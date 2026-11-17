Chili’s deschide, pe 17 noiembrie, al doilea restaurant din România, în Promenada Mall Craiova. Noua locație marchează primul pas al extinderii brandului american în afara Bucureștiului, la mai puțin de un an de la intrarea pe piața românească.

Primul restaurant Chili’s din România a fost inaugurat în ianuarie 2026, în Băneasa Shopping City. Noul restaurant din Craiova este amplasat în zona de food court a Promenada Mall și dispune de peste 30 de mese. Brandul operează în sistem casual dining, cu servicii complete la masă și un meniu inspirat din bucătăria americană și din zona Tex-Mex.

Printre preparatele incluse în meniu se află Big Mouth Burgers, Sizzling Fajitas, Chicken Crispers și Triple Dipper, un aperitiv care permite alegerea a trei preparate într-o singură combinație. Oferta include și preparate la grătar, mai multe sosuri și Presidente Margarita.

Compania susține că peste 90% dintre ingredientele folosite în restaurantele Chili’s din România provin din țară.

Extinderea este realizată prin First International Group

Franciza Chili’s în România este operată prin First International Group, companie fondată de antreprenorul Honorius Prigoană. Deschiderea de la Craiova continuă planurile de dezvoltare ale brandului pe piața locală și marchează prima extindere într-un alt oraș decât București.

Restaurantul este situat în Promenada Mall Craiova, pe Calea Severinului nr. 61. A fost fondat în 1975, în Dallas, Texas, și face parte din portofoliul Brinker International. Brandul este prezent în prezent în zeci de țări și operează aproximativ 1.600 de restaurante la nivel global. Conceptul combină preparate inspirate din bucătăria americană cu influențe Tex-Mex și se poziționează în segmentul casual dining.