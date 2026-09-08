Asociația Română a Apei organizează, între 8 și 10 septembrie, la ROMEXPO, ExpoApa 2026, eveniment care reunește aproape 90 de expozanți din România și alte 12 țări europene și peste 4.000 de participanți din regiune.

Evenimentul aduce la aceeași masă operatori de apă, autorități publice, producători și integratori de tehnologii, reprezentanți ai mediului academic și organizații profesionale. Programul este axat pe investițiile necesare în sectorul apei, noile tehnologii și soluțiile pentru eficientizarea rețelelor.

Expoziție cu tehnologii pentru sectorul apei

ExpoApa 2026 include o serie de conferințe și dezbateri dedicate viitorului industriei apei, finanțării investițiilor și competențelor de care sectorul are nevoie.

În cadrul expoziției tehnice sunt prezentate soluții pentru reducerea pierderilor de apă, tratarea apelor uzate, monitorizarea rețelelor și automatizarea proceselor.

O parte importantă a evenimentului se desfășoară în zona exterioară a ROMEXPO, unde sunt expuse echipamente de mari dimensiuni și sunt organizate demonstrații operaționale.

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Participare internațională

Printre invitații ediției din acest an se află Arthur Guischet, secretar general al Asociației Europene a Apei (EWA), și Katerina Schilling, secretar general al Asociației Internaționale a Companiilor de Apă din Bazinul Dunării (IAWD).

La eveniment participă și reprezentanți ai asociațiilor de apă din Danemarca, Polonia, Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova, precum și reprezentanți ai Ambasadei Regatului Danemarcei în România.

Prezența organizațiilor europene și regionale pune accent pe cooperarea internațională și schimbul de experiență în domeniul gestionării resurselor de apă și al infrastructurii de profil.

Reprezentanți ai autorităților române, la ExpoApa 2026

Din partea autorităților naționale sunt așteptați reprezentanți ai Guvernului, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

La ExpoApa 2026 participă, de asemenea, reprezentanți ai Administrației Naționale „Apele Române” și ai Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC).

Evenimentul organizat de Asociația Română a Apei se desfășoară în perioada 8-10 septembrie 2026, la ROMEXPO, București.