Gicu și Iuliana Roșca au pornit Tăt Normal cu banii rămași după nuntă și cu rețete inspirate din bucătăria basarabeană. Au început la târguri, au ajuns în băcănii și apoi în restaurante. Astăzi, salata de dovlecel este unul dintre cele mai căutate produse ale brandului, iar antreprenorii pregătesc noi produse și dezvoltarea afacerii.

O idee pornită din dorința de a lucra pe cont propriu, câteva rețete din Republica Moldova și banii pe care Gicu și Iuliana Roșca îi strânseseră la nuntă au stat la baza unui business care avea să crească organic în Iași. Așa a apărut „Ograda cu Legume”, brandul care avea să devină ulterior Tăt Normal.

Povestea este spusă de Gicu Roșca în episodul 4 al seriei „Artizanii Gustului”, proiect G4Food dedicat producătorilor locali și oamenilor care construiesc afaceri în jurul gastronomiei.

„Cred că ideea de a nu depinde de cineva. Nebunia de copil, că atunci eram niște copii. Dorința de a face ceva, de a lăsa ceva în urmă. Cred că astea trei aspecte ne-au adus unde suntem astăzi”, spune fondatorul Tăt Normal.

De la o masă de nuntă la primele târguri din Iași

Ideea afacerii a prins contur după nunta celor doi, organizată la Chișinău. Prietenii veniți din Iași au fost impresionați de salatele tradiționale moldovenești pe care le-au gustat acolo și i-au întrebat de ce astfel de produse nu există și în România.

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Gicu și Iuliana au început să testeze ideea. Au dus salatele la evenimente și la întâlniri cu prietenii, prezentându-le inițial drept produse aduse din Chișinău.

„Am zis că hai să încercăm să le aducem pe piața din România, dar ușor, ușor. (…) Cu banii de la nuntă pe care nu ne rămăseseră, voiam să luăm o mașină și n-am mai luat. Și am făcut această mică afacere”, povestește antreprenorul.

Investiția inițială a fost de aproximativ 15.000 de euro, iar primul brand s-a numit „Ograda cu Legume”. Cei doi nu aveau experiență în business, distribuție sau HoReCa și au învățat pe parcurs.

Primul test real a venit la târguri.

„Au venit, au gustat și au zis: ce sunt astea? Era un sentiment plăcut să aduci ceva pe piață, ceva nou și să surprinzi plăcut oamenii”, spune Gicu Roșca.

După aproximativ trei luni de târguri, antreprenorii au înțeles că produsul avea nevoie de un punct de vânzare permanent. Au ajuns la Palas Iași, unde au deschis un mic magazin.

Comunitatea construită în jurul brandului pe Facebook a contribuit la obținerea spațiului. În primele luni, afacerea acumulase aproximativ 4.000-5.000 de aprecieri, iar acest lucru le-a oferit antreprenorilor credibilitate.

Băcăniile și HoReCa au schimbat direcția businessului

După etapa târgurilor și a magazinului din Palas, următorul pas a fost listarea în băcănii din Iași.

„Nu știam nimic. Le-am luat pas cu pas. Am crescut organic mereu”, spune fondatorul Tăt Normal.

Produsele au ajuns ulterior în restaurante. Primul restaurant important din Iași care le-a acceptat salatele a reprezentat un moment important pentru afacere, chiar dacă prețul oferit inițial era mic.

În 2018, numărul restaurantelor colaboratoare a crescut, iar în 2019 comenzile au început să vină și din recomandări.

„În 2019 a fost un an bun pentru noi, ca și început. Și am văzut că este loc foarte mult pe partea asta de HoReCa”.

Pandemia a schimbat însă din nou strategia. În 2020, după închiderea restaurantelor, antreprenorii s-au orientat către băcănii și livrări.

Feedbackul primit atunci a fost esențial: produsul era apreciat, dar avea nevoie de o altă prezentare.

„Tăt Normal”, numele ales în pandemie

La sfârșitul lui 2020, antreprenorii au început să lucreze la noua identitate a brandului, alături de specialiști în design și branding.

„Tăt Normal” a fost ales tocmai pentru că expresia este folosită în Republica Moldova și transmite ideea unei normalități simple, fără să pretindă că lucrurile sunt perfecte.

„A fost cumva potrivit și ca nume și ne-a reprezentat și pe noi, ca și oameni. Simțeam așa că e ce trebuie”, explică Gicu Roșca.

Rebrandingul a presupus și schimbarea ambalajelor. Trecerea de la caserolele din plastic la borcane de sticlă a contribuit la prelungirea termenului de valabilitate al produselor, deși acesta rămâne în continuare o provocare pentru intrarea în marile rețele de retail.

Salata de dovlecel, produsul care schimbă percepția consumatorilor

În prezent, gama Tăt Normal cuprinde mai multe salate inspirate din bucătăria basarabeană. Printre cele mai căutate se află salata de dovlecel, salata de morcov, sfecla coaptă cu nucă și usturoi, precum și salata de țelină, curcuma și morcov.

