Balonarea și gazele intestinale sunt printre cele mai frecvente neplăceri digestive, iar multe persoane dau vina pe alimente precum fasolea, broccoli sau lactatele. În realitate, spun specialiștii, aceste alimente nu produc direct gazele. Principalii „responsabili” sunt bacteriile care trăiesc în intestin și care descompun componentele alimentelor pe care organismul nu le poate digera complet.

Experții în sănătatea digestivă explică de ce apar gazele intestinale, ce alimente le pot favoriza și de ce aceeași masă poate provoca balonare unei persoane, dar nu și alteia, notează Prevention.

Gazele sunt produse de bacteriile din intestin, nu de stomac

„Gazele sunt o parte normală a digestiei”, explică Lavanya Kethamukkala, dietetician-nutriționist și fondatoarea Nourishing Expert, din Carolina de Nord.

Potrivit acesteia, bacteriile benefice din colon fermentează carbohidrații care nu au fost digerați complet, iar în urma acestui proces produc în mod natural hidrogen, metan și dioxid de carbon, gaze care sunt apoi eliminate din organism.

Cu alte cuvinte, gazele nu sunt produse direct de organism, ci reprezintă un produs secundar al activității bacteriilor care alcătuiesc microbiomul intestinal.

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„În intestinul subțire și în colon trăiesc peste 100 de trilioane de bacterii, fungi și virusuri”, spune Rudolph Bedford, medic gastroenterolog la Providence Saint John’s Health Center din Santa Monica, California.

Potrivit acestuia, cantitatea de gaze produsă depinde de mai mulți factori: numărul microorganismelor din microbiom, tipurile de bacterii prezente, proporția în care acestea se găsesc și cât de eficient reușesc să descompună alimentele consumate.

Nu doar alimentele influențează apariția gazelor

Deși tipul alimentelor consumate este unul dintre cei mai importanți factori, nu este singurul.

„Mâncatul prea rapid, constipația, stresul, intoleranțele alimentare, sindromul de intestin iritabil (IBS), băuturile carbogazoase, înghițirea unei cantități prea mari de aer în timpul mesei și anumite medicamente pot contribui, de asemenea, la excesul de gaze și balonare”, explică Lavanya Kethamukkala.

Unele dintre aceste cauze sunt mai greu de controlat, însă alegerea alimentelor potrivite poate reduce cantitatea de gaze produsă de microbiom, mai ales în perioadele în care balonarea este mai accentuată.

Cele cinci alimente care provoacă cel mai frecvent gaze și balonare

Specialiștii subliniază că nu alimentele în sine produc gazele, ci modul în care bacteriile intestinale le fermentează.

„Bacteriile sunt cele care produc gazele ca produs secundar al digestiei”, explică dr. Bedford.

Fasolea și lintea

Fasolea și lintea sunt bogate în oligozaharide, un tip de carbohidrați fermentabili care ajung nedigerați în colon, unde sunt descompuși de bacteriile intestinale.

„În ciuda acestui efect, ele sunt printre cele mai sănătoase surse de fibre și proteine vegetale”, spune Lavanya Kethamukkala.

Specialista recomandă introducerea lor treptată în alimentație. Pe măsură ce organismul se adaptează și sunt consumate regulat, cantitatea de gaze produsă poate scădea.

Legumele crucifere

Broccoli, conopida, varza și varza de Bruxelles se află și ele pe lista alimentelor care pot provoca balonare.

Aceste legume conțin rafinoză și compuși care conțin sulf, substanțe fermentate de bacteriile intestinale și care pot duce la o producție mai mare de gaze.

Totuși, ele rămân alimente extrem de valoroase din punct de vedere nutrițional, fiind bogate în fibre, antioxidanți și numeroși compuși vegetali benefici.

La fel ca în cazul leguminoaselor, consumul regulat și creșterea treptată a cantității pot reduce disconfortul digestiv.

Produsele lactate

Potrivit National Library of Medicine, aproximativ 30 de milioane de adulți americani, adică aproape 11% din populație, prezintă un anumit grad de intoleranță la lactoză.

„Mulți dintre noi devenim intoleranți la lactoză pe măsură ce înaintăm în vârstă, deoarece organismul nu mai produce suficientă lactază”, explică dr. Bedford, referindu-se la enzima care descompune lactoza, zahărul natural din lapte.

În aceste situații, consumul de produse lactate poate provoca gaze, balonare și alte simptome digestive.

Produsele procesate îndulcite artificial

Alimentele fără zahăr care conțin îndulcitori precum sorbitol, manitol, xilitol și eritritol pot favoriza apariția gazelor.

„Bacteriile din intestin nu pot digera acești îndulcitori, iar organismul îi absoarbe doar parțial”, explică dr. Bedford.

Din acest motiv, aceștia ajung în colon, unde sunt fermentați de microbiom.

Băuturile carbogazoase

Nu doar alimentele pot favoriza balonarea.

„Dioxidul de carbon din băuturile carbogazoase poate rămâne blocat în tractul digestiv, contribuind la balonare, eructații și senzația de plenitudine”, spune Lavanya Kethamukkala.

În cazul băuturilor dietetice sau al energizantelor îndulcite artificial, efectul poate fi și mai pronunțat, deoarece acestea conțin atât dioxid de carbon, cât și îndulcitori care pot favoriza producerea gazelor.

Fiecare organism reacționează diferit

Specialiștii subliniază că nu există o listă universală de alimente care provoacă balonare tuturor.

O persoană care consumă zilnic fasole sau broccoli poate avea mult mai puține probleme digestive decât cineva care le mănâncă doar ocazional. Adaptarea microbiomului joacă un rol important în modul în care organismul reacționează la aceste alimente.

Dacă gazele și balonarea sunt excesive sau persistente, experții recomandă monitorizarea alimentelor consumate și discutarea simptomelor cu un medic, pentru a identifica eventuale intoleranțe sau afecțiuni digestive.