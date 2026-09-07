VIDEO | Care sunt alimentele sănătoase pentru creier? Proteinele, fibrele și hidratarea, printre recomandările făcute de medicul psihiatru Cătălina Hogea 

07 sept. 2026, Fântâna de sănătate
Foto: G4Food
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O alimentație echilibrată pentru sănătatea cerebrală include surse de proteine, vitamine, minerale, fibre, grăsimi bune și carbohidrați de calitate. Dr. Cătălina Hogea vorbește și despre un element adesea neglijat: hidratarea.

Pentru funcționarea creierului, organismul are nevoie de o serie de nutrienți pe care îi obține din alimentație. Printre aceștia se numără proteinele, vitaminele, mineralele și fibrele.

Proteinele sunt descompuse în aminoacizi, care reprezintă materia primă pentru structura țesuturilor și pentru producerea unor neurotransmițători precum dopamina și serotonina.

În alimentație pot fi incluse, potrivit medicului, cereale integrale, leguminoase, nuci, semințe, grăsimi bune și pește, în special pește gras. În cadrul podcastului „Fântâna de sănătate”, dr. Hogea face referire și la dieta mediteraneană ca model alimentar studiat în acest context.

În același timp, excesul de stimulante, cafea și alte surse de cofeină, precum și alcoolul, ar trebui limitat.

Hidratarea este un alt element important. Medicul spune că întâlnește frecvent persoane care nu consumă suficientă apă într-o zi obișnuită.

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Necesarul de apă variază în funcție de greutate, dimensiunea corporală și nivelul de activitate. Hidratarea nu este importantă doar pentru piele, ci pentru procesele metabolice desfășurate în organism.

Mesajul medicului este că sănătatea creierului nu depinde de un singur aliment, ci de ansamblul obiceiurilor alimentare și al stilului de viață.

Interviul complet cu dr. Cătălina Hogea, medic primar psihiatrie, poate fi urmărit pe G4Food, în podcastul „Fântâna de sănătate”, o producție moderată de nutriționistul Tania Fântână.

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