Am văzut pe net o rețetă de cremă de brânză cu iaurt și mi-a venit ideea acestei rețete, pe care am și pregătit-o în 5 minute. Ingredientele sunt banale, dar rezultatul genial. O cremă de brânză cu măsline pe care o servești pe o felie de pâine proaspătă sau un craker.

Ingrediente pentru crema de brânză cu măsline

200 g de brânză, feta sau telemea, preferabil de oaie că e mai grasă

2-3 linguri de smântână (merge și iaurt dacă o vrei mai light, grecesc cel mai bine, sau brânză cremă)

10 măsline pentru cremă și 3 pentru ornat

2 fire sau 2 căței de usturoi

Mărar proaspăt (după gust).

Preparare pas cu pas

Fărâmițăm sau dăm pe răzătoare brânza. Scoatem sâmburii măslinelor. Tocăm mărunt măslinele, usturoiul și mărarul. Frecăm bine brânza cu smântâna. Adăugăm și restul ingredientelor. Și omogenizăm.

Servire

Servim pe o felie de pâine proaspătă sau prăjită, un cracker dacă vrem să fie aperitiv la o petrecere. O variantă e să umplem un ardei cu această cremă și să-l tăiem apoi felii.

Poftă bună!