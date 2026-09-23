Ediția de toamnă a Lavanda Fest revine în Parcul IOR din București între 25-27 septembrie. Bucureștenii vor putea achiziționa delicatese gastronomice, deserturi speciale și băuturi pe bază de lavandă

23 sept. 2026, Articole / Reportaje
Ediția de toamnă a Lavanda Fest revine în Parcul IOR din București între 25-27 septembrie. Bucureștenii vor putea achiziționa delicatese gastronomice, deserturi speciale și băuturi pe bază de lavandă
Foto: Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Ce pot găsi vizitatorii la târg
  2. Activități, ateliere și muzică live

Parcul IOR va găzdui, în perioada 25-27 septembrie, o nouă ediție de toamnă a festivalului Lavanda Fest. Pe Aleea Alexandru Ioan Cuza, peste 50 de producători locali, artizani și branduri creative din întreaga țară își vor expune creațiile în fața vizitatorilor, anunță Agerpres.

Expozanții sunt din Brașov, Sibiu, Timișoara, Cluj, Iași, Mureș sau Galați. Fiecare participant va include în oferta sa cel puțin un preparat sau un obiect ce conține lavandă, respectând marca distinctivă a evenimentului.

Ce pot găsi vizitatorii la târg

  • Cosmetice și îngrijire: produse naturale pentru corp și parfumuri de cameră.

  • Gastronomie artizanală: delicatese, deserturi speciale și băuturi pe bază de lavandă.

  • Design și artizanat: bijuterii, accesorii, îmbrăcăminte din fibre naturale, decorațiuni și jucării confecționate manual.

  • Floristică: plante aromatice la ghiveci și aranjamente florale.

Activități, ateliere și muzică live

Pe lângă zona de cumpărături unde publicul poate dialoga direct cu creatorii, organizatorii au pregătit o serie de atracții pentru toate vârstele:

- articolul continuă mai jos -

  • Ateliere gratuite pentru copii: activități practice folositoare pentru stimularea creativității celor mici.

  • Decoruri de toamnă: spații special amenajate pentru fotografii alături de familie și prieteni.

  • Recitaluri muzicale: în fiecare zi, începând cu ora 17:30, atmosfera va fi completată de concerte live de muzică ușoară, pop, jazz și muzică clasică.

Târgul va fi deschis zilnic, între orele 10:00 și 21:00, accesul fiind liber pentru toți cei care își doresc o plimbare de toamnă în aer liber.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Recomandări
Mediafax
Nicușor Dan, întrebat la CNN dacă Putin va ataca NATO. Răspunsul președintelui
G4Media
George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
Economedia
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Mediafax Italia
IMAGINI IREALE. Turiști înghițiți de nisipuri mișcătoare în timp ce făceau poze
Mediafax Spania
A EXPLODAT PREȚUL roșiilor! Care este motivul pe care îl invocă fermierii
CSID
Ajutorul pentru încălzire 2026-2027! Cine poate primi bani de la stat pentru gaze, curent și lemne
CSID
Calendar ortodox 23 septembrie 2026. Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. E sărbătoare importantă pentru creștini!

Cele mai noi articole

VIDEO | Ce conține un tiramisu autentic și ce greșeli fac românii când îl prepară. Mirlogeanu Sorin: „Se adaugă ingrediente care nu au legătură cu rețeta originală”
VIDEO | Ce conține un tiramisu autentic și ce greșeli fac românii când îl prepară. Mirlogeanu Sorin: „Se adaugă ingrediente care nu au legătură cu rețeta originală”
Mănânc pentru că îmi este foame sau pentru că am nevoie să mă liniștesc? Cum recunoști foamea emoțională și cum rupi cercul mâncatului compulsiv, conform nutriționistului Tania Fântână
Mănânc pentru că îmi este foame sau pentru că am nevoie să mă liniștesc? Cum recunoști foamea emoțională și cum rupi cercul mâncatului compulsiv, conform nutriționistului Tania Fântână
Cum să transformi o gustare simplă într-un brand global. Zmeura congelată și îmbrăcată în ciocolată s-a născut în Patagonia, iar astăzi se vinde în peste 50 de țări
Cum să transformi o gustare simplă într-un brand global. Zmeura congelată și îmbrăcată în ciocolată s-a născut în Patagonia, iar astăzi se vinde în peste 50 de țări
INTERVIU / Cât cheltuie, în medie, un corporatist din Iași pe masa de prânz. Andreea Baciu, owner cantina urbană Gusstare: „Tot mai mulți clienți cer jumătate de porție”
INTERVIU / Cât cheltuie, în medie, un corporatist din Iași pe masa de prânz. Andreea Baciu, owner cantina urbană Gusstare: „Tot mai mulți clienți cer jumătate de porție”
Alianța pentru Agricultură și Cooperare solicită măsuri urgente de sprijin pentru fermierii din vestul țării afectați de secetă
Alianța pentru Agricultură și Cooperare solicită măsuri urgente de sprijin pentru fermierii din vestul țării afectați de secetă