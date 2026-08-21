GALERIE FOTO | Scandalul merdenelelor a adus și mai mulți clienți la Nea Mihai / Coada s-a întins în stradă

21 aug. 2026, Articole / Reportaje
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GALERIE FOTO | Scandalul merdenelelor a adus și mai mulți clienți la Nea Mihai / Coada s-a întins în stradă
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Foto: Facebook
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Scandalul provocat de mesajul publicat de La Mița Biciclista s-a transformat într-o reclamă nesperată pentru Patiseria Amzei, cunoscută drept „La Nea Mihai”. O fotografie realizată de Dana Samoil Istrate și publicată de Carmen Ivanov vineri pe Facebook arată zeci de oameni așteptând la patiseria din Piața Amzei. Coada se întinde pe trotuar, până în dreptul trecerii de pietoni, după ce numeroși bucureșteni au anunțat că vor cumpăra merdenele pentru a-și arăta susținerea față de afacerea de familie.

Totul a început de la un videoclip în care Edmond Niculușcă, cofondator al proiectului La Mița Biciclista, s-a filmat în fața Patiseriei Amzei. Acesta a ironizat oamenii convinși că „cea mai bună patiserie din lume” este la Nea Mihai și a afirmat că aceștia par să fi gustat toată viața „doar margarină și spărtură de brânză”.

Val de reacții online

Niculușcă a comparat apoi merdeneaua cu margarină cu produsele făcute cu unt. Mesajul a fost interpretat de numeroși utilizatori drept arogant și discriminatoriu față de clienții unei patiserii de cartier. Clipul a provocat mii de reacții, ironii și îndemnuri la boicotarea localului La Mița Biciclista. Pe rețelele sociale a apărut și sloganul „Je suis merdenea”, iar mai multe persoane au anunțat că vor merge special la Nea Mihai.

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Familia care administrează Patiseria Amzei a evitat conflictul. George Gheorghe, nepotul lui Nea Mihai, a declarat că dorește să rămână departe de scandal și să își continue activitatea.

După valul de critici, Edmond Niculușcă și Alberto Groșescu au prezentat scuze publice. Cei doi au recunoscut că mesajul a încălcat principiile „bunei vecinătăți” și ale „bunului gust”.

 

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