Uniunea Europeană nu și-a respectat angajamentul de a elimina treptat substanțele chimice periculoase „eterne”, cunoscute sub denumirea de PFAS, din cauza ritmului lent al reglementărilor, a aplicării deficitare a restricțiilor și a unor limite de siguranță învechite, potrivit unui raport critic al Curții de Conturi Europene (CCE), potrivit Euronews.

La șase ani după ce Comisia Europeană s-a angajat să elimine utilizările neesențiale ale PFAS, mii de astfel de substanțe rămân în mare parte nereglementate, în timp ce autoritățile naționale nu verifică dacă restricțiile existente sunt respectate, au declarat auditorii.

PFAS sunt utilizate pe scară largă în produse de consum și industriale, de la vase de gătit antiaderente și textile impermeabile până la echipamente medicale și ambalaje alimentare. Aceste substanțe se descompun extrem de lent și au fost asociate cu apariția cancerului, probleme de reproducere și slăbirea răspunsului imunitar.

O campanie de informare desfășurată anul trecut, la care au participat miniștri și comisari europeni, a constatat că toate persoanele care au fost testate în cadrul acesteia au avut rezultate pozitive pentru PFAS. Cu toate acestea, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a refuzat în repetate rânduri, în ultimii ani, să se întâlnească cu cetățenii europeni afectați de poluarea cu PFAS.

„Aceste substanțe chimice pot rezista pentru totdeauna, dar există modalități de a le limita efectele nocive asupra oamenilor și mediului”, a declarat Joëlle Elvinger, membră a Curții de Conturi Europene, care a coordonat auditul.

„UE trebuie să abordeze această problemă cu fermitate și fără întârziere, pentru a dezamorsa această bombă cu ceas înainte să fie prea târziu.”

Auditorii au constatat că, deși UE și-a asumat angajamente politice și a finanțat cercetarea, nu a reușit să transforme aceste eforturi în măsuri eficiente de protecție a cetățenilor.

Auditul apare la o zi după ce o investigație separată realizată de organizația de campanie Corporate Europe Observatory (CEO) a acuzat industria chimică că și-a intensificat eforturile de lobby pentru a dilua restricțiile propuse de UE privind PFAS. Acest lucru ar putea face ca mari segmente ale sectorului să fie exceptate de la interdicția planificată.

„Criza poluării perpetue provocate de fabricarea, utilizarea și eliminarea PFAS se agravează. Este clar că cetățenii din întreaga Europă și din afara acesteia sunt contaminați cu aceste substanțe chimice, unii dintre ei la niveluri mult mai ridicate decât cele considerate sigure”, se arată în raportul CEO.

Reglementări lente și controale insuficiente

Deși UE s-a numărat printre primele entități care au impus restricții asupra PFAS, cadrul său de reglementare nu a reușit să țină pasul cu amploarea problemei.

Auditul Curții de Conturi Europene arată că procesul de reglementare este „prea lent” pentru a aborda substanțe chimice care pot persista în mediu timp de generații. Evaluarea pericolelor asociate fiecărei substanțe PFAS durează, în medie, șase ani, au precizat auditorii CCE, în timp ce adoptarea restricțiilor necesită aproape cinci ani.

Abordarea care presupune evaluarea substanțelor una câte una a încurajat și așa-numita „înlocuire regretabilă”: substanțele chimice interzise sunt înlocuite cu altele care au proprietăți similare și care pot prezenta riscuri asemănătoare.

O propunere de restricționare a PFAS ca grup, care să acopere mii de substanțe și utilizări, a fost înaintată în 2023 de cinci țări europene. Complexitatea acesteia înseamnă însă că evaluarea științifică va dura aproximativ patru ani, înainte ca Executivul european să poată trece la o decizie finală.

Chiar și acolo unde există restricții, aplicarea lor este inegală. O treime dintre statele membre ale UE nu au efectuat niciun control specific privind respectarea regulilor referitoare la PFAS în perioada 2020-2025, au constatat auditorii.

Printre motivele invocate de autoritățile naționale pentru lipsa controalelor se numără capacitatea limitată a laboratoarelor, costurile ridicate ale testării și alte priorități concurente.

Divergențe în cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice

Nici Comisia Europeană, nici Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) nu dețin o imagine de ansamblu completă asupra eforturilor naționale de aplicare a restricțiilor. În consecință, implementarea este fragmentată și se bazează în mare măsură pe autocontrolul companiilor.

