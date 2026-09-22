Polițiștii fac marți dimineață 29 de percheziții domiciliare și pun în aplicare 30 de mandate de aducere în București și 15 județe, într-un dosar care vizează violențele produse la protestul crescătorilor de ovine și caprine din 15 septembrie, din Piața Victoriei. Ancheta vizează 40 de persoane, iar pentru 10 dintre acestea au fost dispuse anterior măsuri preventive.

Acțiunea este desfășurată de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Potrivit Poliției, dosarul vizează infracțiuni precum instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe.

Violențe și agresiuni asupra jandarmilor

Anchetatorii cercetează incidentele produse în timpul protestului din 15 septembrie, când o parte dintre participanți ar fi aruncat în direcția jandarmilor obiecte precum borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice.

Poliția susține că unii manifestanți ar fi lovit jandarmi cu pumnii, picioarele și obiecte din lemn, inclusiv bâte.

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De asemenea, ancheta vizează agresarea fizică a două persoane angajate ale unui trust media, aflate la protest pentru a relata de la fața locului. Agresiunile asupra jurnaliștilor au fost documentate și în relatările despre protestul din 15 septembrie.

În timpul manifestației au fost produse, potrivit anchetatorilor, distrugeri unei autospeciale și altor bunuri aparținând Jandarmeriei.

Percheziții în București și 15 județe

Cele 29 de mandate de percheziție domiciliară sunt puse în aplicare în municipiul București și în județele Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui.

Polițiștii beneficiază de sprijinul structurilor din județele vizate și al echipelor de intervenție ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

În paralel, 30 de persoane urmează să fie aduse la audieri în cadrul anchetei.

Zece persoane, deja vizate de măsuri preventive

Potrivit Poliției, cercetările sunt efectuate față de 40 de persoane. În cazul a 10 inculpați au fost dispuse anterior măsuri preventive.

La câteva zile după protest, cinci bărbați cu vârste cuprinse între 33 și 51 de ani au fost reținuți în dosarul privind violențele, procurorii solicitând ulterior arestarea preventivă. În total, zece jandarmi au fost răniți în timpul incidentelor din Piața Victoriei.

Protestul din 15 septembrie a fost organizat de crescători de ovine și alte categorii de fermieri, nemulțumiți în special de măsurile privind bolile micilor rumegătoare și de restricțiile care afectează exporturile. Manifestația a degenerat în confruntări între o parte dintre protestatari și forțele de ordine.

G4Media: printre protestatari s-au aflat și susținători ai lui Călin Georgescu

În zilele premergătoare protestului și în timpul manifestației, G4Media a relatat despre prezența în Piața Victoriei a unor persoane care, potrivit publicației, erau apropiate de Călin Georgescu, AUR sau de alte grupări și mișcări suveraniste.

O analiză publicată de G4Media a identificat printre participanți persoane care mai apăruseră la manifestații de susținere a lui Călin Georgescu, la proteste antivaccinare sau în alte contexte politice.

Prezența acestor persoane la protest nu stabilește, în sine, implicarea lor în actele de violență investigate în dosarul penal. Stabilirea responsabilității individuale este atribuția anchetatorilor și, ulterior, a instanțelor.

Ancheta continuă

Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și a rolului fiecărei persoane vizate.

Poliția precizează că percheziția domiciliară este un procedeu prevăzut de Codul de procedură penală, destinat administrării probelor, iar efectuarea unei percheziții nu înlătură principiul prezumției de nevinovăție.