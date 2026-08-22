Produsele alimentare artizanale ajung la raft cu prețuri mai mari decât variantele industriale. Producția lentă, cantitățile reduse și operațiunile realizate manual se regăsesc în costul final, au explicat invitații podcastului „Disputandum”, moderat de Cosmin Dragomir la G4Food.

Aurel Simion, reprezentantul brandului „Ca altădată”, spune că un produs tradițional nu poate fi fabricat în aceleași volume și cu aceeași viteză ca unul industrial. Tocarea manuală, afumarea și respectarea unei rețete limitează capacitatea zilnică.

În cazul făinii produse de Cooperativa Biruința Olteniei, viteza de măcinare este limitată la 100 de kilograme pe oră. Adrian Alexandru Ignat recunoaște că această alegere înseamnă o productivitate mai mică și un cost mai ridicat pe kilogram.

Prima comandă, cel mai greu de obținut

Producătorii se adresează în principal cumpărătorilor interesați de ingrediente, proveniență și modul de fabricație. Ignat spune că partea cea mai dificilă este obținerea primei comenzi. După ce încearcă produsul, o mare parte dintre clienți revin și îl recomandă, potrivit acestuia.

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Prețul nu este însă singura problemă. Produsele tradiționale pot avea un aspect mai puțin uniform decât cele industriale. Aurel Simion spune că un cârnat fără coloranți nu va avea întotdeauna culoarea intensă și suprafața lucioasă pe care unii cumpărători le asociază cu prospețimea.

Degustările și întâlnirile directe cu producătorii devin astfel importante. Generațiile tinere nu mai cunosc neapărat gustul produselor pregătite după metodele vechi, iar simpla prezență pe raft nu este suficientă pentru convingerea consumatorilor.

Invitații au recunoscut și limita economică a acestui model. Puterea de cumpărare redusă îi obligă pe producătorii artizanali să lucreze pentru o nișă și să își controleze atent ritmul de extindere.