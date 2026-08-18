03 sept.
Dacă vrei să pregătești un aperitiv rafinat, gustos și gata în mai puțin de două minute, această clasică rețetă spaniolă și italiană, combinația dintre pepene galben și prosciutto sau jamon este alegerea perfectă. Asocierea dintre dulceața fructului și aroma sărată a cărnii maturate de porc creează un gust irezistibil.
Pepene galben
Prosciutto sau jamón
Ulei de măsline
Frunze de mentă (pentru decor).
Taie pepenele galben în cuburi potrivite și feliază sau rupe bucățile de prosciutto/jamon.
Pune cuburile de pepene galben pe o farfurie și adaugă printre ele feliile de prosciutto/jamon.
Stropește preparatul cu puțin ulei de măsline fin și decorează cu câteva frunze proaspete de mentă.
Poftă bună!
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