„În primul rând, cred că numărul unu este la noi dovlecelul. Salata de dovlecel este cea mai căutată, cea mai întrebată”, spune antreprenorul.

În gama mai premium au intrat produse precum urechile de lemn albe și negre, algele sau combinațiile de alge cu morcov și țelină.

Rețetele nu sunt însă reproduse identic după variantele consumate în Republica Moldova. Ele au fost adaptate pentru piața românească și dezvoltate inclusiv împreună cu bucătari.

„Rețetele sunt readaptate. Adică sunt un pic refăcute pentru că trebuia să aducem un produs care să fie și bun pentru oamenii de aici, adică nu doar pentru cei de acolo. Am lucrat cu mai mulți șefi bucătari la rețete ca să aducem fiecare salată la un nivel cât mai înalt”, explică Gicu Roșca.

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Legumele vin, pe cât posibil, de la producători locali

O parte importantă din materia primă provine de la producători din zona Iașului, cu care Tăt Normal colaborează de mai mulți ani.

Vara, aprovizionarea cu legume locale este mai simplă. Iarna însă apar probleme, mai ales în cazul unor produse precum dovlecelul.

„Pe timp de vară este ușor să găsim surse. Pe timp de iarnă trebuie să avem pe cineva cu care lucrăm de câțiva ani, să avem și încredere, dar să avem și furnizori care ne aduc permanent”.

Atunci când producția locală nu este suficientă, antreprenorii apelează la furnizori precum Metro și Selgros.

Pentru Gicu Roșca, dovlecelul este una dintre legumele care încă nu sunt suficient apreciate de consumatorul român. Experiența cu salata Tăt Normal arată însă că modul de preparare poate schimba percepția.

„Foarte mulți (…) spun că consumă dovlecel doar în acest fel, adică doar prin salata noastră. În rest, nu consumă dovlecel. Dar mi se pare un produs, o legumă care are tot ce trebuie ca să fie vedetă”.

„Oamenii care au început să aprecieze un produs bun sunt mult mai atenți”

În 2026, consumatorul român este, în opinia antreprenorului, mai atent atât la preț, cât și la etichetă.

„Sunt din ce în ce mai mulți oameni care citesc o etichetă, se informează înainte să consume un produs. (…) Asta este numărul unu pentru noi. Este ideea de a păstra produsul cât mai curat, adică în adevăratul sens al cuvântului”.

Pentru un producător local, păstrarea unei rețete cât mai simple are însă și un cost. Tăt Normal trebuie să țină în echilibru prețurile materiilor prime, salariile, taxele și facturile, fără să sacrifice calitatea produselor.

„Nu este [ușor]. (…) Trebuie să ne plătim și furnizorii, și angajații. Totuși vrem să ne menținem și calitatea. E destul de complicat”.

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De ce au început să fie folosite salatele și ca garnitură

Extinderea în HoReCa a schimbat și modul în care sunt consumate produsele Tăt Normal.

Dacă inițial erau percepute drept salate servite separat, restaurantele au început să le includă și ca garnituri pentru preparatele principale.

„La început era vorba de salată, efectiv doar salată, după aia ușor s-a transformat și garnitura. Și ne-a bucurat acest lucru”, spune Gicu Roșca.

Astăzi, recomandarea antreprenorilor este ca salatele să fie privite și ca garnituri, nu doar ca un produs auxiliar pus pe masă.

De la salate la compot de băut

Tăt Normal nu s-a oprit la salate. Brandul are și „ȚUMBUREL”, un compot de băut inspirat de o experiență de familie.

Ideea i-a venit antreprenorului după ce unul dintre copiii săi a gustat în Republica Moldova un compot servit rece, într-o zi foarte călduroasă.

„A zis: tati, dar noi de ce nu facem în România compot de băut? Pentru că nu există așa ceva. E la bunica, lui, tot așa, în Republica Moldova a consumat compot de băut”.

De aici a pornit ideea unei băuturi pe care fondatorul o descrie ca fiind jucăușă și plăcută.

Numele „ȚUMBUREL” urmărește aceeași idee: un produs care să aducă o stare bună, dincolo de gust.

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„Este un challenge în fiecare zi”

Pentru Gicu Roșca, antreprenoriatul în industria alimentară înseamnă să găsești permanent un echilibru între costuri, calitate și așteptările consumatorilor.

Creșterea taxelor, facturile mai mari și presiunea salarială sunt printre problemele pe care le resimte un producător local în prezent.

În ciuda acestora, fondatorul Tăt Normal spune că păstrarea unei doze de umor este importantă.

„E frumos, pentru că cumva e un challenge în fiecare zi”.

Povestea Tăt Normal este episodul 4 din „Artizanii Gustului”, seria G4Food care urmărește producători locali și antreprenori care au construit afaceri pornind de la gastronomie, ingrediente și rețete locale. Seria a debutat în județul Iași și urmărește oamenii din spatele produselor pe care le găsim în magazine, restaurante sau la târguri.