Producătorii de înghețată își regândesc produsele pe măsură ce consumatorii devin mai atenți la calorii, proteine și lista ingredientelor. Creșterea utilizării medicamentelor pentru slăbit din categoria GLP-1 accelerează această schimbare, însă companiile susțin că gustul rămâne decisiv pentru cumpărarea repetată, conform Reuters.

Piața înghețatei din Statele Unite începe să resimtă schimbarea obiceiurilor alimentare. Volumele vândute au scăzut cu 1,5% în anul încheiat la 13 iunie, potrivit datelor NielsenIQ. În același timp, cercetările Boston Consulting Group indică o reducere de cel puțin 10% a consumului de produse congelate în rândul persoanelor care folosesc medicamente GLP-1.

Industria nu se pregătește însă pentru dispariția înghețatei din alimentația consumatorilor. Producătorii încearcă să redefinească ideea de răsfăț alimentar prin produse cu mai puține calorii, mai multe proteine, porții controlate și ingrediente percepute drept mai simple.

Înghețata, adaptată consumatorilor preocupați de sănătate

Lisa Vortsman, director pentru marketing și inovare în SUA al The Magnum Ice Cream Company, a declarat pentru Reuters că oamenii continuă să își dorească produse indulgente, dar caută tot mai mult variante care se potrivesc unui stil de viață orientat spre sănătate.

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Compania, care deține branduri precum Magnum și Ben & Jerry’s, își extinde oferta de produse asociate cu tendința de wellness. Un exemplu este Yasso, brand specializat în produse congelate pe bază de iaurt grecesc, care a înregistrat o creștere medie anuală de aproximativ 20% în ultimii cinci ani.

Și alte produse din portofoliu, precum Breyers CarbSmart și Popsicle Sugar-Free, sunt populare în rândul consumatorilor care folosesc medicamente GLP-1, potrivit companiei.

În SUA, aproximativ 16 milioane de persoane folosesc medicamente GLP-1, conform estimărilor Boston Consulting Group, iar numărul este așteptat să crească semnificativ până la sfârșitul deceniului. Schimbarea afectează și alte categorii de alimente, producătorii încercând să crească aportul de proteine și fibre și să reducă ingredientele considerate mai puțin atractive pentru consumatorii preocupați de sănătate.

Mai puțin zahăr, ingrediente mai simple

Ferrero, prin brandul Blue Bunny, spune că produsele sale Mini Swirls, cu aproximativ 150 de calorii, au înregistrat o cerere puternică. Compania lucrează și la reformularea unor rețete pentru eliminarea unor ingrediente precum siropul de porumb cu conținut ridicat de fructoză, coloranții și aromele artificiale.

Direcția este similară în cazul Halo Top, un alt brand din portofoliul Ferrero, care promovează produse cu mai puține calorii decât înghețata tradițională și un aport mai mare de proteine.

Potrivit datelor Circana, citate de Reuters, Halo Top a raportat o creștere anuală a vânzărilor de două cifre în ultimii doi ani, în timp ce piața de înghețată a avansat cu aproximativ 2,5% în aceeași perioadă.

În ansamblu, valoarea vânzărilor de înghețată din SUA a crescut cu aproximativ 2,8% în ultimul an, potrivit Circana. Pe segmentul volumelor, însă, produsele super-premium au fost singura categorie care a înregistrat creștere.

Porții mai mici și produse premium

Tendința nu este limitată la piața americană. Glacier, unul dintre cei mai mari producători europeni de produse marcă privată, observă o cerere în creștere pentru porții mai mici, produse premium și înghețate pe băț cu mai puține calorii.

Schimbarea este legată de un consumator care nu renunță neapărat la desert, dar își dorește să controleze mai bine cantitatea și aportul caloric.

Pentru producători, principala provocare este păstrarea gustului. Matt Frost, director executiv al Glacier, spune că un produs cu profil nutrițional îmbunătățit nu va avea succes dacă îi face consumatorului impresia că face un compromis la capitolul gust.

Strategia industriei este astfel mai degrabă o adaptare a conceptului de răsfăț decât o renunțare la el. Înghețata rămâne un produs asociat plăcerii, însă producătorii încearcă să îi adauge argumente legate de proteine, calorii, ingrediente și dimensiunea porției.