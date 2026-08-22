VIDEO | De ce alimentele artizanale costă mai mult / Adrian Alexandru Ignat: „Această alegere înseamnă o productivitate mai mică și un cost mai ridicat pe kilogram”

22 aug. 2026, Disputandum
FOTO: Captură video G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Produsele alimentare artizanale ajung la raft cu prețuri mai mari decât variantele industriale. Producția lentă, cantitățile reduse și operațiunile realizate manual se regăsesc în costul final, au explicat invitații podcastului „Disputandum”, moderat de Cosmin Dragomir la G4Food.

Aurel Simion, reprezentantul brandului „Ca altădată”, spune că un produs tradițional nu poate fi fabricat în aceleași volume și cu aceeași viteză ca unul industrial. Tocarea manuală, afumarea și respectarea unei rețete limitează capacitatea zilnică.

În cazul făinii produse de Cooperativa Biruința Olteniei, viteza de măcinare este limitată la 100 de kilograme pe oră. Adrian Alexandru Ignat recunoaște că această alegere înseamnă o productivitate mai mică și un cost mai ridicat pe kilogram.

Prima comandă, cel mai greu de obținut

Producătorii se adresează în principal cumpărătorilor interesați de ingrediente, proveniență și modul de fabricație. Ignat spune că partea cea mai dificilă este obținerea primei comenzi. După ce încearcă produsul, o mare parte dintre clienți revin și îl recomandă, potrivit acestuia.

- articolul continuă mai jos -

Prețul nu este însă singura problemă. Produsele tradiționale pot avea un aspect mai puțin uniform decât cele industriale. Aurel Simion spune că un cârnat fără coloranți nu va avea întotdeauna culoarea intensă și suprafața lucioasă pe care unii cumpărători le asociază cu prospețimea.

Degustările și întâlnirile directe cu producătorii devin astfel importante. Generațiile tinere nu mai cunosc neapărat gustul produselor pregătite după metodele vechi, iar simpla prezență pe raft nu este suficientă pentru convingerea consumatorilor.

Invitații au recunoscut și limita economică a acestui model. Puterea de cumpărare redusă îi obligă pe producătorii artizanali să lucreze pentru o nișă și să își controleze atent ritmul de extindere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Rețetele Juanitei
01 sept.
VIDEO – FOTO | Ceafă de porc fragedă preparată în friteuză sau la cuptor, cu garnitură de orez basmati și sos de curry
VIDEO – FOTO | Ceafă de porc fragedă preparată în friteuză sau la cuptor, cu garnitură de orez basmati și sos de curry
Artizanii gustului
01 sept.
VIDEO | Artizanii gustului (Ep. 5): Au investit 120.000 de euro într-o gelaterie artizanală și au vândut patru tone de îngheţată în primul an / Mihai Petrilă (Cosi Buono): „Ne-am făcut un plan de afaceri destul de amănunțit și, totuși, nu ne-au ajuns banii”
VIDEO | Artizanii gustului (Ep. 5): Au investit 120.000 de euro într-o gelaterie artizanală și au vândut patru tone de îngheţată în primul an / Mihai Petrilă (Cosi Buono): „Ne-am făcut un plan de afaceri destul de amănunțit și, totuși, nu ne-au ajuns banii”
Rețetele Juanitei
31 aug.
VIDEO FOTO | Affogato, cafea și desert. Rețeta italiană clasică pentru un dulce 2-în-1 perfect pe vreme de caniculă
VIDEO FOTO | Affogato, cafea și desert. Rețeta italiană clasică pentru un dulce 2-în-1 perfect pe vreme de caniculă
Connoisseur fără ifose
31 aug.
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 92) | Somelier în restaurant: la ce să te aștepți?
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 92) | Somelier în restaurant: la ce să te aștepți?
Rețetele Juanitei
31 aug.
FOTO-VIDEO | Geandră țărănească. O mămăligă cu de toate și o rețetă tradițională moldovenească pe care am adaptat-o pe gustul familiei
FOTO-VIDEO | Geandră țărănească. O mămăligă cu de toate și o rețetă tradițională moldovenească pe care am adaptat-o pe gustul familiei