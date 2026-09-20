Magazinele britanice specializate în fish and chips se confruntă cu creșteri puternice ale costurilor, scăderea marjelor și schimbarea preferințelor consumatorilor. Aproape jumătate dintre operatori spun că sunt extrem de îngrijorați de viitorul afacerilor lor, iar unii încearcă să supraviețuiască prin schimbarea completă a modelului de business, notează The Guardian.

Una dintre afacerile care au cedat presiunilor este Plaice Station, un magazin de fish and chips din Cheshire, deschis în 2007 de Darren Sudlow. După 19 ani de activitate, familia a decis să închidă afacerea în aprilie, după ce creșterea prețurilor și a altor costuri a făcut ca marjele de profit să devină tot mai mici.

Fiul proprietarului, Kieran Sudlow, care a lucrat în magazin încă din copilărie, spune că situația devenise dificilă din punct de vedere financiar. Într-o etapă, familia a ajuns chiar să constate că ar fi câștigat mai mulți bani dacă ar fi ținut magazinul închis timp de trei săptămâni decât dacă ar fi continuat să funcționeze.

Aproape jumătate dintre proprietari sunt extrem de îngrijorați

Problemele nu sunt izolate. Potrivit unei cercetări realizate în mai de National Federation of Fish Friers, 47% dintre operatorii britanici de magazine fish and chips se declarau „extrem de îngrijorați”” în privința viitorului afacerii, iar alți 30% erau „ușor îngrijorați”. Aproximativ 20% spuneau că intenționează să renunțe la activitate în următoarele 12 luni.

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În Marea Britanie mai există între 7.000 și 8.000 de astfel de magazine, față de aproximativ 25.000 în anii 1930. Și marile lanțuri resimt presiunea. Deep Blue, compania care deține brandul istoric Harry Ramsden’s, a închis nouă restaurante în vara trecută.

Pentru consumatori, una dintre cele mai vizibile schimbări este prețul. Costul mediu al unei porții de fish and chips cumpărate la pachet a crescut cu peste 60% în ultimii cinci ani, de la aproximativ 7 lire sterline la 11,43 lire. O familie de patru persoane ajunge astfel să plătească aproape 50 de lire pentru o masă. Creșterea prețului a redus frecvența vizitelor și, implicit, volumul vânzărilor.

Codul, tot mai scump

Una dintre principalele probleme este prețul peștelui. Codul și eglefinul, cele două specii tradițional asociate cu fish and chips, s-au scumpit semnificativ.

Cota de cod din Marea Barents, una dintre principalele surse pentru industrie, a scăzut de la aproximativ 1 milion de tone în 2020 la doar 285.000 de tone în acest an, potrivit companiei de date din industria fructelor de mare Undercurrent.

Andrew Crook, președintele National Federation of Fish Friers și proprietarul a două magazine din Lancashire, spune că pentru o cutie de 18 kilograme de file de cod plătea în urmă cu trei ani aproximativ 160 de lire. Acum, același produs costă aproximativ 330 de lire.

Și contextul geopolitic a afectat lanțul de aprovizionare. Marea Barents este administrată în comun de Norvegia și Rusia, iar sancțiunile impuse de Uniunea Europeană în mai 2025 unor companii rusești din sectorul pescuitului au contribuit la perturbarea lanțului de aprovizionare.

Cartofii, uleiul și energia pun presiune suplimentară

Pe lângă pește, operatorii trebuie să suporte creșteri de costuri pentru cartofi, ulei și energie.

Recolta europeană de cartofi este estimată să fie una dintre cele mai slabe din ultimii ani, pe fondul valurilor de căldură și al secetei. În același timp, magazinele fish and chips consumă cantități importante de energie, deoarece echipamentele de prăjire trebuie menținute la temperaturi ridicate, iar peștele și alte produse necesită congelare și refrigerare.

Investiția în echipamente este, la rândul ei, consistentă. Un nou echipament profesional pentru prăjire poate costa peste 10.000 de lire.

