„Brânză frământată de Teaca”, înregistrată ca Indicație Geografică Protejată în UE. Specialitatea românească se face din lapte crud și se frământă în vezică de porc

Comisia Europeană a aprobat înregistrarea produsului „Brânză frământată de Teaca” ca Indicație Geografică Protejată (IGP), o nouă denumire românească inclusă în sistemul european de protecție a produselor agricole și alimentare.

„Brânză frământată de Teaca” este produsă în Teaca, o localitate din nordul României. Este făcută din lapte crud de vacă, nepasteurizat, care este închegat, fermentat, maturat, sărat și frământat în bășică de porc.

O brânză legată de tradiția locului

Potrivit Comisiei Europene, caracteristicile „Brânzei frământate de Teaca” nu pot fi reproduse cu exactitate în afara contextului cultural și geografic în care este produsă.

Un rol important îl are experiența producătorilor locali, care trebuie să interpreteze și să controleze fiecare etapă a procesului prin văz și atingere. Este un tip de cunoaștere practică transmis din generație în generație și devenit parte a identității comunității.

Această experiență leagă, totodată, denumirea produsului de gustul, textura și calitatea pe care consumatorii le așteaptă de la „Brânză frământată de Teaca”.

„Brânză frământată de Teaca”, nouă denumire românească protejată în UE

Prin această înregistrare, „Brânză frământată de Teaca” intră în lista denumirilor protejate la nivel european.

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Noua indicație geografică se alătură celor peste 3.900 de denumiri protejate deja înscrise în baza de date eAmbrosia a Uniunii Europene.

Recunoașterea europeană marchează astfel oficial legătura dintre această brânză, locul în care este produsă și experiența locală transmisă de-a lungul generațiilor.