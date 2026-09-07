Scandalul izbucnit în mediul online din România privind confruntarea dintre merdeneaua tradițională și croissantul franțuzesc a ajuns în atenția presei internaționale. Într-un articol semnat de jurnalista Marine Leduc și publicat în prestigiosul cotidian Le Monde, faimosul foietaj cu brânză al Bucureștiului este descris drept un veritabil „simbol al luptei împotriva gentrificării”, scrie G4Media.

De la un videoclip de promovare la un val de indignare pe rețelele sociale

Conflictul a izbucnit pe 21 august, după ce Edmond Niculușcă, fondatorul braseriei Mița Biciclista și o figură cunoscută în protejarea patrimoniului, a publicat un videoclip pentru a-și promova croissantele cu unt. Filmat în Piața Amzei, la doar o sută de metri de istorica Patiserie Amzei, Niculușcă a folosit un ton ironizat pentru a descrie clienții care preferă merdenelele cu margarină făcute de „nea Mihai”, sugerând că aceștia nu ar cunoaște rafinamentul croissantului franțuzesc.

Invocarea gastronomului francez Jean-Anthelme Brillat-Savarin („Spune-mi ce mănânci și îți voi spune cine ești”) a provocat un val de reacții negative. Privită ca o demonstrație de condescendență și clasificare socială, postarea a generat meme-uri, mesaje de tipul „Je suis Merdenea” și cozi kilometrice în fața patiseriei lui Nea Mihai.

Merdeneaua, simbolul mâncării accesibile într-un București tot mai scump

Antropologii citați de Le Monde explică faptul că reacția bucureștenilor depășește simpla preferință culinară:

În timp ce un croissant la braseria Mița Biciclista costă 3 euro (iar un pain au chocolat 5 euro), o merdenea la Patiseria Amzei costă 1,50 euro, într-o țară cu un salariu minim brut de 850 de euro.

Antropologul Monica Stroe arată că adunarea oamenilor la coadă a fost un act simbolic de protest împotriva eliminării surselor de hrană accesibile din centrul capitalei.

Merdeneaua este asociată cu amintirile din copilărie și cu perioada de tranziție, spre deosebire de croissantul privit ca un produs exclusivist.

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Spațiul public și comunitatea din stradă

Antropologul Bogdan Iancu subliniază că Patiseria Amzei reprezintă un spațiu democratic, necontrolat, unde oameni din toate categoriile sociale, de la studenți și tineri hip hop, până la pensionari sau persoane fără adăpost, mănâncă împreună pe stradă. Potrivit acestuia, mobilizarea oamenilor a fost o acțiune „carnavalescă” și subversivă, prin care comunitatea a ieșit în stradă nu doar pentru un foietaj, ci pentru a fi împreună.