La aceste cheltuieli se adaugă TVA, taxele locale, salariul minim și plata obligatorie a concediilor medicale. Pentru operatorii independenți, combinația dintre costuri mai mari și vânzări mai mici a redus puternic marjele.

Tinerii aleg pizza, burgeri și pui prăjit

Presiunea financiară este dublată de o schimbare a gusturilor consumatorilor.

Fish and chips concurează cu pizza, burgeri, pui prăjit, preparate indiene, chinezești și coreene. O parte dintre aceste produse folosesc ingrediente mai ieftine și permit operatorilor să lucreze cu alte structuri de cost.

În același timp, mâncarea prăjită este afectată de preocupările legate de sănătate. Guvernul britanic a interzis recent produsele prăjite în școlile din Anglia.

Kieran Sudlow spune că problema este vizibilă mai ales în rândul tinerilor. Clienții tradiționali, familiile și generațiile mai în vârstă continuă să cumpere fish and chips, însă categoria 18-35 de ani este mai greu de atras în magazinele tradiționale.

Unii proprietari încearcă să schimbe meniul

Pentru a reduce costurile, unele magazine au început să folosească și alte specii de pește, precum merluciu, limbă de mare, rock sau spurdog. Altele au introdus tilapia sau au extins meniurile cu calamari, fishcakes, pui prăjit, cârnați, kebaburi și cartofi cu diverse toppinguri.

Familia Sudlow a mers însă mai departe. La trei luni după închiderea Plaice Station, Kieran a redeschis spațiul sub numele Between Bread, transformându-l într-un magazin de sandvișuri premium.

Noul concept folosește pâine japoneză shokupan și ingrediente precum carne de vită gătită lent, sos chipotle, ton picant și avocado. Prețurile sunt cuprinse între 8 și 12 lire. Potrivit lui Sudlow, afacerea are o cifră de afaceri „„mult mai mare” decât vechiul magazin de fish and chips și atrage în special tineri și clienți de pe rețelele sociale.

Există și magazine care mizează pe rețeta clasică

Nu toate afacerile încearcă să se reinventeze. The Scrap Box, din apropiere de York, a ales să investească în produsul tradițional și să pună accent pe calitatea ingredientelor.

Afacerea, fondată de frații Aman și Gavin Dhesi, a câștigat anul acesta premiul pentru cel mai bun takeaway acordat de National Fish & Chip Awards. Peștele provine din Islanda și este certificat Marine Stewardship Council, iar prăjirea se face în seu de vită din Irlanda. Aluatul este preparat din făină și apă, cu puțin colorant natural, iar peștele este prăjit în loturi frecvente pentru a păstra textura crocantă.

Într-o seară de vineri, magazinul a vândut aproximativ 650 de porții. Proprietarii analizează inclusiv extinderea în Londra și au început să organizeze pop-up-uri în Japonia.

Frații Dhesi consideră că viitorul produsului poate sta tocmai în revenirea la o rețetă simplă și la ingrediente bine alese.

Un preparat cu o istorie mai internațională decât pare

Deși fish and chips este asociat puternic cu identitatea britanică, originile sale sunt legate de mai multe culturi.

Tehnica de a înveli peștele în făină și de a-l prăji este considerată a fi fost adusă în Marea Britanie de imigranți evrei din Spania și Portugalia în secolul al XVII-lea. Preparatul fish and chips s-a dezvoltat comercial în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, iar popularitatea sa a crescut inclusiv pentru că a fost unul dintre alimentele care nu au fost raționalizate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Astăzi, lanțul de aprovizionare este la fel de internațional: peștele poate proveni din Islanda și Norvegia, cartofii au o istorie legată de Europa și America de Sud, iar proprietarii magazinelor provin din comunități cu origini diverse.

Pentru industrie există totuși și un posibil motiv de optimism. Cotele pentru cod și eglefin sunt estimate să crească cu 10% anul viitor, ceea ce ar putea contribui la reducerea presiunii asupra prețurilor. În paralel, industria britanică pune presiune asupra guvernului pentru modificarea regimului de TVA aplicat sectorului ospitalității.