Combinele și tractoarele de mare putere ar putea folosi, în viitor, amoniac în locul motorinei. CLAAS, MAN Engines și institutul german WTZ Roßlau dezvoltă un motor destinat utilajelor agricole grele, în cadrul proiectului GAMCO, care se desfășoară până în octombrie 2029. Proiectul urmărește să verifice dacă amoniacul poate deveni o alternativă viabilă pentru utilajele care lucrează multe ore în sarcină mare, cum sunt combinele și tractoarele de mare putere.

CLAAS arată că aceste mașini au nevoie de o sursă de energie care să poată furniza putere ridicată și constantă pentru perioade lungi. Din acest motiv, electrificarea completă este mai dificilă pentru aceste categorii decât pentru utilajele mai mici.

Amoniacul nu conține carbon, astfel că arderea sa nu produce direct dioxid de carbon. În plus, poate fi stocat și transportat în formă lichidă mai ușor decât hidrogenul, ceea ce îl face interesant pentru aplicații unde autonomia și realimentarea rapidă sunt importante.

Pentru agricultură, avantajul potențial este important mai ales în perioadele de recoltare, când combinele pot lucra multe ore consecutiv și au nevoie de cantități mari de energie. CLAAS spune că utilajele de mare putere vor continua, cel puțin pe termen scurt și mediu, să depindă de combustibili lichizi cu densitate energetică ridicată.

Amoniacul nu este lipsit de probleme

Faptul că arderea amoniacului nu produce direct CO2 nu înseamnă însă că tehnologia este lipsită de dificultăți. Amoniacul are o densitate energetică pe litru mai mică decât motorina, ceea ce înseamnă că utilajele ar putea avea nevoie de rezervoare mai mari pentru aceeași perioadă de funcționare. În plus, procesul de ardere poate genera oxizi de azot și protoxid de azot, iar amoniacul este o substanță toxică, ceea ce impune cerințe stricte de siguranță pentru depozitare, alimentare și utilizare. Tocmai aceste aspecte vor fi evaluate în condiții apropiate de utilizarea reală.

GAMCO – Green Ammonia Multifuel Combine – este coordonat de WTZ Roßlau. Bugetul total al proiectului este de 3,2 milioane de euro, iar perioada de desfășurare este cuprinsă între 1 mai 2026 și 31 octombrie 2029.

MAN Engines și WTZ Roßlau dezvoltă sistemul motor, iar CLAAS lucrează la integrarea acestuia într-o mașină agricolă.

Proiectul va analiza și întregul traseu energetic, de la producerea și furnizarea combustibilului până la utilizarea efectivă în utilaj.

Proiectul, încă în fază de cercetare

În acest moment, proiectul este unul de cercetare. Nu există un termen anunțat pentru lansarea comercială a unui tractor sau a unei combine alimentate cu amoniac. CLAAS spune că obiectivul este să înțeleagă mai bine avantajele și limitele acestei tehnologii și să evalueze dacă poate deveni o soluție pentru decarbonizarea utilajelor agricole de mare putere.

Compania testează și alte variante de reducere a utilizării combustibililor fosili, între care HVO, biodiesel B100, hidrogen și soluții electrice pentru utilajele cu cerințe mai reduse de putere.