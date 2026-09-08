Centrele de date care susțin dezvoltarea inteligenței artificiale consumă cantități uriașe de apă pentru răcirea serverelor, iar extinderea rapidă a infrastructurii AI ar putea amplifica problema. Companiile tehnologice investesc în sisteme de răcire cu circuit închis, însă reducerea consumului de apă poate veni cu un cost energetic mai mare, conform Mediafax.

Centrele de date au devenit una dintre infrastructurile esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Serverele care rulează modelele AI generează cantități importante de căldură și trebuie răcite permanent, iar unele dintre metodele folosite implică un consum semnificativ de apă.

Potrivit unei estimări realizate de Rystad Energy și citate de TechXplore, centrele de date au consumat în 2025 aproximativ 222 de miliarde de litri de apă la nivel mondial, în principal pentru răcire.

Fără măsuri de adaptare, consumul ar putea ajunge la 644 de miliarde de litri până în 2030, ceea ce ar însemna aproape o triplare în cinci ani. Măsurile pentru reducerea consumului ar putea limita creșterea la mai puțin de dublul nivelului actual, estimează Rystad.

De ce centrele de date pentru AI au nevoie de atât de multă apă

Centrele de date sunt spații în care funcționează mii sau chiar zeci de mii de servere. Procesoarele și cipurile utilizate pentru aplicațiile de inteligență artificială lucrează la capacități ridicate și produc multă căldură.

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Temperaturile anumitor cipuri pot depăși 80 de grade Celsius. Pentru ca echipamentele să funcționeze în siguranță, căldura trebuie îndepărtată continuu.

Sistemele convenționale de răcire pot utiliza apa pentru a transfera și elimina această căldură. În contextul extinderii rapide a infrastructurii AI, necesarul de răcire devine astfel o problemă importantă pentru operatorii centrelor de date și pentru comunitățile în care acestea sunt construite.

Nvidia testează răcirea cu circuit închis

Una dintre soluțiile promovate de Nvidia este utilizarea unor sisteme de răcire cu circuit închis, în care lichidul circulă prin servere și este reutilizat, în loc să fie consumat în procesul de răcire.

Compania susține că noul său sistem DSX poate elimina aproape complet consumul de apă pentru răcire în anumite centre de date.

Principiul este relativ simplu: lichidul de răcire circulă în apropierea componentelor care produc cea mai multă căldură, preia energia termică și este apoi răcit înainte de a reveni în sistem.

Problema este că lichidul trebuie răcit în continuare. Iar aici apare un compromis între consumul de apă și cel de energie.

Mai puțină apă poate însemna mai multă electricitate

Andy Masley, cercetător independent specializat în inteligență artificială și centre de date, explică faptul că există o relație directă între apa utilizată pentru răcire și energia necesară pentru menținerea temperaturii echipamentelor.

Într-un sistem închis, lichidul nu este pierdut în aceeași măsură, dar trebuie răcit înainte de a fi recirculat. Una dintre metode presupune utilizarea aerului și a ventilatoarelor, care consumă electricitate.

Prin urmare, reducerea consumului de apă nu înseamnă automat reducerea impactului energetic al centrului de date.

Nvidia încearcă să limiteze acest compromis printr-o metodă care permite utilizarea lichidului de răcire la o temperatură mai ridicată.

Nvidia vrea să folosească lichid de răcire la 45 de grade Celsius

Potrivit companiei, lichidul poate intra în servere la aproximativ 45 de grade Celsius. În 2024, multe sisteme cu circuit închis funcționau la aproximativ 32 de grade Celsius, potrivit Uptime Institute.

Diferența este importantă deoarece un lichid mai cald poate reduce nevoia de a utiliza permanent aer răcit pentru controlul temperaturii.

Josh Parker, responsabilul Nvidia pentru sustenabilitate, susține că, în multe situații, pot fi suficiente ventilatoare pentru circularea aerului. În condiții meteorologice extreme, în special în timpul valurilor de căldură, poate fi însă necesară în continuare utilizarea aerului răcit sau chiar evaporarea apei.

Microsoft, Amazon și Meta folosesc sisteme cu circuit închis

Nvidia nu este singura companie care încearcă să reducă apa utilizată pentru răcirea infrastructurii.

Microsoft, Amazon Web Services și Meta au declarat pentru AFP că folosesc, la rândul lor, sisteme cu circuit închis și susțin că acestea nu generează pierderi nete de apă în procesul de răcire.

Totuși, cantitatea totală de apă utilizată de Microsoft și AWS a crescut între 2022 și 2025, pe fondul extinderii infrastructurii de centre de date.

În același timp, eficiența utilizării apei s-a îmbunătățit cu 25% în cazul Microsoft și cu 37% pentru AWS, potrivit celor mai recente rapoarte de sustenabilitate ale companiilor.

Datele sunt însă dificil de comparat direct deoarece operatorii nu folosesc o metodă uniformă pentru raportarea impactului asupra resurselor de apă.

Amprenta hidrică a AI este mai mare decât apa folosită la răcire

Consumul direct al unui centru de date reprezintă doar o parte din apa asociată infrastructurii necesare pentru funcționarea sistemelor de inteligență artificială.

Apă este utilizată și pentru producerea energiei electrice care alimentează centrele de date, dar și pentru fabricarea semiconductorilor, serverelor și altor echipamente.

În Statele Unite, această utilizare indirectă poate ajunge la aproximativ de două ori cantitatea de apă consumată direct de centrul de date, potrivit informațiilor citate de TechXplore.

Astfel, un centru de date care își reduce aproape complet consumul de apă pentru răcire nu își elimină automat amprenta hidrică.

Centrele de date vechi nu pot fi modernizate cu ușurință

Trecerea la sisteme mai eficiente nu este simplă în cazul infrastructurii existente. Modernizarea unui centru de date construit cu tehnologii mai vechi poate fi costisitoare și dificilă din punct de vedere tehnic.

Minh K. Le, cercetător Rystad specializat în centre de date și hidrogen, atrage însă atenția că instalațiile mai vechi sunt, în general, mai mici și mai puțin puternice decât centrele de date construite în prezent.

Prin urmare, acestea generează și mai puțină căldură și necesită implicit o capacitate mai redusă de răcire.

Apa devine o problemă pentru extinderea infrastructurii AI

În Statele Unite, consumul de apă și energie al centrelor de date a început să genereze opoziție în comunitățile în care sunt construite noi instalații.

Shaolei Ren, profesor de inginerie la University of California, Riverside, susține că apa este, în general, mult mai ieftină decât electricitatea. Din acest motiv, companiile nu au întotdeauna un stimulent financiar suficient de puternic pentru reducerea consumului de apă.

Presiunea vine mai ales din partea comunităților și a opiniei publice, în special în regiunile în care resursele de apă sunt deja limitate.

Pentru industria AI, problema devine astfel una de echilibru între mai multe resurse. Serverele trebuie răcite, iar companiile încearcă să reducă apa consumată direct, fără să transfere problema către consumul de electricitate.

În condițiile în care investițiile în inteligență artificială continuă să crească, eficiența unui centru de date nu va mai putea fi evaluată doar prin cantitatea de apă folosită pentru răcire. Impactul trebuie analizat la nivelul întregului lanț, de la producerea energiei și fabricarea semiconductorilor până la funcționarea efectivă a serverelor.