Presiunea cheltuielilor zilnice îi determină pe americani să caute oferte mai avantajoase inclusiv la fast-food. Checkers & Rally’s răspunde printr-un meniu complet de 4 dolari, după ce o campanie similară a atras mai mulți clienți.

Cererea consumatorilor americani pentru mâncare accesibilă s-a intensificat în ultimii doi ani, afirmă Chris Tebben, directorul general al Checkers & Rally’s. Compania încearcă să profite de această schimbare prin relansarea „Unbeatable Meal Deal”. Oferta costă 4 dolari în majoritatea restaurantelor și 5 dolari pe anumite piețe, potrivit Fox Business. Meniul include un preparat principal, cartofi prăjiți, opt bucăți de pui și o băutură de aproximativ 473 de mililitri.

Clienții pot alege între Loaded Tender Wrap, Spicy Chicken Sandwich și Classic Burger. Compania promovează astfel o masă completă, nu doar un singur produs vândut cu reducere.

Prima ofertă de 4 dolari a crescut numărul tranzacțiilor

Checkers & Rally’s a testat prima versiune a meniului în mai 2025. Chris Tebben spune că reacția consumatorilor s-a observat rapid în evoluția tranzacțiilor. „Consumatorii au răspuns, iar tendința tranzacțiilor s-a îmbunătățit considerabil”, a declarat directorul general pentru Fox Business. Rezultatul a convins compania că prețul poate influența decisiv alegerea unui restaurant. Oferta a revenit anul acesta în apropierea începutului școlii și a weekendului de Labor Day.

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Meniul redus nu va deveni însă neapărat o componentă permanentă. Compania intenționează să îl reactiveze periodic, în funcție de situația economică și comportamentul consumatorilor.

Această strategie poate păstra interesul clienților, fără să transforme reducerea într-o obligație financiară permanentă pentru restaurante.

Prețurile meselor servite în oraș continuă să crească

Datele Biroului american de Statistică a Muncii arată că mâncarea consumată în afara locuinței s-a scumpit cu 3,4% în anul încheiat în iulie 2026. Prețurile restaurantelor cu servire limitată, categorie care include unitățile fast-food, au crescut cu 3,3%. Alimentele cumpărate pentru acasă s-au scumpit cu 2,7% în aceeași perioadă. Diferența pune presiune pe restaurante, deoarece consumatorii pot considera gătitul acasă o variantă mai economică.

În același timp, operatorii se confruntă cu propriile majorări de costuri. Ingredientele, salariile și funcționarea restaurantelor limitează spațiul disponibil pentru reduceri.

Tebben spune că Checkers & Rally’s a încercat să își eficientizeze costurile alimentare. Economiile obținute permit finanțarea ofertelor, fără să fie afectată puternic rentabilitatea francizaților. „Este mai dificil să faci ecuația să funcționeze în actualul mediu economic”, a recunoscut directorul general.

McDonald’s și Wendy’s concurează tot prin meniuri accesibile

Checkers & Rally’s nu este singurul lanț care încearcă să recâștige consumatorii sensibili la preț. McDonald’s promovează platforma McValue și diferite meniuri cu preț redus. Wendy’s concurează prin gama Biggie Deals. Această luptă arată că prețul a redevenit un criteriu central pe piața americană de fast-food. Reducerile trebuie însă să atragă suficienți clienți pentru a compensa marjele mai mici.

Chris Tebben spune că valoarea oferită consumatorului nu se limitează la preț. Calitatea preparatelor, viteza servirii și experiența din restaurant sunt la fel de importante.

Checkers & Rally’s lucrează la îmbunătățirea acestor componente, ca parte a procesului de redresare a mărcilor. „Nu vreau ca accesibilitatea să fie o barieră pentru cineva care ne alege”, a rezumat directorul general.