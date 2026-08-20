Cooperativa Biruința Olteniei și-a impus o limită de 100 de kilograme de făină măcinată într-o oră, deși moara ar putea produce mai mult. Adrian Alexandru Ignat a explicat în podcastul „Disputandum”, moderat de Cosmin Dragomir la G4Food, de ce cooperativa a ales să nu crească viteza.

Moara folosește pietre și urmărește păstrarea unei temperaturi de aproximativ 30-35 de grade în timpul procesului. Potrivit lui Ignat, o viteză mai mare ar încălzi făina și i-ar modifica proprietățile tehnologice.

În lunile călduroase, cooperativa folosește instalațiile de climatizare pentru a menține o temperatură controlată în spațiul de producție. Limita de 100 de kilograme pe oră reduce productivitatea, dar este asumată ca parte a modelului artizanal.

Soiuri cu conținut mai mare de proteine

Cooperativa folosește grâu și secară din soiuri românești, cultivate de membrii săi. Ignat susține că fermierii au ales deliberat soiuri cu producții mai mici, dar cu un conținut mai ridicat de proteine.

În exemplul oferit de acesta, culturile cooperativei produc între șase și șapte tone de grâu la hectar, cu un conținut de proteine cuprins între 13% și 15%. El a comparat rezultatele cu soiuri care pot ajunge la nouă tone la hectar, dar cu aproximativ 11% proteină.

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Cifrele reprezintă experiența relatată de cooperativă pentru propriile culturi. Ele nu pot fi extinse automat asupra tuturor soiurilor românești sau străine, deoarece producția și conținutul de proteine depind și de sol, tehnologie și condițiile meteorologice.

Ignat spune că făina obținută din grâul cooperativei nu necesită amelioratori. Alegerea procesării lente urmărește astfel diferențierea produsului de făina industrială, chiar dacă reduce cantitatea care poate fi fabricată într-o zi.