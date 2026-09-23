Parcul IOR va găzdui, în perioada 25-27 septembrie, o nouă ediție de toamnă a festivalului Lavanda Fest. Pe Aleea Alexandru Ioan Cuza, peste 50 de producători locali, artizani și branduri creative din întreaga țară își vor expune creațiile în fața vizitatorilor, anunță Agerpres.

Expozanții sunt din Brașov, Sibiu, Timișoara, Cluj, Iași, Mureș sau Galați. Fiecare participant va include în oferta sa cel puțin un preparat sau un obiect ce conține lavandă, respectând marca distinctivă a evenimentului.

Ce pot găsi vizitatorii la târg

Cosmetice și îngrijire: produse naturale pentru corp și parfumuri de cameră.

Gastronomie artizanală: delicatese, deserturi speciale și băuturi pe bază de lavandă.

Design și artizanat: bijuterii, accesorii, îmbrăcăminte din fibre naturale, decorațiuni și jucării confecționate manual.

Floristică: plante aromatice la ghiveci și aranjamente florale.

Activități, ateliere și muzică live

Pe lângă zona de cumpărături unde publicul poate dialoga direct cu creatorii, organizatorii au pregătit o serie de atracții pentru toate vârstele:

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Ateliere gratuite pentru copii: activități practice folositoare pentru stimularea creativității celor mici.

Decoruri de toamnă: spații special amenajate pentru fotografii alături de familie și prieteni.

Recitaluri muzicale: în fiecare zi, începând cu ora 17:30, atmosfera va fi completată de concerte live de muzică ușoară, pop, jazz și muzică clasică.

Târgul va fi deschis zilnic, între orele 10:00 și 21:00, accesul fiind liber pentru toți cei care își doresc o plimbare de toamnă în aer liber.