselor chimice și este folosit la prelucrarea metalelor.

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Aproximativ 47% din exporturile mondiale de sulf provin din statele din jurul Golfului Persic. Emiratele Arabe Unite asigură 17% din exporturile globale, Qatarul 14%, iar Arabia Saudită 8%, potrivit Complexity Science Hub.

Blocarea Strâmtorii Ormuz poate împiedica ieșirea acestor transporturi pe piețele internaționale. Oferta mai redusă poate scumpi sulful și acidul sulfuric, ceea ce ar majora costurile de producție pentru îngrășăminte și produsele de protecție a plantelor.

Europa este vulnerabilă mai ales indirect

Uniunea Europeană nu depinde în mod direct și într-o proporție foarte mare de sulful din regiunea Golfului. Aproximativ 26% din necesarul european este acoperit prin producție proprie. Principalii furnizori externi de sulf nerafinat sunt Regatul Unit, cu 23% din importurile UE, Kazahstanul, cu 18%, precum și Serbia și Turcia, cu aproximativ 12% fiecare. Uniunea produce și aproximativ 87% din acidul sulfuric de care are nevoie.

Riscul cel mai mare vine însă din dependențele ascunse în lanțurile comerciale. Europa importă anual produse pentru fabricarea cărora este necesar acidul sulfuric în valoare de aproximativ 49 de miliarde de dolari. Este vorba despre aluminiu, cupru, produse chimice organice, pesticide și erbicide.

China este unul dintre punctele vulnerabile. Aceasta cumpără 54% din sulful său din regiunea Golfului și exportă către UE produse dependente de acidul sulfuric în valoare de 4,6 miliarde de dolari anual. Acestea reprezintă 9,4% din importurile europene din categoriile analizate.

Situația este complicată și de restricțiile introduse de Beijing asupra exporturilor de acid sulfuric. În iunie, exporturile chineze au scăzut cu 99% față de luna precedentă. India este, la rândul său, vulnerabilă: aproximativ 72% din importurile sale de sulf provin din regiunea Golfului.

Costurile ar putea rămâne ridicate și după redeschiderea strâmtorii

Stocurile și furnizorii alternativi pot acoperi o perturbare de scurtă durată. Rezervele unor companii sunt însă suficiente numai pentru una sau două luni. Dacă blocada se prelungește, efectele ar putea deveni mult mai severe. Fermierii s-ar putea confrunta cu îngrășăminte mai scumpe, întârzieri la livrare și o ofertă mai redusă. Costurile mai mari ar afecta în special culturile care au nevoie de cantități importante de fertilizanți. În timp, presiunea s-ar putea transmite și prețurilor alimentelor.

Cercetătorii estimează că, inclusiv după o eventuală redeschidere a Strâmtorii Ormuz, cheltuielile mai mari cu transportul și asigurarea ar putea majora prețurile sulfului cu 10–40%.

Autorii analizei recomandă companiilor să identifice furnizorii vulnerabili, să diversifice sursele de aprovizionare și să urmărească atent evoluțiile din China și India. În lipsa acestor măsuri, o criză aparent concentrată într-o singură strâmtoare s-ar putea transforma într-o problemă pentru agricultura și industria europeană.