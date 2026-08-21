Importatorii de grâu se pregătesc pentru livrări mai mici, după ce atacurile asupra porturilor și navelor au perturbat transporturile din Marea Neagră. Situația crește riscurile pentru securitatea alimentară a unor cumpărători importanți, precum Egiptul și Indonezia. În același timp, prețurile grâului sunt în creștere, informează Reuters.

De la începutul lunii iulie, cotațiile futures la grâu au crescut cu peste 17% la bursa din Chicago. Evoluția a fost alimentată în mare parte de reducerea livrărilor din regiunea Mării Negre. Prețurile fizice au înregistrat, de asemenea, creșteri puternice. Scumpirile au fost observate în rândul exportatorilor concurenți din Argentina, Australia și Statele Unite.

Atacurile reciproce lansate în ultimele luni de Rusia și Ucraina au vizat porturi și nave. Unele terminale de cereale au fost închise. Transportatorii au fost obligați să amâne sau să anuleze încărcarea mărfurilor.

Perturbările au apărut în perioada de vârf a sezonului pentru exporturile de grâu din regiunea Mării Negre. „Livrările trebuiau să înceapă să sosească de la mijlocul lunii august, dar multe nave nu au putut intra în port pentru a încărca„, a declarat un trader din Singapore.

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Acesta vinde grâu din regiunea Mării Negre către companii de procesare din Asia. „Cumpărătorii se gândesc să înlocuiască unele dintre aceste încărcături cu grâu din alte origini, cum ar fi Australia, America de Nord și Argentina”, a adăugat traderul.

Asia a contractat până la 2,5 milioane de tone

Majoritatea marilor importatori sunt vulnerabili la perturbarea transporturilor. Aceștia se bazează pe grâul din regiunea Mării Negre pentru o parte importantă a aprovizionării din a doua jumătate a anului.

Grâul proaspăt recoltat începe să intre pe piață din luna iulie. Prin urmare, întârzierile apărute în această perioadă pot afecta contractele deja încheiate. Procesatorii de cereale din Asia au rezervat între două milioane și 2,5 milioane de tone de grâu din regiune. Livrările erau programate în perioada iulie-septembrie. Cantitatea reprezintă între 30% și 50% din necesarul lor de import. Există însă temeri că mai multe transporturi nu vor ajunge la timp.

Informațiile au fost oferite de doi traderi din Singapore, care au solicitat să rămână anonimi. „La sfârșitul lunii august, piața va trebui să găsească soluții”, a declarat Maxence Devillers, analist pentru piața cerealelor la Argus Media.

Recoltele locale reduc presiunea în unele state

Recoltele mai bune din anumite zone ale Orientului Mijlociu și Africii de Nord au limitat, deocamdată, impactul perturbărilor.

Guvernul egiptean a cumpărat volume record de grâu de la producătorii locali. În același timp, ploile au îmbunătățit estimările privind recoltele din Maroc și Tunisia. Egiptul, cel mai mare importator mondial de grâu, și-a asigurat peste 82% din importuri din Rusia și Ucraina în prima jumătate a anului.

Cele mai mari presiuni sunt resimțite în sectorul privat egiptean, potrivit traderilor. Companiile private importă mai mult de jumătate din necesarul de grâu al țării și operează cu stocuri mai mici.

Indonezia caută grâu din România și Bulgaria

Indonezia, al doilea mare importator mondial, a contractat aproximativ 600.000 de tone de grâu. Marfa urma să fie livrată în perioada iulie-septembrie de furnizori din fostul spațiu sovietic. Un reprezentant al Asociației procesatorilor de grâu din Indonezia a declarat că stocurile actuale acoperă necesarul imediat de grâu pentru panificație. Cantitățile disponibile nu sunt însă abundente. Importatorii trebuie să găsească furnizori alternativi pentru încărcăturile care nu vor fi expediate din Rusia și Ucraina.

„Trebuie să ne uităm la alți producători, cum ar fi Bulgaria, Australia, România și Argentina”, a declarat oficialul asociației.