ANSVSA: Campania de vaccinare a ovinelor începe cel târziu la 1 octombrie / Ce animale vor fi vaccinate

23 sept. 2026, Articole / Reportaje
ANSVSA: Campania de vaccinare a ovinelor începe cel târziu la 1 octombrie / Ce animale vor fi vaccinate
Foto: Dreamstime/Dmitrii Pichugin
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis clarificări privind etapele și măsurile prevăzute în Planul de Acțiune aprobat la nivel european pentru sectorul ovin. Campania de vaccinare este previzionată să înceapă cel târziu la 1 octombrie 2026, transmite MEDIAFAX.

Planul de Acțiune al ANSVSA pentru sectorul ovin respectă cerințele de formă și conținut prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 361/2022. În acest context, planul este considerat aprobat, iar punerea sa în aplicare nu necesită un vot sau o aprobare formală din partea Comisiei Europene.

Cum au fost parcurse etapele

  • 14-17 septembrie: forma finală a Planului de Acțiune și solicitarea de doze de vaccin au fost agreate cu Comisia Europeană, în cadrul reuniunii șefilor serviciilor veterinare din UE, desfășurată în Irlanda;
  • 17 septembrie: toate celelalte state membre au fost informate oficial în cadrul ședinței Comitetului permanent pentru plante, animale, alimente și furaje (SCoPAFF);
  • 21 septembrie: ANSVSA a transmis oficial Comisiei Europene solicitarea de sprijin pentru obținerea unui număr cât mai mare de doze de vaccin din cadrul Băncii Europene de Vaccinuri.
- articolul continuă mai jos -

Campania de vaccinare este previzionată să înceapă cel târziu la 1 octombrie 2026, imediat după primirea dozelor de la Banca Europeană. În paralel, ANSVSA urgentează procedurile administrative pentru achiziția restului de doze necesare.

Ce animale vor fi vaccinate

Potrivit ANSVSA, vaccinarea se va realiza pentru toate animalele, conform prospectului produsului vaccinal.

În cazul Pestei Micilor Rumegătoare (PMR), vaccinarea va fi efectuată exclusiv în județele Constanța și Tulcea, în arealul de risc din Dobrogea.

Pentru Variola Ovină și Caprină (VOC), vaccinarea se va realiza la nivelul întregii țări.

Implementarea Planului de Acțiune reprezintă condiția de care depinde reluarea și stabilitatea exporturilor de animale. Măsurile fac, totodată, diferența între trasabilitatea animalelor vii și regimul aplicabil produselor procesate.

Carne și produse procesate

Planul nu afectează schimburile comerciale cu carne, respectiv carcase, lapte și produse lactate provenite din zonele libere. Unitățile de abatorizare și procesare își desfășoară activitatea fără restricții.

Exporturile de animale vii către state terțe

Regulamentul Delegat (UE) 2022/361 impune condiții severe în interiorul Pieței Unice. Potrivit ANSVSA, autoritatea a utilizat însă pârghiile diplomatice pentru securizarea unor acorduri bilaterale cu șase piețe terțe majore: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia.

Întrucât aceste state nu sunt condiționate de normele interne de tranzit terestru ale UE, exporturile de animale vii se vor putea relua, după implementarea planului de vaccinare, prin coridoare logistice maritime și aeriene directe.

Eficiența Planului de Acțiune și respectarea calendarului de ridicare a restricțiilor depind, potrivit ANSVSA, de respectarea măsurilor de către operatorii economici din teritoriu.

Autoritatea atrage atenția că mișcările clandestine de animale și comerțul ilegal reprezintă factori care pot periclita calendarul stabilit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
23 sept.
Bucătarul poreclit „Dumnezeu” își află sentința / Kenneth Law este acuzat că a vândut de 1.200 „kituri pentru sinucidere” în 41 de țări
Bucătarul poreclit „Dumnezeu” își află sentința / Kenneth Law este acuzat că a vândut de 1.200 „kituri pentru sinucidere” în 41 de țări
Articole / Reportaje
23 sept.
Provizii în caz de urgență / Ce alimente ar trebui să ai în casă și cum le depozitezi
Provizii în caz de urgență / Ce alimente ar trebui să ai în casă și cum le depozitezi
Articole / Reportaje
23 sept.
Prințul Harry dezvăluie ce mănâncă Archie și Lilibet după revenirea în Anglia / Alimentul britanic care i-a cucerit pe cei mici
Prințul Harry dezvăluie ce mănâncă Archie și Lilibet după revenirea în Anglia / Alimentul britanic care i-a cucerit pe cei mici
Articole / Reportaje
23 sept.
Cumpărătorii de grâu se pregătesc pentru prețuri mai mari / Războiul din Ucraina afectează livrările din Marea Neagră
Cumpărătorii de grâu se pregătesc pentru prețuri mai mari / Războiul din Ucraina afectează livrările din Marea Neagră
Articole / Reportaje
23 sept.
Ediția de toamnă a Lavanda Fest revine în Parcul IOR din București între 25-27 septembrie. Bucureștenii vor putea achiziționa delicatese gastronomice, deserturi speciale și băuturi pe bază de lavandă
Ediția de toamnă a Lavanda Fest revine în Parcul IOR din București între 25-27 septembrie. Bucureștenii vor putea achiziționa delicatese gastronomice, deserturi speciale și băuturi pe bază de lavandă
Recomandări
Mediafax
Nicușor Dan, întrebat la CNN dacă Putin va ataca NATO. Răspunsul președintelui
G4Media
Restricții pentru fasole într-un oraș italian / Decizia primarului vine după ce un copil a fost diagnosticat cu favism, o afecțiune ereditară
Economedia
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Mediafax Italia
IMAGINI IREALE. Turiști înghițiți de nisipuri mișcătoare în timp ce făceau poze
Mediafax Spania
A EXPLODAT PREȚUL roșiilor! Care este motivul pe care îl invocă fermierii
CSID
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
CSID
Leacurile din farmacia Mariei Treben. Plantele pe care le recomandă pentru stomac, somn și vindecarea rănilor