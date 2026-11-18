O petiție lansată pe platforma Declic cere Primăriei Cluj-Napoca să reanalizeze decizia privind închiderea accesului publicului larg la restaurantul-cantină Memo 10. Inițiatorii solicită identificarea unei formule legale prin care unitatea să continue să servească studenți, pensionari, angajați și alte persoane care caută o masă gătită la un preț accesibil. Până în după-amiaza zilei de 18 noiembrie, petiția depășise 1.000 de semnături.

Campania este adresată Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, primarului Emil Boc și Consiliului Local. „Solicităm Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și factorilor de decizie să reanalizeze decizia de a închide accesul publicului larg la cantina Memo 10 și să identifice o soluție legală și sustenabilă prin care aceasta să poată continua să servească comunitatea”, se arată în textul petiției.

Memo 10 oferă de 15 ani o alternativă accesibilă

Autorii petiției susțin că Memo 10 a reprezentat timp de aproximativ 15 ani o variantă de alimentație accesibilă pentru clujenii cu bugete mai reduse. Sunt menționați în mod special studenții, pensionarii și persoanele care lucrează în centrul orașului. „Într-un oraș în care costurile de trai sunt tot mai ridicate, dispariția unui astfel de serviciu afectează concret oamenii care au nevoie de alternative accesibile”, afirmă inițiatorii.

Aceștia precizează că demersul nu contestă necesitatea respectării legislației sau a regulilor privind concurența. Petiția cere însă o analiză suplimentară a situației și explorarea unor variante prin care serviciul să poată continua într-un cadru compatibil cu legislația. Inițiatorii solicită și mai multă transparență în privința deciziei, precum și un dialog între administrație și comunitate.

Campania a strâns semnături într-un ritm rapid pe parcursul zilei de 18 noiembrie. Platforma Declic arată că pragul de 100 de semnături a fost atins la ora 13:05, cel de 500 la ora 14:24, iar numărul a trecut de 1.000 de semnături la ora 14:56. Autorii campaniei argumentează că accesul la o masă gătită la un preț rezonabil reprezintă o nevoie reală pentru o parte a comunității locale. „Memo 10 nu trebuie să fie doar o amintire. Dacă există alternative și soluții legale, acestea merită căutate înainte ca ușile să se închidă definitiv pentru public”, se mai arată în petiție.

Memo 10 și alte două cantine ar urma să se închidă

G4Food a relatat pe 17 noiembrie că restaurantul Memo 10 și alte două unități administrate de Primăria Cluj-Napoca urmează să își înceteze actuala activitate începând din ianuarie 2027. Decizia vine în urma solicitărilor Consiliului Concurenței și după sesizări formulate de operatori privați din HoReCa privind existența unei situații de concurență neloială. Aceștia au reclamat faptul că unitățile beneficiază de finanțare publică pentru dotări, salarii, utilități și achiziția materiilor prime. Pe lângă Memo 10, măsura vizează Cantina Primăriei de pe strada Emile Zola și Cantina din Hoia. Memo 10 funcționează pe strada Memorandumului și a fost inaugurat în februarie 2011.

Potrivit informațiilor publicate anterior de G4Food, conducerea Cantinei de Ajutor Social și Pensiune a anunțat că angajații nu vor fi concediați. Cei peste 70 de salariați ar urma să fie redirecționați către activitatea de pregătire a meselor pentru unitățile de învățământ din Cluj-Napoca. Directorul Cantinei de Ajutor Social și Pensiune, Gheorghe Vișan, declara că aproximativ 1.200 de porții erau vândute zilnic în cele trei spații. După schimbarea activității, instituția ar urma să furnizeze peste 2.000 de porții zilnic pentru elevii din școlile și liceele municipiului.

Petiția lansată pe Declic nu contestă această direcție, ci solicită ca administrația locală să analizeze dacă poate exista în paralel și o formulă legală care să permită păstrarea accesului publicului la Memo 10.