Dacă vrei să pregătești un aperitiv rafinat, gustos și gata în mai puțin de două minute, această clasică rețetă spaniolă și italiană, combinația dintre pepene galben și prosciutto sau jamon este alegerea perfectă. Asocierea dintre dulceața fructului și aroma sărată a cărnii maturate de porc creează un gust irezistibil.

Ingrediente pentru aperitivul mediteraneean

Pepene galben

Prosciutto sau jamón

Ulei de măsline

Frunze de mentă (pentru decor).

Preparare pas cu pas

Taie pepenele galben în cuburi potrivite și feliază sau rupe bucățile de prosciutto/jamon. Pune cuburile de pepene galben pe o farfurie și adaugă printre ele feliile de prosciutto/jamon. Stropește preparatul cu puțin ulei de măsline fin și decorează cu câteva frunze proaspete de mentă.

Poftă bună!