ECHA a susținut deja interzicerea PFAS, însă decizia finală aparține Comisiei Europene.

În interiorul agenției cu sediul la Helsinki, două comitete științifice – unul pentru evaluarea riscurilor și altul pentru analiza socio-economică – au avut opinii într-o anumită măsură divergente. Cel din urmă a urmărit să se asigure că industriile care depind de anumite PFAS nu vor fi afectate.

Comitetul socio-economic al ECHA urmează să prezinte în curând o evaluare finală a impactului eliminării PFAS. După transmiterea documentului de către agenție, Bruxelles-ul se află sub presiune pentru a propune o restricție.

Între timp, de la prezentarea propunerii de restricționare universală nu au mai fost lansate noi proceduri de restricționare la nivelul UE, cu excepția măsurilor care vizează spumele pentru stingerea incendiilor și PFHxA.

Martin Dermine, director executiv al organizației neguvernamentale Pesticide Action Network Europe, a declarat că pesticidele care conțin PFAS, pe lângă toxicitatea lor intrinsecă pentru oameni, contaminează apele subterane cu acid trifluoroacetic (TFA), un metabolit PFAS persistent.

„Nivelurile de TFA din apa potabilă sunt foarte ridicate în zonele cu agricultură intensivă, iar TFA a fost clasificat recent ca toxic pentru reproducere. Este urgent ca Comisia să interzică toate pesticidele care conțin PFAS”, a declarat Dermine pentru Euronews.

PFAS în alimente și în apa potabilă

Normele UE privind siguranța alimentelor și a apei potabile sunt, de asemenea, în urma dovezilor științifice.

Limitele pentru alimente vizează doar patru substanțe PFAS în anumite produse, deși peste 50 de tipuri diferite de PFAS au fost detectate în alimente.

Auditorii CCE au calculat că, în ipoteza în care anumite alimente ar conține nivelul maxim permis de PFAS, o persoană ar putea depăși doza săptămânală tolerabilă după ce ar consuma doar aproximativ 7 grame de hamsii, 39 de grame de somon sălbatic, 181 de grame de ouă sau 237 de grame de carne de vită.

Potrivit auditului CCE, cinci țări din UE nu au transmis date privind monitorizarea alimentelor în perioada 2020-2024, în timp ce Comisia nu a folosit încă baza de date în creștere pentru a decide dacă limitele existente ar trebui revizuite sau extinse la alte substanțe și categorii de alimente.

„Nu numim și nu arătăm cu degetul pe nimeni. Rolul nostru este să analizăm datele și legislația și să formulăm recomandări pentru Comisie”, le-a declarat Elvinger jurnaliștilor miercuri, după ce toate cele 27 de state membre ale UE au fost invitate să răspundă la chestionarul CCE pentru acest audit.

Danemarca, Germania, Franța și Țările de Jos reprezintă mai mult de jumătate din toate datele privind monitorizarea PFAS în alimente transmise Uniunii Europene în perioada 2020-2024.

Cu toate acestea, Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia au fost îndemnate să introducă verificări privind PFAS în planurile naționale de control al alimentelor pentru 2026.

Auditorii CCE au constatat, de asemenea, că Executivul european a depășit termenul de cinci ani prevăzut pentru revizuirea limitelor privind apa potabilă, așteptând noi recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății, care sunt anticipate în 2027.

Opt dintre cele 25 de țări ale UE care au răspuns auditului au introdus deja limite naționale suplimentare, ceea ce evidențiază diferențele dintre nivelurile de protecție din blocul comunitar.

Curtea de Conturi Europeană solicită Comisiei să accelereze procesul de restricționare universală a PFAS, să revizuiască procedurile de reglementare, să consolideze controalele naționale și să actualizeze limitele privind alimentele și apa potabilă acolo unde dovezile științifice justifică acest lucru.

Majoritatea recomandărilor au termene de implementare care se întind până în 2028 sau 2029, deși Comisia este îndemnată să ia o decizie privind propunerea de restricționare universală până în 2027.

„Este nevoie de măsuri mai bune și mai rapide pentru a ne proteja cetățenii. Sperăm că Executivul european va pune în aplicare recomandările noastre”, le-a declarat Elvinger jurnaliștilor miercuri.