Cumpărătorii de grâu se pregătesc pentru prețuri mai mari / Războiul din Ucraina afectează livrările din Marea Neagră

Cumpărătorii de grâu din întreaga lume, care au amânat refacerea stocurilor, s-ar putea confrunta cu prețuri mai mari atunci când vor reveni pe piață în următoarele săptămâni, în condițiile în care cotațiile globale au crescut puternic pe fondul continuării războiului dintre Rusia și Ucraina, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Principalii importatori de grâu din Asia, Orientul Mijlociu și Africa, care se bazau pe regiunea Mării Negre pentru aprovizionare, întâmpină dificultăți în asigurarea livrărilor. Atacurile asupra navelor și infrastructurii portuare au blocat aproape complet transportul de mărfuri începând din luna iulie.

Restricțiile au dus la creșterea prețurilor. Contractele futures de referință pentru grâu de la Bursa din Chicago au urcat cu 40% față de minimele din iunie, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și jumătate.

„Regiunea Mării Negre este importantă pentru livrările de cereale, iar dacă cumpărătorii nu pot scoate cereale din această regiune, sunt nevoiți să se uite în altă parte pentru aprovizionare, ceea ce va duce la o nouă creștere a prețurilor”, a declarat Ole Hansen, directorul departamentului de strategie al Saxo Bank.

- articolul continuă mai jos -

Exporturile de grâu rusesc urmează să scadă la aproximativ un milion de tone în luna septembrie, de la cinci milioane de tone în aceeași lună a anului trecut. În cazul Ucrainei, exporturile din această lună sunt estimate la aproximativ un milion de tone, jumătate din volumul înregistrat în septembrie anul trecut, potrivit estimărilor analiștilor firmei de consultanță Kpler.

Asia, cea mai afectată pe termen scurt

Pe termen scurt, criza aprovizionării va afecta cel mai mult Asia.

„Foarte puține nave intră pentru a încărca marfă, iar cantitățile reduse care sunt exportate din Rusia și Ucraina merg la anumiți cumpărători din Orientul Mijlociu și Africa. Nimic nu este direcționat către Asia”, a declarat Ishan Bhanu, analist la Kpler.

Potrivit acestuia, Indonezia, al doilea mare importator mondial de grâu, a primit în această lună doar 60.000 de tone din regiunea Mării Negre, față de aproximativ 500.000 de tone în septembrie anul trecut.

În acest context, producătorii indonezieni de făină se orientează către alți furnizori, inclusiv Argentina, și plătesc prețuri cu aproximativ 20-25% mai mari pentru grâul australian decât cele achitate anterior pentru grâul provenit din regiunea Mării Negre, potrivit traderilor.

Un director al unei companii de morărit din Asia de Sud-Est a declarat că firma a contractat câteva containere cu grâu din Australia pentru a înlocui grâul rusesc și ucrainean, însă nu a cumpărat cantități vrac din cauza costurilor ridicate.

„Prețurile au crescut considerabil și nu suntem în măsură să transferăm întregul cost asupra cumpărătorilor noștri de făină”, a afirmat oficialul, care a dorit să își păstreze anonimatul.

Grâul românesc, cotat la aproximativ 340 de dolari pe tonă pentru Asia de Sud-Est

Grâul din România este cotat la aproximativ 340 de dolari pe tonă, în regim C&F (cost și navlu), pentru livrările către Asia de Sud-Est. Grâul australian de tip „Premium White” este cotat la circa 345 de dolari pe tonă pentru livrările din octombrie.

Ambele prețuri sunt cu aproximativ 25% mai mari decât nivelurile la care se tranzacționa grâul din regiunea Mării Negre înainte de criza transporturilor maritime.

Egiptul își diversifică sursele de aprovizionare

Egiptul, cel mai mare cumpărător mondial de grâu, urmează să primească mai puțin de o zecime din volumul importat din Rusia și Ucraina în perioada septembrie-octombrie a anului trecut.

Totuși, Egiptul dispune de o anumită marjă de manevră.

„Importatorii nu pot aștepta la nesfârșit, dar pot amâna achizițiile pentru o perioadă destul de lungă, întrucât recoltele din Orientul Mijlociu și Africa de Nord tocmai au fost strânse, oferind o gură de oxigen, dar, desigur, nu pentru întregul sezon”, a declarat un trader european.

În prima jumătate a lunii septembrie, importurile de grâu ale Egiptului au scăzut la 143.870 de tone, de la 876.139 de tone în aceeași perioadă a anului trecut, când Rusia și Ucraina asigurau cea mai mare parte a livrărilor, potrivit datelor oficiale.

Egiptul se orientează către Franța și alți furnizori europeni, diversificându-și sursele de aprovizionare și reducând dependența de Ucraina și Rusia, a declarat duminică ministrul Aprovizionării, Sherif Farouk.

Cu toate acestea, unii cumpărători egipteni continuă să evite furnizorii alternativi, deoarece morarii preferă soiurile de grâu pe care sunt obișnuiți să le proceseze și dispun de stocuri interne, potrivit traderilor din Cairo.