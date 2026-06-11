Apa cu lămâie este una dintre cele mai populare băuturi consumate dimineața, însă beneficiile sale nu se rezumă la gust. Dieteticienii spun că poate contribui la hidratare, sănătatea rinichilor, digestie și aportul de vitamina C, atunci când face parte dintr-un stil de viață echilibrat, potrivit Prevention.

Tot mai multe persoane aleg să adauge lămâie în apa pe care o consumă zilnic, fie pentru gust, fie pentru presupusele beneficii asupra sănătății. Specialiștii spun că, deși apa cu lămâie nu este o soluție miraculoasă, această combinație simplă poate aduce câteva avantaje reale organismului.

Potrivit Melissei Ann Prest, fondatoarea Kidney Nutrition Specialists, lămâile sunt bogate în vitamina C și conțin cantități mai mici de potasiu, vitamina B6, tiamină și folat. 30 ml de suc de lămâie pot furniza aproximativ 13% din necesarul zilnic de vitamina C.

Ce conține, de fapt, apa cu lămâie

Pe lângă hidratarea oferită de apă, lămâia adaugă vitamine și compuși bioactivi care pot susține sănătatea. Specialiștii subliniază însă că beneficiile apar în contextul unei alimentații echilibrate și al unui stil de viață sănătos.

- articolul continuă mai jos -

Melissa Ann Prest recomandă și alte combinații pentru aromatizarea apei, precum lămâie și lime, mentă și castravete sau fructe de pădure, dacă acestea ajută la creșterea consumului de lichide.

1. Poate reduce senzația de foame și poftele alimentare

Potrivit medicului naturopat Laura Neville, apa cu lămâie poate contribui la controlul senzației de foame datorită efectului hidratant și conținutului de pectină, un tip de fibră solubilă prezentă în citrice.

Specialista recomandă o cană de apă călduță cu sucul de la jumătate de lămâie și puțină coajă rasă atunci când apare senzația de foame între mese.

2. Poate susține nivelul de energie

Lămâile conțin vitamina C și vitamine din grupul B, nutrienți implicați în procesele de producere a energiei.

Vitamina C contribuie la absorbția fierului, iar un aport insuficient de fier poate favoriza apariția oboselii. Vitaminele B participă la numeroase reacții metabolice care susțin producerea energiei în organism.

3. Protejează celulele împotriva stresului oxidativ

Vitamina C este unul dintre cei mai importanți antioxidanți din alimentație.

Potrivit specialiștilor, antioxidanții contribuie la neutralizarea radicalilor liberi, molecule instabile care pot afecta celulele și sunt asociate cu procesele de îmbătrânire și cu apariția unor boli cronice.

Melissa Ann Prest subliniază că dietele bogate în fructe și legume sunt asociate cu un risc mai redus de boli cardiovasculare, accident vascular cerebral și anumite forme de cancer.

4. Poate contribui la sănătatea pielii

Vitamina C este implicată în sinteza colagenului și poate contribui la menținerea aspectului sănătos al pielii.

Potrivit experților, proprietățile antioxidante ale vitaminei C pot ajuta la reducerea efectelor radicalilor liberi asupra pielii și pot susține elasticitatea acesteia.

Specialiștii atrag însă atenția că apa cu lămâie nu poate înlocui protecția solară sau o alimentație bogată în fructe și legume.

5. Poate ajuta la reducerea balonării

Hidratarea adecvată contribuie la buna funcționare a sistemului digestiv și la menținerea tranzitului intestinal.

Melissa Ann Prest explică faptul că un aport suficient de lichide poate susține regularitatea intestinală și poate reduce senzația de balonare.

În plus, lămâile conțin cantități mici de potasiu, mineral care contribuie la echilibrul dintre sodiu și apă în organism.

6. Poate sprijini procesul de slăbire

Specialiștii spun că apa cu lămâie nu arde grăsimile și nu determină automat pierderea în greutate.

Totuși, hidratarea optimă este asociată cu un metabolism mai eficient, o mai bună reglare a senzației de foame și o funcționare adecvată a organismului.

Unele cercetări citate de Universitatea Johns Hopkins sugerează că persoanele bine hidratate își gestionează mai eficient aportul alimentar și răspund mai bine la semnalele de sațietate.

7. Poate reduce riscul de formare a pietrelor la rinichi

Acesta este unul dintre beneficiile cel mai bine documentate ale consumului de apă cu lămâie.

Potrivit Melissei Ann Prest, citratul din lămâie poate ajuta la blocarea proceselor care duc la formarea anumitor tipuri de pietre la rinichi.

Pentru persoanele cu risc crescut de litiază renală, medicii recomandă în general consumul a trei-patru litri de lichide pe zi. Adăugarea de lămâie în apă poate face mai ușoară atingerea acestui obiectiv.

8. Poate ameliora senzația uscăciune din gură

Lauren Manaker, dietetician autorizat, explică faptul că gustul acru al lămâii poate stimula producția de salivă.

O producție mai mare de salivă poate reduce temporar senzația de uscăciune a gurii și poate crește confortul oral.

Există și efecte adverse?

Pentru majoritatea persoanelor sănătoase, consumul moderat de apă cu lămâie este sigur.

Totuși, consumată în cantități foarte mari, băutura poate provoca arsuri gastrice, reflux gastroesofagian, iritații ale mucoasei bucale sau sensibilitate dentară.

Keri Gans, dietetician și autoarea cărții The Small Change Diet, avertizează că aciditatea lămâii poate contribui în timp la erodarea smalțului dentar.

Cine ar trebui să consume cu prudență apă cu lămâie

Specialiștii recomandă prudență persoanelor care suferă de reflux gastroesofagian, boală de reflux gastroesofagian (GERD), ulcer gastric, arsuri frecvente la stomac sau sensibilitate dentară accentuată.

De asemenea, persoanele care observă că citricele le agravează simptomele digestive ar trebui să limiteze consumul.

Cum se prepară corect apa cu lămâie

Prepararea este simplă: se stoarce aproximativ jumătate de lămâie într-un pahar cu circa 240 ml de apă.

Băutura poate fi consumată atât rece, cât și caldă, în funcție de preferințe.

Pentru mai multă aromă, specialiștii recomandă adăugarea unor ingrediente precum mentă, ghimbir, lime, castravete, căpșuni sau alte fructe.