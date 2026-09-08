„Calitatea lânii Merinos a crescut semnificativ”. 1.700 de oi au ajuns să pască printre panouri solare. Ideea fermierului a rezolvat și o altă problemă

Un parc fotovoltaic din Australia a găsit o soluție neobișnuită pentru iarba care creștea printre panourile solare: aproximativ 1.700 de oi Merinos pasc de trei ani printre rândurile de panouri. Fermierul care le crește spune că lâna lor a dat rezultate mai bune decât se aștepta, iar oile au preluat o parte din munca pentru care compania folosea anterior utilaje de cosit.

Povestea se desfășoară la Wellington Solar Farm, un parc fotovoltaic cu o capacitate de 174 de megawați, situat în sud-estul orașului Dubbo, în New South Wales, Australia. Proiectul este deținut de compania Lightsource bp.

Sub panourile solare și între rândurile acestora se află aproximativ 320 de hectare de teren acoperit cu iarbă. Înainte ca oile să ajungă aici, vegetația trebuia cosită de aproximativ șase ori pe an, ceea ce presupunea costuri și folosirea utilajelor pentru întreținerea terenului.

Ideea de a folosi oile pentru pășunat a venit de la Tony Inder, crescător de oi Merinos din a șasea generație și proprietarul Allendale Merino Stud. Un angajat al companiei îi povestise despre dificultățile și costurile asociate întreținerii terenului, iar Inder a venit cu o soluție simplă: oile să mănânce iarba în locul utilajelor de cosit.

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După trei ani, aproximativ 1.700 de oi Merinos pasc printre panourile solare. Iar experiența a ajuns să fie urmărită nu doar din perspectiva întreținerii terenului, ci și pentru ceea ce se întâmplă cu lâna animalelor, potrivit Scienceblog.

„Calitatea lânii a crescut semnificativ”

Lâna oilor Merinos este evaluată prin mai mulți indicatori, printre care creșterea lânii, greutatea lânii produse și finețea fibrei, măsurată în microni.

Tony Inder spune că rezultatele obținute după mutarea oilor în zona cu panouri solare au fost mai bune decât se aștepta.

„Calitatea lânii a crescut semnificativ”, a spus fermierul despre perioada în care oile au început să pască printre panouri.

Observațiile au determinat compania Lightsource bp să comande o evaluare mai formală. Studiul a fost realizat de EMM Consulting împreună cu Elders Rural Services și a comparat două grupuri de oi: unul care păștea într-o pășune convențională și altul care păștea printre rândurile de panouri solare.

Au fost urmăriți indicatori precum creșterea lânii, greutatea lânii și grosimea fibrei, măsurată în microni.

Rezultatele celei de-a doua runde de testare au arătat că lâna oilor din parcul solar s-a menținut la un nivel comparabil cu cea a oilor din pășunea convențională. Nu au fost observate efecte negative asupra standardelor de calitate deja ridicate ale lânii, iar unii dintre indicatori au sugerat chiar o îmbunătățire.

Rezultatele nu înseamnă însă că s-a demonstrat că panourile solare îmbunătățesc calitatea lânii. Sunt necesare observații și măsurători pe o perioadă mai lungă pentru a vedea dacă diferențele se mențin și în ce măsură pot fi legate de condițiile create de parcul solar.

Umbra panourilor ar putea ajuta oile

Unul dintre posibilele avantaje pentru animale este umbra oferită de panouri.

În perioadele foarte călduroase, oile pot căuta zonele umbrite pentru a se proteja de temperaturile ridicate. În cazul unui parc solar, panourile creează în mod natural suprafețe de umbră pe o parte a terenului.

Panourile modifică și condițiile de la nivelul solului. Ele oferă umbră, iar apa de ploaie se poate scurge de pe suprafața lor către marginile panourilor. În anumite condiții, acest lucru poate contribui la menținerea vegetației în anumite zone și la existența unui amestec de iarbă proaspătă, vegetație uscată și furaj disponibil în perioade diferite.

În timpul secetei, fermierii din zonă au observat că unele oi care pășteau în parcuri solare aveau acces la vegetație verde chiar și atunci când pășunile deschise ofereau mai puțin furaj.

Astfel, pentru oi, parcul solar poate însemna atât acces la hrană, cât și la zone umbrite.

Oile înlocuiesc utilajele care întrețineau terenul

Pentru operatorul parcului solar, avantajul este unul practic.

Cele 320 de hectare de teren trebuie întreținute, iar vegetația trebuie ținută sub control în jurul infrastructurii. Înainte de introducerea oilor, iarba era cosită de aproximativ șase ori pe an.

Prin pășunat, oile pot prelua o parte din această activitate, reducând necesitatea intervențiilor cu utilaje și, implicit, folosirea combustibilului și a forței de muncă pentru cosire.

În același timp, fermierul are acces la o suprafață suplimentară pentru animale, iar oile folosesc terenul pentru pășunat.

Nu este singurul parc solar unde pasc oi

Experiența de la Wellington Solar Farm face parte dintr-un interes mai larg pentru folosirea terenurilor ocupate de parcuri fotovoltaice și pentru agricultură în același timp.

În Statele Unite au fost derulate proiecte în care oi crescute pentru carne au fost introduse în parcuri solare. În Australia, cazul de la Wellington este interesant în special prin faptul că animalele sunt oi Merinos, iar atenția se îndreaptă și asupra calității lânii.

Au existat și experimente în zona Parkes, în New South Wales, unde oi au păscut sub panouri solare, iar unele dintre lânurile obținute au fost evaluate foarte bine.