VIDEO FOTO | Aperitiv mediteraneean. Pepene galben cu prosciutto sau jamon. Rețeta simplă italiană sau spaniolă care îmbină gusturi dulci și sărate

18 aug. 2026, Rețetele Juanitei
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Ingrediente pentru aperitivul mediteraneean
  2. Preparare pas cu pas

Dacă vrei să pregătești un aperitiv rafinat, gustos și gata în mai puțin de două minute, această clasică rețetă spaniolă și italiană, combinația dintre pepene galben și prosciutto sau jamon este alegerea perfectă. Asocierea dintre dulceața fructului și aroma sărată a cărnii maturate de porc creează un gust irezistibil.

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Ingrediente pentru aperitivul mediteraneean

  • Pepene galben

  • Prosciutto sau jamón

  • Ulei de măsline

  • Frunze de mentă (pentru decor).

Preparare pas cu pas

  1. Taie pepenele galben în cuburi potrivite și feliază sau rupe bucățile de prosciutto/jamon.

  2. Pune cuburile de pepene galben pe o farfurie și adaugă printre ele feliile de prosciutto/jamon.

  3. Stropește preparatul cu puțin ulei de măsline fin și decorează cu câteva frunze proaspete de mentă.

Poftă bună!

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