Eu fac salată de vinete o dată pe săptmână în lunile de vară. Îmi place foarte mult, pentru mine e mirosul verii, cel de vinete coapte. Dar mai fac și câte o variație. Ca de pildă cea de azi, o combinație între salata noastră de vinete și un fel de hummus, plus ardei copți.

Preparatul pe care vi-l propun îmbină cremozitatea hummus-ului cu gustul afumat de vinete și ardei copți, rezultând o fuziune culinară specială.

Ingrediente pentru salata de vinete cu pastă de năut

250 g năut fiert (sau o conservă de năut bine scursă)

1-2 vinete coapte (doar pulpa curățată și bine scursă)

2 ardei grași roșii copți (curățați de coajă și semințe)

1 lingură tahini (pastă de susan)

2 căței de usturoi pisați

Sucul de la 1⁄2 lămâie proaspăt stoarsă

2-3 linguri de ulei de măsline extravirgin

1⁄2 linguriță de chimion măcinat

Sare și piper proaspăt măcinat, după gust.

Preparare pas cu pas

Coace vinetele și ardeii pe grătar, în cuptor sau direct pe flacără, până când coaja devine neagră și pulpa este moale. Lasă-le la răcit într-un bol acoperit, apoi curăță-le de coajă. Pune vinetele la scurs într-o sită timp de 15-20 de minute pentru a elimina lichidul amar. Dacă folosești năut fiert acasă, asigură-te că boabele sunt foarte moi. Dacă folosești năut din conservă, clătește-l bine sub un jet de apă rece și scurge apa. Într-un blender sau robot de bucătărie, adaugă năutul, pulpa de vinete, pasta de tahini, usturoiul, sucul de lămâie, uleiul de măsline, chimionul, sarea și piperul. Procesează la viteză mare până când obții o pastă fină, omogenă și cremoasă. Dacă pasta este prea densă, adaugă 1-2 linguri de apă foarte rece sau/și puțin ulei de măsline până ajungi la consistența dorită. Taie ardeii copți curățați în bucățele mici și amestecă-le cu salata. Transferă preparatul obținut într-o farfurie adâncă. Fă câteva adâncituri discrete la suprafață cu spatele unei linguri și toarnă puțin ulei de măsline extravirgin. Decorează cu frunze proaspete de pătrunjel, semințe de susan rumenite, puțină boia dulce/afumată sau câteva boabe de năut întregi pentru un plus de textură.

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Servire

Servește preparatul cu lipie caldă, focaccia sau pâine prăjită cu maia.

Pune și bastonașe proaspete de legume (morcovi, țelină apio, castraveți, roșii).

Este excelent ca aperitiv de post, ca gustare rapidă la micul dejun sau ca garnitură / sos alături de fripturi și legume la grătar.

Poftă bună!