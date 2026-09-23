ANSVSA: Campania de vaccinare a ovinelor începe cel târziu la 1 octombrie / Ce animale vor fi vaccinate

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis clarificări privind etapele și măsurile prevăzute în Planul de Acțiune aprobat la nivel european pentru sectorul ovin. Campania de vaccinare este previzionată să înceapă cel târziu la 1 octombrie 2026, transmite MEDIAFAX.
Planul de Acțiune al ANSVSA pentru sectorul ovin respectă cerințele de formă și conținut prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 361/2022. În acest context, planul este considerat aprobat, iar punerea sa în aplicare nu necesită un vot sau o aprobare formală din partea Comisiei Europene.
Campania de vaccinare este previzionată să înceapă cel târziu la 1 octombrie 2026, imediat după primirea dozelor de la Banca Europeană. În paralel, ANSVSA urgentează procedurile administrative pentru achiziția restului de doze necesare.
Potrivit ANSVSA, vaccinarea se va realiza pentru toate animalele, conform prospectului produsului vaccinal.
În cazul Pestei Micilor Rumegătoare (PMR), vaccinarea va fi efectuată exclusiv în județele Constanța și Tulcea, în arealul de risc din Dobrogea.
Pentru Variola Ovină și Caprină (VOC), vaccinarea se va realiza la nivelul întregii țări.
Implementarea Planului de Acțiune reprezintă condiția de care depinde reluarea și stabilitatea exporturilor de animale. Măsurile fac, totodată, diferența între trasabilitatea animalelor vii și regimul aplicabil produselor procesate.
Planul nu afectează schimburile comerciale cu carne, respectiv carcase, lapte și produse lactate provenite din zonele libere. Unitățile de abatorizare și procesare își desfășoară activitatea fără restricții.
Regulamentul Delegat (UE) 2022/361 impune condiții severe în interiorul Pieței Unice. Potrivit ANSVSA, autoritatea a utilizat însă pârghiile diplomatice pentru securizarea unor acorduri bilaterale cu șase piețe terțe majore: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia.
Întrucât aceste state nu sunt condiționate de normele interne de tranzit terestru ale UE, exporturile de animale vii se vor putea relua, după implementarea planului de vaccinare, prin coridoare logistice maritime și aeriene directe.
Eficiența Planului de Acțiune și respectarea calendarului de ridicare a restricțiilor depind, potrivit ANSVSA, de respectarea măsurilor de către operatorii economici din teritoriu.
Autoritatea atrage atenția că mișcările clandestine de animale și comerțul ilegal reprezintă factori care pot periclita calendarul stabilit.
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