România vrea să iasă cât mai repede din actuala situație, a declarat vineri Alexandru Bociu. Acesta este președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Reprezentanții ANSVSA și cei ai Ministerului Agriculturii au pregătit mai multe măsuri pentru deblocarea exporturilor. Acțiunile sunt coordonate de viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, împreună cu șeful ANSVSA.

Autoritățile române au început discuții cu fiecare țară terță implicată. Scopul este prezentarea strategiei și aprobarea noilor certificate necesare exporturilor.

Vaccinare în Tulcea și Constanța

Planul care va fi prezentat Comisiei Europene prevede vaccinarea animalelor în județele Tulcea și Constanța. Documentul a fost discutat în această săptămână la Ministerul Agriculturii. În prezent, planul se află în consultare la asociațiile de profil. „Împreună cu domnul viceprim-ministru, în perioada următoare vom merge și vom prezenta acest plan la Comisia Europeană”, a declarat Alexandru Bociu.

Șeful ANSVSA a atras însă atenția că aplicarea măsurilor este îngreunată de crescătorii care nu respectă legea. „Este foarte greu să facem pași concreți în condițiile în care fermieri iresponsabili, crescători iresponabili de ovine, nu vor să înțeleagă că trebuie să respecte legea”, a spus Bociu.

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Neregulile vor fi sesizate Parchetului

În timpul controalelor, inspectorii au găsit crotalii scoase de la animale și păstrate în interiorul fermelor. Printre acestea se afla și crotalia unei bovine care figura în evidențe ca fiind exportată în urmă cu patru ani către un abator. „Anunț public: toate aceste lucruri vor fi înaintate către Parchet”, a declarat președintele ANSVSA.

Bociu a amintit că România a reușit să depășească o situație asemănătoare în 2024. Autoritățile au colaborat atunci cu fermierii care respectau regulile și au discutat cu țările terțe. Certificatele pentru export au fost renegociate, iar România a reușit să recâștige încrederea Comisiei Europene.

Potrivit șefului ANSVSA, România a ajuns, până la sfârșitul lunii mai 2026, pe primul loc în Europa la exporturile de animale vii și carcase. „Am fost și vom reveni pe podium, dacă avem o conlucrare colectivă și suntem proactivi”, a afirmat Alexandru Bociu.

Controalele vor fi extinse în mai multe județe

Acțiunile de control desfășurate în județul Brăila vor fi extinse în perioada următoare. Verificări asemănătoare sunt pregătite în mai multe județe. Planul pentru recâștigarea încrederii Comisiei Europene va conține măsuri „extrem de dure”, potrivit președintelui ANSVSA. Acestea vor viza trasabilitatea și circulația animalelor. Bociu a recunoscut că actualul sistem de control prezintă probleme care trebuie remediate.

Măsurile propuse au fost transmise asociațiilor de profil. O nouă întâlnire este programată, cel mai probabil, pentru săptămâna viitoare. Atunci, autoritățile ar urma să prezinte punctual prevederile planului.

Fermierilor li se cere să nu vândă animale fără certificat

Întrebat despre crescătorii care amenință cu proteste, Alexandru Bociu a declarat că asociațiile au fost invitate permanent la dialog. Autoritățile intenționează să prezinte reprezentanților fermierilor fotografii și informații concrete despre neregulile descoperite în teren. „Vreau să fie responsabili. Vreau să nu mai vândă animale fără certificat sanitar-veterinar”, a transmis șeful ANSVSA.

El le-a mulțumit fermierilor care respectă regulile și a afirmat că aceștia beneficiază de sprijinul autorității.

Trei focare de pestă a micilor rumegătoare în 2026

Pesta micilor rumegătoare a apărut în România în 2024. Pe parcursul acelui an au fost înregistrate 67 de focare. În 2025, România a avut un singur focar. În acest an au fost consemnate trei focare, în județele Mureș, Timiș și Brașov. Ultima confirmare a fost înregistrată pe 14 iulie. De atunci nu a mai existat nicio suspiciune de pestă a micilor rumegătoare. Autoritățile au început, între timp, procedurile pentru închiderea focarelor existente.

Primele focare de variolă ovină și caprină au apărut în România în 2025. În acel an au fost confirmate 27 de focare. În 2026 au fost înregistrate 13 focare în opt județe. Boala a fost confirmată inițial în Mureș, apoi în Buzău și Iași. Au urmat focare în Gorj, Vâlcea, Tulcea și Constanța.

Cel mai recent focar a fost confirmat în această săptămână în județul Brăila.