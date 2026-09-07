Am dat o fugă în weekend până la Guissona, un oraș cu 8000 de locuitori din Catalonia, în NE Spaniei. Pentru al cincilea an primăria de aici a organizat o fiesta (sărbătoare) a tuturor rezidenților de aici, unde străinii sunt invitați să își prezinte gastronomia și obiceiurile de acasă. Chiar așa i-au și zis „Sărbătoarea tuturor”.

Ce feluri de mâncare am găsit la „sărbătoarea tuturor”

În piața mare a orașului, sâmbătă seara, am găsit români, bulgari, marocani, columbieni și sengalezi montând corturi unde urmau să prepare și să vândă produsele lor tradiționale.

La români se încingeau grătarele, se încălzeau sarmalele și se frământau gogoșile. Bulgarii pregătiseră kevapcici (un fel de mici), palacinke (plăcinte cu brânză) și rulade umplute cu gem.

La ucrainieni erau cele mai multe prăjituri: cornulețe, gogoși cu mere sau gem, dar și sarmale sau colțunași.

Marocanii se lăudău cu plăcințele condimentate umplute cu pui sau pește, dar aveau și dulciuri cu nuci și migdale.

Pe mesele columbienilor erau mai multe feluri de arepas și o varietate de sosuri, mai toate picante.

Senegalezii eau cei mai modești cu niște plăcințele prăjite cu umplutură de pui.

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Mici, sarmale și gogoși la standul românesc

Ștefan Ivanciuc, originar din Sighetul Marmației, a ajuns în Guissona de mai bine de 20 de ani. Mulți români au venit de atunci în localitatea catalană. Unii au copii născuți aici. Alții au venit singuri și cu timpul și-au adus și familia, apoi familia lărgită, ba chiar și vecinii, prietenii. De muncă se găsește. În zonă e una dintre cele mai mari companii catalane Bon Area, profilată pe agricultură, industrie alimentară și comercializare de produse alimentare.

Ștefan a înființat Asociația „România Aproape”, nu doar pentru evenimente culturale și pentru a strânge românii, ci și pentru a participa la astfel de întâlniri culinare. Cei din asociație care învârt micii, fierb sarmalele și frământă gogoșile nu sunt bucătari de meserie, dar au luat rețeta de acasă și au început să gătească pentru sute de oameni. Berea e și ea românească, iar palinca de „Maramu” nu lipsește. Ștefan ne arată cum se bea palinca la ei acasă, în Sighet.

Seara s-a încheiat cu o surpriză: un ansamblu venit din Sighetul Marmației a cântat și a dansat „tradiționale românești”, iar românii din piață și vecinii lor localnici s-au prins într-o horă ca la noi acasă.